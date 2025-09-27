Nín thở với vợ chồng ở TP.HCM: Tiêu hơn 45 triệu/tháng, âm cả vào tiền tiết kiệm!

Nhắc đến chuyện quản lý tài chính cá nhân, hoặc quản lý tài chính gia đình, có một nguyên tắc cơ bản mà tất cả chúng ta đều biết: Muốn ổn định thì "chi phải thấp hơn thu". Kiếm bao nhiêu tiêu chừng đó đã là không nên, nếu bội chi nữa thì quả thực có phần nguy hiểm.

Tuy nhiên, biết là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác, đôi khi cũng vì những lý do vừa chủ quan, vừa khách quan. Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp có phần đáng lo, đáng tiếc như vậy.

Tháng nào cũng phải rút tiết kiệm mới đủ tiền tiêu

Trong bài đăng của mình, cô vợ cho biết bản thân 28 tuổi, chồng 32 tuổi, cả 2 đã có 1 bé và cuối năm sẽ đón bé thứ 2 chào đời. Hiện tại, vợ chồng cô đều ở nhà làm kinh doanh tự do. Những năm trước, công việc thuận lợi nên thu đủ chi, hàng năm còn dư khoảng 200 triệu.

Tuy nhiên thời gian gần đây, mọi thứ khá khó khăn, doanh thu giảm mạnh, cả 2 vợ chồng phải gồng lỗ, đặc biệt là khoản 20 triệu/tháng tiền thuê mặt bằng.

Chi tiêu tháng qua của vợ chồng cô, các khoản chi có thể thay đổi tùy tháng nhưng thường không dưới 45 triệu

"Em bị stress quá mọi người ạ. Năm nay kinh tế khó khăn, doanh thu cao nhất được có 1 triệu/ngày, có ngày còn chỉ được 500-600k, không đủ tiền thuê mặt bằng chứ chưa nói đến chi tiêu. Tháng nào nhà em cũng tiêu âm vào tiền tiết kiệm.

Vợ chồng em đã thử trả mặt bằng, về quê ở 1 năm nhưng với tính chất công việc của bọn em thì ở quê không thể làm ra tiền, thế là lại khăn gói kéo nhau vào TP.HCM trở lại. Nếu nghỉ kinh doanh đi làm văn phòng thì chồng em cũng chỉ kiếm được 15 triệu/tháng, em thì đang bầu bé thứ 2, dự sinh gần Tết, cố xin đi làm thì cũng có chỗ nhận và trả lương 7 triệu.

22 triệu/tháng thì quả thực vẫn khó trang trải với gia đình quá, nhất là sau khi em sinh bé thứ 2. Giờ em đang không biết nghĩ sao hay làm gì nữa. Có ai từng trong tình cảnh giống nhà em bây giờ không ạ?" - Cô vợ trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ sự lo lắng với tình cảnh hiện tại của gia đình này. Phần lớn đều đồng tình nếu công việc kinh doanh lỗ nặng, tốt nhất là trả mặt bằng rồi 2 vợ chồng xin đi làm văn phòng. Như vậy là đỡ được 20 triệu tiền thuê mặt bằng - một khoản không nhỏ. Song song với đó, chồng cô có thể chạy xe ôm, làm shipper vào buổi tối để kiếm thêm.

"Thuê mặt bằng 20 triệu/tháng mà doanh thu 1 ngày có 1 triệu thì không nên cố gồng lỗ thêm bạn à. 1 triệu đó còn tiền điện, nước, nhân viên rồi phí cost chứ cũng không phải tiền lãi, thế thì sức đâu mà gồng. Trả mặt bằng đi là đỡ được 1 gánh nặng 20 triệu rồi" - Một người khuyên.

