Niềm tin và khát vọng là hành trang IPO của Meey Group

Khi có niềm tin, chúng tôi dám chơi cuộc chơi lớn

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh - Giám đốc Chiến lược của Meey Group đã có những chia sẻ sau khi tham dự Diễn đàn Kinh tế ASEAN lần thứ 6 và cùng Meey Group nhận cú đúp giải thưởng ở cả hai hạng mục cao quý của ASEAN Award 2025.

Cùng ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch HĐQT Meey Group - nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu tiêu biểu ASEAN 2025 và Top 10 Nhà lãnh đạo giỏi ASEAN 2025 cùng ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT. Bà cảm nhận như thế nào về chuyến đi này?

"Tự hào" là điều tôi cảm nhận và muốn chia sẻ vào thời điểm này, sau đó là "tin tưởng" khi được tham gia một Diễn đàn lớn của khu vực như Diễn đàn Kinh tế ASEAN. Như anh đã biết, để được vinh danh tại ASEAN Award phải đáp ứng hệ tiêu chí rất khắt khe. Đặc biệt, có một tiêu chí vô cùng quan trọng: doanh nghiệp phải đảm bảo phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN.

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Giám đốc Chiến lược Meey Group, cùng ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group. Ảnh: Meey Group.

Việc Meey Group đồng thời đạt cả hai danh hiệu cao bậc nhất tại ASEAN Award là minh chứng cho hành trình bền bỉ kiến tạo giá trị của chúng tôi nơi năng lực công nghệ và tầm nhìn chiến lược hội tụ để định hình chuẩn mực mới cho ngành công nghệ bất động sản (PropTech) khu vực.

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập toàn cầu và hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững, trong đó việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, bền vững gắn với đổi mới sáng tạo và công nghệ là chiến lược hàng đầu. Vậy theo bà, thành tựu vừa qua của một startup như Meey Group có ý nghĩa như thế nào?

Lễ trao giải diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, trở thành dấu mốc biểu tượng cho tinh thần hội nhập, sáng tạo và khát vọng vươn tầm khu vực của doanh nghiệp Việt.

Theo báo cáo của Cento Ventures, Việt Nam nằm trong top 3 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia và Singapore. Vì vậy, việc có những doanh nghiệp như Meey Group xuất hiện ở các giải thưởng quốc tế ngoài việc khẳng định thương hiệu doanh nghiệp Việt còn mở rộng hợp tác quốc tế đa chiều và mở ra cơ hội thu hút đầu tư.

Hệ sinh thái hơn 26 sản phẩm công nghệ tài chính, bất động sản toàn diện như: Meey Land, Meey Map, Meey CRM, Meey 3D, Meey Atlas… do đội ngũ kỹ sư trẻ chất lượng cao của chúng tôi phát triển đang mở ra kỷ nguyên mới cho bất động sản số: giải quyết tận gốc bài toán dữ liệu, định giá và quy trình rườm rà, góp phần kiến tạo một thị trường minh bạch, bền vững.

Trong một start up "trẻ" như Meey Group, câu chuyện về tiềm năng thị trường cho tới định hướng, tầm nhìn hoạch định chiến lược sản phẩm của công ty mang theo thông điệp, ý nghĩa như thế nào, thưa bà?

Với câu chuyện của một công ty công nghệ như Meey Group, chúng tôi định hình mình là một startup "trẻ" về tuổi nhưng không thiếu khát khao và hoài bão cùng sứ mệnh mong muốn thay đổi và tạo ra giá trị cho cộng đồng xã hội. Đây cũng là phần lý do mà tôi lựa chọn về với Meey Group sau 15 năm học tập và làm việc tại Pháp, để đồng hành cùng Chủ tịch Hoàng Mai Chung và các cộng sự, xây dựng một doanh nghiệp công nghệ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường và đủ sức IPO quốc tế.

Meey Group nhận giải thưởng kép tại ASEAN Award 2025. Ảnh: Meey Group

Phần lớn nhân sự của chúng tôi là những người trẻ thế hệ 9x với nền tảng kiến thức vững vàng và am hiểu công nghệ. Họ mang trong mình khát vọng tạo nên những giá trị mới mẻ, sáng tạo và kể với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế về một doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo bằng ngôn ngữ của sự đột phá và tầm nhìn toàn cầu.

