Nợ gần 635 tỷ đồng tiền thuế, ông lớn nào đứng sau Công ty Ngân Thuận?

Thuế TP.Cần Thơ vừa có thực hiện công khai thông tin 451 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm 30/9/2025 với số tiền là hơn 2.951 tỷ đồng.

Lý do công khai là vì những người nộp thuế này vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g Khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ.

Đứng đầu danh sách nợ thuế mà Thuế TP.Cần Thơ công khai là Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) với số tiền thuế nợ trên 90 ngày đến thời điểm 30/9/2025 là gần 1.278 tỷ đồng. Chi nhánh của NSH Petro tại Cần Thơ cũng đang nợ thuế gần 114 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận đứng ở vị trí thứ 2 với số tiền thuế nợ lên tới gần 635 tỷ đồng.

Về Xây dựng Ngân Thuận, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2003 với tên gọi ban đầu là Công ty CP Xây dựng Ngân Thuận.

Tháng 6/2019, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Mã Sơn (10%); Nguyễn Duy Kiên (10%) và Dương Văn Út (80%). Ngành nghề kinh doanh chính là Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở, Cho thuê nhà ở, Mua bán nhà ở, Cho thuê mặt bằng.

Chỉ sau đó vài tháng, đến tháng 9/2019, ông Nguyễn Duy Kiên trở thành cổ đông lớn năm 51% vốn Xây dựng Ngân Thuận; đồng thời đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tỷ lệ sở hữu của hai cổ đông khác tại Ngân Thuận là ông Dương Văn Út 39% và Mã Sơn 10%.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 9/2020, ông Đỗ Mạnh Hiền thay ông Kiên nắm giữ 51% vốn doanh nghiệp và đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Và đến tháng 11/2021, số lượng cổ phần và vị trí này do ông Trần Văn Bang đảm nhiệm.

Trong số các thể nhân kể trên, ông Nguyễn Duy Kiên được biết đến là người sáng lập Kita Group- doanh nghiệp đình đám trong lĩnh vực bất động sản.

Do đó, sẽ là dễ hiểu khi thời gian qua, Xây dựng Ngân Thuận và Kita Group có những mối liên hệ khá chặt chẽ với nhau.

Phối cảnh dự án Stella Mega City. Ảnh: Kita Group

Theo tài liệu của PV, tháng 7/2023, Ngân Thuận và Công ty CP Kita Invest (công ty con của Kita Group) cùng đứng tên thế chấp Dự án xây dựng nhà ở cao tầng trên 7 lô đất thuộc Dự án Stella Mega City tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chi nhánh Bến Thành.

Dự án Stella Mega City ban đầu có tên gọi Dự án Khu dân cư Bình Thủy, do Ngân Thuận là chủ đầu tư theo Quyết định số 3620/UB ngày 12/9/2003 của UBND TP.Cần Thơ.

Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp này đã thế chấp 2.455 quyền sử dụng đất tại dự án cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Tháng 5/2019, Kita Invest đã mua lại tài sản của dự án này từ ngân hàng Sacombank dưới hình thức đấu giá tài sản thanh lý và trở thành chủ sở hữu tài sản, đồng thời là nhà phát triển dự án. Cũng kể từ thời điểm này, dự án được đặt tên thương mại là Stella Mega City.

Về Kita Invest, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 15/1/2019 và hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực mua bán sáp nhập, đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính…

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP tập đoàn Kita Group (30%); bà Đặng Thị Thùy Trang (30%) và ông Nguyễn Duy Kiên (40%). Bà Đặng Thị Thùy Trang (SN 1979) là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Chỉ sau đó vài ngày, đến ngày 21/1/2019, Kita Invest tăng mạnh vốn lên 1.150 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này không được tiết lộ.

Tháng 4/2019, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thay đổi từ bà Đặng Thị Thùy Trang thành ông Nguyễn Duy Kiên (SN 1969)- Chủ tịch HĐQT.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 6/2019, ông Đỗ Xuân Cảnh (SN 1977) thay thế vị trí của ông Nguyễn Duy Kiên.

Ngoài Kita Invest, hệ sinh thái Kita Group của doanh nhân Nguyễn Duy Kiên còn có hàng loạt doanh nghiệp "họ" Kita như: CTCP Kita Holding (Kita Holding); CTCP Kita Land (Kita Land);...

Kita Group tiền thân là CTCP Thực phẩm đồ uống F1 (F1), ban đầu có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ uống.

Tại thời điểm tháng 8/2016, ông Nguyễn Duy Kiên và bà Đặng Thị Thuỳ Trang lần lượt sở hữu 55% và 22,5% vốn điều lệ của F1.

Đến tháng 6/2018, doanh nghiệp này tăng vốn lên 100 tỷ đồng và đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Kita (Kita Group). Sau nhiều thay đổi, tính đến tháng 7/2020, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 750 tỷ đồng.

Doanh nhân Nguyễn Duy Kiên cũng từng là Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của Kita Group. Sau nhiều thay đổi, tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 6/2024), ông Tạ Quang Lâm trở thành Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Tại thị trường phía Bắc, Kita Group được biết đến là Nhà phát triển dự án Kita Capital (thuộc KĐT Ciputra, Hà Nội); dự án Stella tại Quốc Oai (Hà Nội); dự án Sukura Golf cao cấp (Hải Phòng);...

Tại phía Nam, ngoài Khu đô thị Kita Airport City, Kita Group còn M&A thành công loạt dự án như: khu đô thị sinh thái Golden Hills (TP.Đà Nẵng) và một số quỹ đất đắc địa tại TP.HCM, Phan Thiết…



