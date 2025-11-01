Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NobleX Group công bố Đại lý phân phối độc quyền Noble Crystal Long Bien

01-11-2025

NobleX Group công bố Đại lý phân phối độc quyền Noble Crystal Long Bien

Ngày 30/10/2025, Công ty CP Tư vấn Phát triển và KD BĐS M-Holdings chính thức được NobleX Group lựa chọn làm đại lý phân phối độc quyền dự án Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences, Bộ sưu tập Tư dinh trên không – Branded Residences độc bản phía Đông Hà Nội.

Định vị biểu tượng sống mới của giới tinh hoa Hà Thành

Là một trong những dự án trọng điểm của NobleX Group trong phân khúc hàng hiệu (Branded Residences), Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa chuẩn sống Ultra Luxury đến Thủ đô.

Dự án tọa lạc tại phường Phúc Lợi (Long Biên), Hà Nội, gồm 413 căn Sky Villa độc bản thuộc hai tòa tháp biểu tượng Emirates và Atlantis.

Mỗi căn hộ được thiết kế là một tư dinh trên không, sở hữu bể bơi và thang máy riêng, cùng tầm nhìn panorama 360° hướng sông Hồng và trung tâm Hà Nội – mang đến trải nghiệm sống riêng tư, tinh tế và biệt lập tuyệt đối.

NobleX Group công bố Đại lý phân phối độc quyền Noble Crystal Long Bien - Ảnh 1.

Sảnh căn hộ đẳng cấp tại Noble Crystal Long Bien (ảnh phối cảnh Dự án)

Các căn Sky Villa được hoàn thiện theo chuẩn Bespoke độc bản, sử dụng vật liệu tinh tuyển từ đá, gỗ tự nhiên, tạo nên không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân hóa của giới thượng lưu.

Đặc biệt, dự án được vận hành và quản lý theo tiêu chuẩn của WorldHotels, thương hiệu toàn cầu thuộc BWH Hotels Group, bảo chứng cho đẳng cấp quốc tế của dòng sản phẩm Branded Residences.

M Holdings – Đối tác phân phối độc quyền đồng hành cùng NobleX Group

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối bất động sản cao cấp, M-Holdings được NobleX Group tin tưởng lựa chọn làm đại lý phân phối độc quyền cho Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences.

Sự hợp tác này không chỉ khẳng định uy tín của M-Holdings trong việc phân phối dòng sản phẩm Ultra Luxury – Branded Residences, mà còn thể hiện tầm nhìn của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các chủ đầu tư tiên phong kiến tạo chuẩn sống thượng lưu tại Việt Nam.

NobleX Group công bố Đại lý phân phối độc quyền Noble Crystal Long Bien - Ảnh 2.

NobleX và M-Holdings ký kết Hợp đồng Đại lý phân phối Độc quyền

Đại diện M-Holdings chia sẻ: "Chúng tôi vinh dự khi được NobleX Group tin tưởng giao trọng trách phân phối độc quyền Dự án Noble Crystal Long Bien phía Đông Hà Nội. Dự án không chỉ là một sản phẩm bất động sản hạng sang, mà còn là tuyên ngôn về đẳng cấp sống và giá trị riêng tư tối thượng dành cho những chủ nhân tinh hoa."

Cơ hội hợp tác dành cho các đối tác phân phối F1

Trong vai trò đại lý độc quyền, M-Holdings chính thức mở chương trình hợp tác cùng các đơn vị phân phối F1, mang đến cơ hội đồng hành cùng Dự án Ultra Luxury đẳng cấp bậc nhất tại Thủ đô hiện nay.

Các đối tác F1 sẽ được hưởng chính sách hoa hồng cạnh tranh, chương trình đào tạo chuyên sâu về sản phẩm Branded Residences, cùng chuỗi sự kiện Private Sales và Kick-off do Chủ đầu tư và M-Holdings tổ chức.

Để trở thành đối tác của M-Holdings, các đơn vị quan tâm có thể liên hệ Phòng Phát triển Đại lý qua Hotline 1900.98.98.33.