"Nghỉ kinh doanh thôi bạn. Đi làm văn phòng tổng thu 22 triệu/tháng, tối bảo chồng cố gắng làm thêm nữa, rồi cố cắt giảm chi tiêu thì cũng còn dễ thở hơn là kinh doanh mà gồng lỗ. Ăn sáng thì ăn ở nhà, đang khó khăn thì có thể xin bố mẹ 2 bên cho giảm khoản tiền gửi biếu ông bà một chút" - Một người gợi ý.

"Đang bầu cũng sắp sinh đến nơi mà căng thẳng quá cũng không ổn đâu mom. Bây giờ nếu trả mặt bằng thì có được hoàn lại tiền cọc không? Nếu có thì coi như cũng đỡ, còn không thì cũng phải trả thôi, chứ gồng 20 triệu tiền thuê trong khi doanh thu không đủ bù thì không stress sao được" - Một người chung quan điểm.

Kinh doanh thua lỗ: Khi nào nên "gồng", khi nào nên dừng?

Kinh doanh vốn là một "cuộc chơi" đầy rủi ro, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Khi lỗ liên tiếp, bài toán khó đặt ra cho mỗi người không chỉ là chuyện vốn liếng hay lợi nhuận, mà còn là tâm lý, sức khỏe và cả tương lai của gia đình phía sau.

Vậy khi nào nên "gồng", khi nào nên dừng?

Thực tế, gồng lỗ không phải lúc nào cũng là 1 quyết định dại dột, bởi trong kinh doanh, có những giai đoạn thị trường đi xuống, khách hàng ít, nếu kiên nhẫn duy trì thì sau một khoảng thời gian, khi tình hình khởi sắc, chúng ta vẫn có thể gặt hái thành quả. Nhưng việc gồng lỗ chỉ có ý nghĩa khi người chủ thật sự nhìn thấy tiềm năng hòa vốn và có lãi trở lại, đồng thời, phải có một chiến lược cụ thể để cải thiện tình hình: Thay đổi mô hình kinh doanh, cắt giảm chi phí, tối ưu hóa sản phẩm, hoặc chuyển hướng sang những kênh bán hàng hiệu quả hơn.

Nếu không có bất kỳ dấu hiệu tích cực nào ngoài sự mệt mỏi và lỗ chồng lỗ, thì việc gồng gánh chỉ khiến người trong cuộc kiệt quệ cả tài chính lẫn tinh thần.

Trong nhiều trường hợp, dừng lại không phải là thất bại, mà là cách để bảo toàn nguồn lực, cho bản thân một cơ hội khởi động lại vào thời điểm thích hợp hơn. Cái khó là tâm lý tiếc nuối: Tiếc tiền đã bỏ ra, tiếc công sức đã đầu tư,... Một người dám buông đúng lúc đôi khi lại thông minh hơn kẻ cứ liều lĩnh lao vào con đường chưa thấy ánh sáng.

Quan trọng nhất, trước khi quyết định nên tiếp tục gồng lỗ hay từ bỏ, người làm chủ cần tỉnh táo đánh giá nguồn lực hiện có: Tiền mặt dự trữ còn bao nhiêu, có thể trụ được thêm bao lâu, thị trường có dấu hiệu phục hồi hay vẫn tiếp tục lao dốc, và nếu chuyển hướng sang làm thuê thì thu nhập so với chi phí cuộc sống sẽ thế nào.

Nhiều người nghĩ đang kinh doanh mà quay lại làm thuê là một bước lùi, nhưng đôi khi chính bước lùi ấy lại giúp gia đình ổn định, tái tạo sức lực, và tích lũy kinh nghiệm để quay lại "đường đua" với tâm thế vững vàng hơn.

Dù lựa chọn thế nào thì suy cho cùng, kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống cơ bản vẫn là điều quan trọng nhất. Nếu không, kinh doanh sẽ trở thành lựa chọn đánh đổi quá lớn, khi gia đình rơi vào cảnh bấp bênh, tiền không đủ tiêu, không có quỹ dự phòng và lúc nào tâm trạng cũng "căng như dây đàn" chỉ vì thiếu tiền.