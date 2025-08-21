Nỗi buồn giữa uptrend: FPT, DGC cùng mất mốc 100.000 đồng/cp trong một ngày

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua khoảng thời gian từng bừng nhất trong nhiều năm trở lại đây. VN-Index đi lên mạnh mẽ bất chấp rung lắc và đang ở đỉnh cao nhất từ trước đến nay trên 1.664 điểm.

Thế nhưng, bữa tiệc không dành cho tất cả. Cổ đông của nhiều doanh nghiệp lại đành ngậm ngùi nhìn tài khoản “bốc hơi” từng ngày, trong đó có cả những tên tuổi đầu ngành như FPT hay Đức Giang (DGC).

Phiên 20/8, FPT tiếp tục mất thêm 2,6% kéo dài chuỗi giảm lên 6 phiên liên tiếp, chính thức thủng mốc 100.000 đồng/cp đồng thời rơi xuống vùng giá thấp nhất kể từ đầu tháng 5. Cùng ngày, DGC cũng “bốc hơi” hơn 3% thị giá, còn 99.000 đồng/cp, thấp nhất kể từ cuối tháng 6.

Từ đầu năm, FPT là cổ phiếu có hiệu suất kém nhất trong nhóm VN30 với mức giảm gần 26%. Vốn hóa thị trường của tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam hiện chỉ còn khoảng 166.000 tỷ đồng, không đủ lọt vào top 10 sàn chứng khoán.

Trong khi đó, DGC cũng mất 15% thị giá từ đầu năm 2025 đến nay. Vốn hóa thị trường của nhà sản xuất phốt pho vàng lớn nhất Châu Á chỉ còn chưa đến 38.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tình trạng trên lại diễn ra trong bối cảnh VN-Index đã tăng hơn 30% từ đầu năm. Điều này càng làm cho cổ đông FPT và DGC thêm buồn. Thực tế, không chỉ có 2 cái tên này mà nhiều cổ phiếu đầu ngành trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, viễn thông,… như VGI, BMP, VCS, MCH,… cũng gần như bị lãng quên.

Dòng tiền tập trung chủ yếu trên nhóm tài chính (ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm). Các cổ phiếu nhóm này đua nhau tăng trần, đua nhau vượt đỉnh với thanh khoản bùng nổ. Kém tưng bừng hơn nhưng một số cổ phiếu nhóm thép, bất động sản, dầu khí cũng có những nhịp tăng khá. Chỉ có FPT, DGC là “chật vật”.

Cổ phiếu cùng mang đến nỗi buồn cho nhà đầu tư nhưng tình hình kinh doanh của FPT và DGC lại có những điểm khác biệt nhất định. FPT dù vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận hàng quý quanh mức 20% nhưng việc doanh thu tăng chậm lại do triển vọng chi tiêu công nghệ toàn cầu yếu đi là một thách thức không nhỏ.

Còn với DGC, lợi nhuận của doanh nghiệp này đã tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, báo cáo phân tích mới đây của Agriseco lại đánh giá khả quan triển vọng của DGC với xu hướng tích cực của giá phốt pho vàng và Luật VAT sửa đổi.

Nhìn chung, đây đang là giai đoạn thị trường đi lên bằng sức mạnh của dòng tiền nhiều hơn là các yếu tố cơ bản. Các luồng thông tin bất thường như IPO công ty con, tham gia lĩnh vực tài sản số,… lại mang đến những tác động trực diện hơn lên diễn biến giá cổ phiếu.

Ngoài ra, nhóm tài chính đặc biệt là ngân hàng còn có nhiều câu chuyện đáng chờ đợi như việc thí điểm bỏ room tín dụng, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc,… Vì thế, không bất ngờ khi nhóm này hút tiền rất mạnh. Trong khi đó, mùa báo cáo tài chính quý 2 đã qua và các cổ phiếu cơ bản như FPT và DGC nhìn chung đang rơi vào vùng trũng thông tin.

Tóm lại, thị trường tăng nóng, dòng tiền tìm đến các nhóm cổ phiếu có độ nhạy cao là điều dễ hiểu. Do đó, áp lực đè nặng lên các cổ phiếu ít mang tính thị trường là điều khó tránh khỏi. Dù vậy, trong dài hạn khi những câu chuyện “hot” hạ nhiệt, dòng tiền có thể sẽ cân nhắc đến các yếu tố cơ bản nhiều hơn.