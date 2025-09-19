Những tuyên bố hùng hồn cho giấc mơ hàng nghìn cửa hàng của Nhà thuốc Phượng Hoàng, Bách hóa Bưu điện, Nova Market: Nay ra sao?

Trong nhiều năm qua, thị trường bán lẻ và dịch vụ Việt Nam đã chứng kiến không ít “giấc mơ chuỗi lớn” với tham vọng xây dựng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cửa hàng phủ khắp cả nước, cạnh tranh với các ông lớn trong ngành. Tuy nhiên, thực tế triển khai lại cho thấy con đường không hề dễ dàng.

﻿Nhà thuốc Phượng Hoàng từng "tuyên chiến" với Long Châu

Nhà thuốc Phượng Hoàng khởi đầu với màn ra mắt rầm rộ năm 2024, đặt mục tiêu tạo nên “cuộc chơi mới” trên thị trường bán lẻ dược phẩm.

Tuy nhiên, phải mất gần một năm, chuỗi này mới đưa vào vận hành website bán hàng và mở được cửa hàng vật lý thứ 4. Hành động đặt cửa hàng đầu tiên ngay đối diện Long Châu từng được xem là tuyên bố cạnh tranh trực diện, nay lại trở nên đối lập với thực tế triển khai chậm chạp.



Ở thượng tầng, công ty liên tục thay đổi nhân sự chủ chốt: từ ngày 21/4/2025, chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật chuyển từ bà Cao Mai Ngọc Anh (1990) sang bà Phạm Thị Thanh Hoài (1987). Cơ cấu vốn cũng biến động mạnh.

Thành lập ngày 2/5/2024 với vốn điều lệ 25 tỷ đồng, trong đó bà Ngọc Anh nắm 91,79%, bà Vũ Lê Kim Ngân 8,2% và ông Nguyễn Khánh Hoàng 0,01%, nhưng chỉ sau 4 tháng, vốn điều lệ giảm xuống 10 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, bà Ngọc Anh nâng tỷ lệ sở hữu lên 97,49%, còn bà Kim Ngân giảm còn 2,5%.



Điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện của ông Chris Blank – nhà sáng lập và cựu CEO Pharmacity – trong vai trò đầu tàu truyền thông của chuỗi, song không có tên trong hồ sơ báo cáo đăng ký kinh doanh.﻿

﻿Vietnam Post mở chuỗi cửa hàng bách hoá

Tháng 12 năm 2024, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đặt mục tiêu mở gần 1.000 cửa hàng Bách hóa Bưu điện﻿. Đây là phần trong kế hoạch phát triển không gian kinh doanh mới, nhằm đa dạng hóa hoạt động bán lẻ, tận dụng mạng lưới điểm bưu điện sẵn có, kết hợp bán lẻ hàng hóa tiêu dùng trong mô hình đa dịch vụ.

Ngoài số lượng cửa hàng, mục tiêu dài hạn là đưa chuỗi “Bách hóa Bưu điện” và sàn thương mại điện tử “Bách hóa Bưu điện” trở thành top 3 hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam vào năm 2030.

Đến giữa năm 2025, Vietnam Post mới khai trương thêm 3 cửa hàng “Bách hóa Bưu điện” tại TP. HCM (ngày 28-29/6/2025) ngoài các cửa hàng thí điểm đã thực hiện trước đó.﻿

Trong năm 2025, kế hoạch là mở rộng lên khoảng 300 cửa hàng tại 26 tỉnh/thành trên cả nước.﻿

Thực tế, các cửa hàng mới chỉ triển khai nhỏ lẻ, số lượng mặt hàng và thương hiệu chưa đa dạng như kỳ vọng của khách hàng; mô hình vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ở nhiều điểm. ﻿

KIDO mở chuỗi nhượng quyền thương hiệu F&B Chuk Chuk

Ra mắt vào tháng 6/2021, KIDO đặt mục tiêu mở chuỗi nhượng quyền thương hiệu F&B Chuk Chuk với hệ thống 1.000 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2025 với doanh thu khoảng 7.800 tỷ đồng/năm.

Công ty đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 có khoảng 50-58 cửa hàng tại TP. HCM, đồng thời triển khai các mô hình kiosk và xe đẩy; mở rộng vào Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sau đó.﻿ Các hình thức phát triển đa dạng từ cửa hàng lớn (outlet), kiosk, xe đẩy; nhượng quyền; phủ rộng cả nước và hướng ra nước ngoài.

﻿Đến khoảng tháng 5/2022, Chuk Chuk có 35-36 cửa hàng tại TP. HCM, một số cửa hàng đã mở tại Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu. Tổng số cửa hàng thì không tăng nhanh như kỳ vọng, từ năm 2022 sang 2023, ghi nhận số cửa hàng duy trì trong khoảng 50-60 cửa hàng.

Tháng 7/2022, KIDO đã “thoái vốn” khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TTV - đơn vị vận hành chuỗi Chuk Chuk.﻿ Thương hiệu cũng được đổi tên từ Chuk Chuk Ice Cream – Coffee – Tea thành Chuk Coffee & Tea/Chuk Tea & Coffee.﻿

Nova Market / Nova Commerce﻿ mở chuỗi siêu thị mini

Nova Market có tham vọng rất lớn, được hậu thuẫn bởi hệ sinh thái NovaGroup. Nova Market ra mắt 3 cửa hàng đầu tiên ở TP. HCM vào tháng 3/2022, mục tiêu trong năm 2022 sẽ mở 300 điểm bán Nova Market. Đến năm 2025, mục tiêu là phát triển hơn 2.000 điểm bán Nova Market.

Nova Market là chuỗi siêu thị mini/ cửa hàng tiện lợi tập trung vào thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh, đồ uống, đồ hộp, sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm tiện lợi như fast-food, cơm hộp, chè, đồ uống đóng chai…

Nova Market dự định mở rộng địa bàn không chỉ TP. HCM mà vào các tỉnh thành, cũng là các dự án đô thị của NovaGroup như Aqua City, Nova Phan Thiết, Nova Hồ Tràm, NovaWorld Mũi Né, NovaWorld Đà Lạt, v.v.

﻿Thực tế, tới khoảng giữa năm 2022, Nova Market mới có 12 cửa hàng ở các địa phương như TP. HCM, Bình Thuận và Vũng Tàu. Tháng 8/2022 có 30 cửa hàng. Sau đó không có thêm thông tin chính thức nào về các cửa hàng mở mới.