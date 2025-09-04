Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ninja Van Việt Nam thông báo dừng toàn bộ dịch vụ giao nhận nhanh từ cuối tháng 9/2025

04-09-2025 - 08:01 AM | Doanh nghiệp

Công ty chỉ tiếp nhận đơn hàng mới đến hết ngày 8/9/2025, toàn bộ đơn hàng đang trong hệ thống sẽ được xử lý và hoàn tất chậm nhất vào ngày 26/9/2025.

Công ty TNHH Nin Sing Logistics (Ninja Van Việt Nam) vừa chính thức thông báo sẽ dừng toàn bộ hoạt động dịch vụ giao nhận nhanh, bao gồm cả B2C và B2B, kể từ ngày 30/9/2025.

Theo thông cáo, quyết định này được ban lãnh đạo và chủ sở hữu công ty đưa ra trong khuôn khổ kế hoạch tái cấu trúc tổng thể hệ thống, nhằm tái phân bổ nguồn lực để tập trung phát triển một mô hình dịch vụ logistics mới trong tương lai.

Để hạn chế gián đoạn với khách hàng, Ninja Van Việt Nam đã công bố lộ trình chuyển đổi. Công ty chỉ tiếp nhận đơn hàng mới đến hết ngày 8/9/2025, toàn bộ đơn hàng đang trong hệ thống sẽ được xử lý và hoàn tất chậm nhất vào ngày 26/9/2025. Các đơn hàng không giao thành công sẽ được hoàn trả trước ngày 30/9/2025. Hệ thống chăm sóc khách hàng vẫn hoạt động đến hết thời điểm này.

Ninja Van Việt Nam thông báo dừng toàn bộ dịch vụ giao nhận nhanh từ cuối tháng 9/2025- Ảnh 1.

Ninja Van Việt Nam là thành viên của Ninja Van – công ty logistics công nghệ có trụ sở tại Singapore, được thành lập năm 2014 và hiện hoạt động tại 6 quốc gia Đông Nam Á gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2016, Ninja Van nhanh chóng trở thành một trong những đơn vị giao nhận nhanh phục vụ mạnh mẽ cho thương mại điện tử, hợp tác với nhiều sàn lớn như Lazada, Shopee, Tiki…

Trong gần một thập kỷ hoạt động, Ninja Van Việt Nam xây dựng mạng lưới phủ sóng rộng khắp cả nước, tập trung vào dịch vụ giao nhận chặng cuối (last-mile delivery), vận hành hàng triệu đơn hàng mỗi tháng. Doanh nghiệp từng ghi dấu ấn với chiến lược “công nghệ hóa logistics”, ứng dụng hệ thống theo dõi đơn hàng thời gian thực và mô hình giao hàng linh hoạt phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Tháng 9/2024, theo thông tin từ Tờ The Strait Times của Singapore, Ninja Van đang tạm ngừng hoạt động của công ty con tại Việt Nam để giải quyết vấn đề chậm trả lương và bảo hiểm xã hội cho nhân viên.

Cụ thể, Ninja Van tạm dừng hoạt động của công ty con ECRM Nobita, có ba văn phòng tại Tp.HCM, Hà Nội và Tp.Vinh. ECRM Nobita chuyên phát triển các giải pháp phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp trực tuyến.

Đến ngày 20/9/2024, Tập đoàn đã hoàn tất thanh toán các khoản lương quá hạn vào tài khoản ngân hàng của nhân viên ECRM Nobita. Đồng thời, Ninja Van cũng đã đẩy nhanh các nỗ lực để kiểm soát hệ thống lương và tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ cho công việc khắc phục hậu quả.﻿

Chủ tịch Ninja Van muốn học Logistics của Trung Quốc: Làm sao để giao đơn hàng từ Tp.HCM đến miền núi phía Bắc, từ Hà Nội đến miền Tây dưới 3 ngày!

Phụng Tiên