Trên hành trình ấy, Meey Group kiên định với hệ giá trị cốt lõi: luôn đổi mới để kiến tạo, không ngừng khám phá tiềm năng mới, nuôi dưỡng tinh thần tự do sáng tạo, xây dựng trên nền tảng chân thực - đáng tin cậy và hướng tới mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, đối tác qua từng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ.

Trao cơ hội tiếp cận toàn cầu

IPO là một câu chuyện không hề dễ dàng, kể cả với những doanh nghiệp truyền thống, chứ chưa tính tới việc IPO và gọi vốn trên thị trường chứng khoán quốc tế. Vậy sức "trẻ" trong câu chuyện bà vừa kể liệu có thể mang tới điều gì trong chiến lược IPO sắp tới của Meey Group?

Yếu tố trẻ mang lại sự nhanh nhạy trong xử lý thông tin, nắm bắt cơ hội và ra quyết định – điều mà nhà đầu tư chiến lược luôn tìm kiếm khi đánh giá các startup. Với Meey Group, chúng tôi đặt niềm tin vào đội ngũ kỹ sư và chuyên gia trẻ, sáng tạo, có thể tạo ra sản phẩm khác biệt và nhận được sự tin tưởng của thị trường.

Giá trị cốt lõi của một công ty công nghệ không nằm ở tài sản hữu hình, mà ở dữ liệu, thuật toán, thương hiệu và cộng đồng người dùng. Để vươn tầm, doanh nghiệp phải chứng minh năng lực quản trị, mô hình kinh doanh và giá trị bền vững.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam còn thiếu dữ liệu, Meey Group tập trung vào hai nguồn doanh thu: cung cấp dữ liệu, định giá cho tổ chức tài chính và thu phí dịch vụ từ người dùng cá nhân. Chúng tôi đồng thời xây dựng mô hình quản trị chuyên nghiệp, minh bạch, tuân thủ IFRS với sự đồng hành của PwC suốt 3 năm qua. Tính bền vững chính là điều kiện tiên quyết để Meey Group chinh phục nhà đầu tư và từng bước định vị thương hiệu quốc tế.

Lộ trình IPO

Quay trở lại chi tiết hơn về lộ trình IPO của Meey Group, với vai trò "nhạc trưởng", bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về kế hoạch của mình?

Lộ trình triển khai của Meey Group đã được Chủ tịch Hoàng Mai Chung vạch ra ngay từ khi Meey Group thành lập. Trong đó:

Giai đoạn 2021-2023: Tập trung xây dựng hệ sinh thái sản phẩm cốt lõi (Meey CRM, Meey Ads, Meey Land…) và hoàn thiện thị trường nội địa.

Giai đoạn 2024-2025: Hợp tác với các tổ chức kiểm toán và pháp lý quốc tế để chuẩn hóa quản trị, xây dựng báo cáo tài chính, đồng thời thử nghiệm các sản phẩm mới nhằm tăng lợi thế cạnh tranh và khả năng mở rộng.

Giai đoạn 2025-2026: Nộp hồ sơ IPO (phát hành lần đầu ra công chúng) lên sàn chứng khoán Nasdaq và tổ chức Pre-IPO roadshow để giới thiệu Meey Group với các nhà đầu tư quốc tế.

Tháng 7/2025, Meey Group đã ký kết với ARC Group - một trong những tập đoàn tư vấn quản lý tài chính và ngân hàng uy tín hàng đầu trên thế giới để hỗ trợ Công ty trong mọi giai đoạn của quá trình chuẩn bị IPO tại Mỹ, gồm định giá doanh nghiệp, tư vấn tài chính kế toán, phối hợp với bên thứ ba và soạn thảo các tài liệu quan trọng.

Ngoài phạm vi tư vấn IPO, chúng tôi hy vọng với vị thế về danh tiếng và mạng lưới hoạt động rộng lớn trên thế giới, ARC Group sẽ giúp Meey Group tiếp cận với các "gã khổng lồ" trong lĩnh vực proptech, fintech, bất động sản…, mở ra nhiều cơ hội hợp tác tiềm năng khác.