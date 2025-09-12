Nợ phải trả giảm 1.300 tỷ đồng, Chủ dự án Aqua City kinh doanh ra sao trong nửa đầu năm 2025?

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Thành phố Aqua (Thành phố Aqua) báo lỗ hơn 70 tỷ đồng, thấp hơn mức 100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.



Tại thời điểm cuối quý II/2025, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng lên mức 1.608 tỷ đồng bao gồm 845 tỷ đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh lên 762 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Tổng nợ phải trả giảm khoảng 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ còn 9.974 tỷ đồng và gấp 6,2 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu giảm 300 tỷ đồng xuống còn 2.102 tỷ đồng; nợ phải trả khác giảm gần 1.200 tỷ đồng về còn 7.780 tỷ đồng và phát sinh khoản vay ngân hàng 93 tỷ đồng.

Dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Thành phố Aqua đang lưu hành 04 lô trái phiếu.

Trong nửa đầu năm 2025, chủ đầu tư dự án Aqua City đã thanh toán đúng hạn 24 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã TPACH2125001; 24 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã TPACH2124002; 29 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã TPACH2024003 và hơn 24 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã TPACH2025004.

Đối với trái phiếu mã TPACH2025004, ngày 15/1/2025, tổ chức phát hành thực hiện mua lại 298 tỷ đồng trong tổng số 800 tỷ đồng giá trị phát hành, qua đó giá trị lưu hành giảm xuống còn 502 tỷ đồng.

Đến kỳ thanh toán gốc ngày 23/6/2025, Thành phố Aqua mới thanh toán được 100 triệu đồng trong tổng số 502 tỷ đồng. 501,9 tỷ đồng còn lại được thanh toán vào ngày 1/7/2025. Qua đó, Thành phố Aqua đã tất toán lô trái phiếu này.

Do đó, tính đến ngày 1/7/2025, chủ đầu tư dự án Aqua City còn dư nợ 1.600 tỷ đồng trái phiếu bao gồm: 500 tỷ đồng trái phiếu mã TPACH2125001 phát hành ngày 17/9/2021, 500 tỷ đồng trái phiếu mã TPACH2124002 cũng phát hành ngày 17/9/2021 và 600 tỷ đồng trái phiếu mã TPACH2024003 được phát hành tháng 6/2020.

Ba lô trái phiếu nói trên đã được kéo dài kỳ hạn đồng thời điều chỉnh lãi suất và tài sản bảo đảm.

Công ty TNHH Thành phố Aqua được thành lập năm 2008, do ông Bùi Đạt Chương làm Chủ tịch. Được biết, ông Bùi Đạt Chương chính là em trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Tập đoàn Novaland.

Thành phố Aqua chính là chủ đầu tư dự án Aqua City (hơn 110,5 ha) - một trong những dự án thành phần của siêu dự án Khu đô thị Aqua quy mô 1.000 ha do Novaland đầu tư tại tỉnh Đồng Nai.

Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai.

Cụm dự án Aqua City của Tập đoàn Novaland tại phân khu C4 TP Biên Hòa cũ gồm: Dự án Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Marina City, Aqua Waterfront City và Dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng.

Mới đây, siêu dự án này đã đạt được những bước tiến pháp lý quan trọng. Cụm dự án Aqua City dự kiến sẽ nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2028 là 23.000 tỷ đồng, riêng năm 2025 là 500 tỷ đồng. Đây được xem là nguồn thu lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Đồng Nai.