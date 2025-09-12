Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nợ phải trả giảm 1.300 tỷ đồng, Chủ dự án Aqua City kinh doanh ra sao trong nửa đầu năm 2025?

12-09-2025 - 10:59 AM | Thị trường chứng khoán

Công ty TNHH Thành phố Aqua, chủ dự án Aqua City vừa công bố bức tranh tài chính cải thiện trong nửa đầu năm 2025 khi tổng nợ phải trả giảm 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Thành phố Aqua (Thành phố Aqua) báo lỗ hơn 70 tỷ đồng, thấp hơn mức 100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng lên mức 1.608 tỷ đồng bao gồm 845 tỷ đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh lên 762 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 1.300 tỷ đồng, Chủ dự án Aqua City kinh doanh ra sao trong nửa đầu năm 2025?- Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Tổng nợ phải trả giảm khoảng 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ còn 9.974 tỷ đồng và gấp 6,2 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu giảm 300 tỷ đồng xuống còn 2.102 tỷ đồng; nợ phải trả khác giảm gần 1.200 tỷ đồng về còn 7.780 tỷ đồng và phát sinh khoản vay ngân hàng 93 tỷ đồng.

Dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Thành phố Aqua đang lưu hành 04 lô trái phiếu.

Trong nửa đầu năm 2025, chủ đầu tư dự án Aqua City đã thanh toán đúng hạn 24 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã TPACH2125001; 24 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã TPACH2124002; 29 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã TPACH2024003 và hơn 24 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã TPACH2025004.

Đối với trái phiếu mã TPACH2025004, ngày 15/1/2025, tổ chức phát hành thực hiện mua lại 298 tỷ đồng trong tổng số 800 tỷ đồng giá trị phát hành, qua đó giá trị lưu hành giảm xuống còn 502 tỷ đồng.

Đến kỳ thanh toán gốc ngày 23/6/2025, Thành phố Aqua mới thanh toán được 100 triệu đồng trong tổng số 502 tỷ đồng. 501,9 tỷ đồng còn lại được thanh toán vào ngày 1/7/2025. Qua đó, Thành phố Aqua đã tất toán lô trái phiếu này.

Do đó, tính đến ngày 1/7/2025, chủ đầu tư dự án Aqua City còn dư nợ 1.600 tỷ đồng trái phiếu bao gồm: 500 tỷ đồng trái phiếu mã TPACH2125001 phát hành ngày 17/9/2021, 500 tỷ đồng trái phiếu mã TPACH2124002 cũng phát hành ngày 17/9/2021 và 600 tỷ đồng trái phiếu mã TPACH2024003 được phát hành tháng 6/2020.

Ba lô trái phiếu nói trên đã được kéo dài kỳ hạn đồng thời điều chỉnh lãi suất và tài sản bảo đảm.

Công ty TNHH Thành phố Aqua được thành lập năm 2008, do ông Bùi Đạt Chương làm Chủ tịch. Được biết, ông Bùi Đạt Chương chính là em trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Tập đoàn Novaland.

Thành phố Aqua chính là chủ đầu tư dự án Aqua City (hơn 110,5 ha) - một trong những dự án thành phần của siêu dự án Khu đô thị Aqua quy mô 1.000 ha do Novaland đầu tư tại tỉnh Đồng Nai.

Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai.

Cụm dự án Aqua City của Tập đoàn Novaland tại phân khu C4 TP Biên Hòa cũ gồm: Dự án Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Marina City, Aqua Waterfront City và Dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng.

Mới đây, siêu dự án này đã đạt được những bước tiến pháp lý quan trọng. Cụm dự án Aqua City dự kiến sẽ nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2028 là 23.000 tỷ đồng, riêng năm 2025 là 500 tỷ đồng. Đây được xem là nguồn thu lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Đồng Nai.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
Aqua City

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Gần 2.100 tỷ đồng sắp "chảy về túi" cổ đông Chứng khoán SSI

Tin vui: Gần 2.100 tỷ đồng sắp "chảy về túi" cổ đông Chứng khoán SSI Nổi bật

Bách Hoá Xanh quyết tâm “Bắc tiến”, cổ phiếu MWG của ông Nguyễn Đức Tài "bốc đầu" vượt đỉnh

Bách Hoá Xanh quyết tâm “Bắc tiến”, cổ phiếu MWG của ông Nguyễn Đức Tài "bốc đầu" vượt đỉnh Nổi bật

Chủ tịch VBA Phan Đức Trung: Không có quá 3 sàn tiền số có đủ năng lực vận hành ở giai đoạn thí điểm

Chủ tịch VBA Phan Đức Trung: Không có quá 3 sàn tiền số có đủ năng lực vận hành ở giai đoạn thí điểm

10:28 , 12/09/2025
Lọc hóa dầu Bình Sơn muốn tăng vốn điều lệ vượt 50.000 tỷ đồng

Lọc hóa dầu Bình Sơn muốn tăng vốn điều lệ vượt 50.000 tỷ đồng

10:22 , 12/09/2025
Cổ đông lớn Chứng khoán Rồng Việt 'xả hàng' 5 triệu cổ phiếu VDS

Cổ đông lớn Chứng khoán Rồng Việt 'xả hàng' 5 triệu cổ phiếu VDS

10:20 , 12/09/2025
Vướng loạt vi phạm, Chứng khoán DSC bị xử phạt hơn 700 triệu đồng

Vướng loạt vi phạm, Chứng khoán DSC bị xử phạt hơn 700 triệu đồng

10:09 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên