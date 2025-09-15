Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tài Sản Số
Tài Sản Số
xem chi tiết

Nóng: Chứng khoán VPBank lên chiến lược tham gia sàn giao dịch tài sản mã hóa, sàn giao dịch vàng, hướng tới lợi nhuận 17.500 tỷ vào năm 2030

15-09-2025 - 11:36 AM | Thị trường chứng khoán

Nóng: Chứng khoán VPBank lên chiến lược tham gia sàn giao dịch tài sản mã hóa, sàn giao dịch vàng, hướng tới lợi nhuận 17.500 tỷ vào năm 2030

Công ty cũng xem xét đầu tư chiến lược vào các nền tảng cho vay ngang hàng (P2P lending), sàn giao dịch hàng hóa và sàn giao dịch vàng tương lai nhằm đón đầu xu hướng số hóa tài chính,

Trong thông báo mới nhất, Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã công bố thông tin về chiến lược phát triển trung hạn 5 năm cho giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, VPBankS đặt mục tiêu bâng cấp nền tảng giao dịch số tích hợp AI thông minh, xây dựng chuỗi giá trị thị trường vốn nợ liền mạch với công nghệ blockchain; phát triển chuỗi giá trị liền mạch cho thị trường vốn chủ sở hữu (Equity Capital Market - ECM); tự động hóa quản trị cho vay ký quỹ với AI và xây dựng nền tảng WealthTech quản lý tài sản toàn diện, tối ưu hóa huy động vốn và kinh doanh chênh lệch lãi suất, cùng với VPBank thực hiện M&A hoặc thành lập mới công ty quản lý quỹ nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Đặc biệt, VPBankS sẽ hợp tác chặt chẽ cùng VPBank và đối tác trong quá trình xây dựng nền tảng blockchain, tham gia sàn giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời xem xét đầu tư chiến lược vào các nền tảng cho vay ngang hàng (P2P lending), sàn giao dịch hàng hóa và sàn giao dịch vàng tương lai nhằm đón đầu xu hướng số hóa tài chính, mở rộng danh mục sản phẩm và tăng cường khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường toàn cầu.

Công ty cũng sẽ tăng cường hợp tác chiến lược với đối tác công nghệ và tài chính quốc tế, đồng thời hoàn thiện chiến lược đầu tư tự doanh ứng dụng AI.

Trước đó, VPBank cũng đã cho biết ngân hàng đang ở giai đoạn cuối cùng nhằm hoàn tất thủ tục tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa, với VPBankS giữ vai trò dẫn dắt. Sự tham gia của ngân hàng tư nhân hàng đầu cùng công ty chứng khoán thành viên trong lĩnh vực mới mẻ này được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích đáng kể cho thị trường.

Hiện, VPBankS đã vươn lên đứng thứ 3 về quy mô tổng tài sản toàn ngành chứng khoán chỉ sau 3 năm. Về mục tiêu và định hướng triển khai chiến lược phát triển trung hạn, công ty chứng khoán này dự kiến tổng doanh thu năm 2026 sẽ đạt gần 7.200 tỷ đồng, tiến tới năm 2030 đạt mức 29.051 tỷ đồng doanh thu.

Về con số lợi nhuận trước thuế, HĐQT VPBankS đặt mục tiêu 4.450 tỷ đồng trong năm 2026, hướng tới mức 17.500 tỷ đồng cho năm 2030.

Nóng: Chứng khoán VPBank lên chiến lược tham gia sàn giao dịch tài sản mã hóa, sàn giao dịch vàng, hướng tới lợi nhuận 17.500 tỷ vào năm 2030- Ảnh 1.

Tới năm 2023, VPBankS lên kế hoạch đạt thị phần môi giới đạt 10%, thị phần phái sinh 20%, thị phần cho vay ký quỹ của công ty đạt 15%.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

Sự kiện: Tài Sản Số

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Các "cá voi" mua gần 2 tỷ USD Bitcoin trong 5 phiên liên tiếp thông qua các quỹ ETF

Các "cá voi" mua gần 2 tỷ USD Bitcoin trong 5 phiên liên tiếp thông qua các quỹ ETF Nổi bật

Quỹ ETF ngoại quy mô gần 600 triệu USD thêm mới FPT, HVN, STB, GEE, dự kiến mua mạnh MSN

Quỹ ETF ngoại quy mô gần 600 triệu USD thêm mới FPT, HVN, STB, GEE, dự kiến mua mạnh MSN Nổi bật

Thuduc House sắp lập công ty con ngành buôn bán thực phẩm

Thuduc House sắp lập công ty con ngành buôn bán thực phẩm

11:18 , 15/09/2025
Chứng khoán NHSV ‘chiêu hiền đãi sĩ’: Tìm cộng tác viên với chính sách thưởng vượt trội

Chứng khoán NHSV ‘chiêu hiền đãi sĩ’: Tìm cộng tác viên với chính sách thưởng vượt trội

09:55 , 15/09/2025
Kỳ vọng mới với thị trường chứng khoán

Kỳ vọng mới với thị trường chứng khoán

08:58 , 15/09/2025
Tổng Giám đốc SSID lên sóng The Investors ngày 16/9: Cơ hội đầu tư tài sản số và kim loại quý trong kỷ nguyên mới

Tổng Giám đốc SSID lên sóng The Investors ngày 16/9: Cơ hội đầu tư tài sản số và kim loại quý trong kỷ nguyên mới

07:00 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên