Nóng: Đã có người chi 73 triệu đồng mua đấu giá bức tranh của Ngô Thanh Vân

Mới đây, cựu siêu mẫu – doanh nhân Vũ Cẩm Nhung đã trở thành chủ nhân của bức tranh “LOVE” thuộc dự án nghệ thuật “INITIATION – Sự Khởi Đầu” do nhà sản xuất – đạo diễn Ngô Thanh Vân thực hiện. Với số tiền đấu giá 73 triệu đồng, chị không chỉ sở hữu một tác phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc mà còn góp phần mang lại cơ hội sống cho hai em nhỏ nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh thông qua chương trình “Vết Sẹo Cuộc Đời” của Quỹ Vietnam Children’s Fund.

Bức tranh “LOVE” ra đời từ những rung cảm sâu thẳm trong hành trình làm mẹ đầy gian nan nhưng cũng chan chứa tình yêu của Ngô Thanh Vân. Tác phẩm được xem là sự kết nối giữa nghệ thuật và tình mẫu tử, mang giá trị nhân văn mạnh mẽ.

Trong phiên đấu giá, cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tenamyd Cosmetics, đã giành thắng lợi. Khoảnh khắc chị biến “LOVE” thành niềm hy vọng mới cho hai em bé chờ ngày phẫu thuật tim đã khiến nhiều người xúc động.

Bức tranh “LOVE” đầy ý nghĩa của Ngô Thanh Vân

Chia sẻ về quyết định tham gia, Vũ Cẩm Nhung cho biết bản thân đồng cảm sâu sắc với những khó khăn mà các bậc cha mẹ có con bệnh tật phải đối mặt. Bởi chính chị cũng từng trải qua hành trình nhiều thử thách để làm mẹ: 20 lần thụ tinh nhân tạo, cùng nỗi đau mất mát khi hai bé song sinh qua đời ở tháng thứ 5 thai kỳ. Chính những biến cố ấy đã giúp chị thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia. “Khi tình yêu nghệ thuật giao thoa cùng tình yêu trẻ thơ, niềm hy vọng đã được thắp sáng,” chị bày tỏ, nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn mà dự án mang lại.

Sinh năm 1976 tại Hà Nội, Vũ Cẩm Nhung lớn lên trong một gia đình trí thức. Tuổi thơ của chị gắn với căn hộ tập thể chỉ rộng 15m² tại khu Đại học Bách Khoa, cùng cuộc sống thời bao cấp với tem phiếu, xếp hàng mua gạo. Những khó khăn ấy đã rèn cho chị bản lĩnh, nghị lực và tinh thần vượt khó.

Năm 1993, sau khi đoạt giải Hoa khôi Sinh viên Hà Nội và Á khôi 1 Hội thi Khoẻ đẹp – Thời trang – Thể thao Toàn quốc, chị chính thức bước chân vào con đường người mẫu. Một năm sau, sự nghiệp của Vũ Cẩm Nhung bùng nổ khi chị giành Á quân cuộc thi Tìm kiếm Người mẫu Thời trang Châu Á tại TP.HCM và đạt vị trí thứ 4 tại cuộc thi Người mẫu Châu Á ở đảo Guam (Mỹ). Với thành tích này, chị trở thành siêu mẫu Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Siêu mẫu châu Á.

Cựu siêu mẫu - doanh nhân Vũ Cẩm Nhung

Trong suốt thập niên 1990, Vũ Cẩm Nhung là gương mặt quen thuộc trên trang bìa tạp chí, lịch treo tường và sàn catwalk. Với chiều cao 1m72, số đo ba vòng chuẩn mực cùng gương mặt sắc sảo, chị được mệnh danh là “nữ hoàng catwalk”. Vũ Cẩm Nhung từng góp mặt trong nhiều chương trình thời trang đình đám như Duyên dáng Việt Nam hay Một tháng Sài Gòn.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chị bất ngờ rút lui khỏi sàn diễn để theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Vũ Cẩm Nhung rẽ hướng sang kinh doanh và hiện là lãnh đạo Tenamyd Cosmetics, một công ty chuyên về dược mỹ phẩm.

Bận rộn với công việc nhưng Vũ Cẩm Nhung vẫn duy trì lối sống khoa học, luyện tập thể thao hằng ngày để giữ sức khỏe và vóc dáng. Cuộc sống gia đình của chị cũng là một câu chuyện truyền cảm hứng. Kết hôn với một doanh nhân trong ngành dược phẩm, chị từng đối mặt với trầm cảm nặng khi liên tục gặp khó khăn trong việc sinh nở. Tuy nhiên, bằng sự kiên cường, chị đã vượt qua để đón chào con trai lớn Nam Anh và con gái út Vi Anh.

Dù rời xa showbiz, Vũ Cẩm Nhung vẫn thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện, hội ngộ cùng những người bạn thân thiết trong giới như Diễm My, Giáng My, Hà Kiều Anh hay Trương Ngọc Ánh. Năm 2019, chị ra mắt tự truyện “Bao giờ là đúng lúc”, kể lại hành trình từ cô bé nghèo trong căn hộ tập thể trở thành siêu mẫu và doanh nhân thành đạt.

Ngoài công việc kinh doanh, Vũ Cẩm Nhung còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thiện nguyện, dù thường chọn cách làm lặng lẽ, không phô trương. Với chị, mỗi hành động nhỏ đều có thể mang lại “một phép màu” cho những mảnh đời kém may mắn.

Lần đấu giá thành công bức tranh “LOVE” thêm một lần nữa khẳng định tâm huyết đó. Không chỉ là sự đồng điệu với nghệ thuật, đây còn là hành động thiết thực để cứu giúp trẻ em bệnh tim bẩm sinh – những mầm non cần được chở che.

Từ một cô gái lớn lên trong thiếu thốn, đến siêu mẫu châu Á đầu tiên của Việt Nam rồi trở thành nữ doanh nhân thành đạt, hành trình của Vũ Cẩm Nhung là minh chứng cho nghị lực sống, bản lĩnh và lòng nhân ái. Như chị chia sẻ, khi tình yêu được lan tỏa, niềm hy vọng sẽ luôn được thắp sáng.