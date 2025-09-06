Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nỗ lực nâng hạng TTCK và xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế

06-09-2025 - 10:43 AM | Thị trường chứng khoán

Những cải cách pháp lý, cơ chế và sự phối hợp liên ngành được triển khai đồng bộ cho thấy quyết tâm lớn của Chính phủ. Tuy nhiên, việc thực thi hiệu quả các chính sách sẽ là yếu tố then chốt. Hơn nữa, sự đánh giá tích cực từ các tổ chức quốc tế cùng kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) trong thời gian tới chính là động lực để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực.

Đẩy mạnh cải cách để nâng hạng thị trường

Theo Bộ Tài chính, liên quan đến vấn đề nâng hạng TTCK Việt Nam, tổ chức xếp hạng FTSE Russell đánh giá cao những cải cách gần đây. Đặc biệt, Thông tư 68/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 4/11/2024 và Thông tư 18/2025/TT-BTC ban hành ngày 26/4/2025 đã gỡ bỏ cơ chế ký quỹ trước, giúp thị trường tiệm cận hơn với chuẩn quốc tế. Ngoài ra, việc triển khai hệ thống công nghệ thông tin KRX, ban hành thông tư mới về đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán cùng hành lang pháp lý cho cơ chế giao dịch mới cũng được đánh giá rất tích cực.

Dự kiến, kết quả phân loại thị trường thường niên của FTSE Russell sẽ được công bố vào ngày 7/10/2025. Bên cạnh đó, trong tháng 8, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm tạo trải nghiệm thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường.

Trước hết, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Trong đó, đáng chú ý là quy định công ty đại chúng phải hoàn tất thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, nhằm minh bạch thông tin. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng phối hợp với các bộ ngành để sửa đổi Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn, hướng tới nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở những ngành nghề không liên quan đến an ninh, quốc phòng. Từ đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại các công ty đại chúng sẽ được nâng lên.

Song song, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong việc sửa đổi Thông tư 17/2024/TT-NHNN. Thông tư này dự kiến mang lại nhiều thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài, như: cho phép ủy quyền cho tổ chức tài chính mở, đóng và sử dụng tài khoản thanh toán; không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự đối với hồ sơ mở tài khoản; không yêu cầu sinh trắc học khi mở tài khoản bằng phương thức điện tử và khi rút tiền; cho phép sử dụng hệ thống SWIFT; giảm thiểu các yêu cầu về chứng từ và chữ ký. Do đó, khi được ban hành, Thông tư sẽ góp phần quan trọng vào việc tạo điều kiện cho dòng vốn quốc tế.

Triển khai nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế

Ngày 27/6/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/9/2025. Ngày 1/8/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1646/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo về TTTCQT. Cùng ngày, Ban Chỉ đạo đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-BCĐTTTC kèm kế hoạch hành động triển khai.

Theo Bộ Tài chính, hiện cơ quan này đang dự thảo hai nghị định quan trọng. Một là nghị định về thành lập TTTCQT tại TPHCM và TP. Đà Nẵng, hướng dẫn các điều khoản tại Nghị quyết 222/2025/QH15. Hai là nghị định về chính sách tài chính trong TTTCQT, bao gồm quy định về thuế, ưu đãi, chứng khoán, bảo hiểm, thị trường vốn và thành viên trung tâm tài chính.

Đối với nghị định về thành lập TTTCQT, Bộ Tài chính đã đề nghị UBND TPHCM và TP. Đà Nẵng xây dựng nội dung liên quan đến địa phương. Trên cơ sở này, Bộ đã gửi văn bản số 12354/BTC-ĐTNN ngày 12/8/2025 để lấy ý kiến từ 7 bộ, 2 địa phương, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, Trường Đại học Việt Đức, đồng thời đăng tải rộng rãi để xin ý kiến xã hội.

Ngày 28/8/2025, sau khi tổng hợp ý kiến các bộ ngành, địa phương và cơ quan liên quan, Bộ Tài chính đã gửi Văn bản số 13414/BTC-ĐTNN đến Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo nghị định về thành lập TTTCQT. Hiện Bộ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ xem xét theo đúng trình tự, thủ tục.

Theo Anh Minh

Báo Chính phủ

