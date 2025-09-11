Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nông dân trồng dừa trúng lớn

11-09-2025 - 12:35 PM | Thị trường

Với giá dừa như hiện nay, nông dân trồng dừa hiệu quả kinh tế rất cao nên diện tích trồng mới ồ ạt.

Xuất nhập khẩu dừa đều tăng nóng

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), trong 7 tháng đầu năm 2025, dừa đã vươn lên dẫn đầu nhóm 17 mặt hàng rau quả nhập khẩu có giá trị cao nhất, với tốc độ tăng trưởng lên tới 1.873%, đạt 31,2 triệu USD. Trong khi đó, tăng trưởng nhập khẩu rau quả nói chung chỉ đạt 18%, với tổng giá trị 1,45 tỉ USD.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Vinafruit, lý giải nguyên nhân là do xuất khẩu dừa đang tăng trưởng nóng, trong khi nguồn nguyên liệu trong nước không đáp ứng đủ và giá lại ở mức cao, buộc doanh nghiệp phải tăng cường nhập khẩu.

Thực tế cho thấy, chỉ trong 7 tháng qua, xuất khẩu dừa của Việt Nam đã mang về 306,2 triệu USD. Trong đó, dừa nguyên trái đạt 102,8 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái; dừa chế biến đạt 203,4 triệu USD, tăng tới 56,8%.

Nông dân trồng dừa trúng lớn- Ảnh 1.

Tiểu thương gom từng chục dừa khô của nhà vườn ở chợ phiên tại khu vực miền Trung

Doanh nghiệp tìm thêm nguồn nhập khẩu

Ông Cao Bá Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, dự báo nhập khẩu dừa sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới để phục vụ các đơn hàng xuất khẩu đã ký.

Hiện tại, nguồn nhập dừa nguyên liệu chủ yếu từ Indonesia và các doanh nghiệp kết nối để nhập khẩu dừa từ các nguồn mới như Papua New Guinea, một thị trường khác ở Châu Đại Dương có nguồn cung dồi dào và giá cả phù hợp. 

Tuy nhiên, Việt Nam và Papua New Guinea chưa có thỏa thuận về xuất nhập khẩu sản phẩm này nên vẫn cần thời gian tháo gỡ.

Nguồn cung dừa khô trong nước hiện ở mức giá từ 18.500 – 19.000 đồng/quả, vùng giá cao nhất từ trước đến nay do mất mùa bị ảnh hưởng hạn mặn ở ĐBSCL và dịch bệnh ở miền Trung.

Theo ông Khoa, với giá dừa như hiện nay, nông dân trồng dừa hiệu quả kinh tế rất cao nên diện tích trồng mới ồ ạt. 

Tuy vậy, ông Khoa lo ngại tình trạng trồng dừa tự phát với các giống dừa không phù hợp với nhu cầu thu mua của các đơn vị xuất khẩu sẽ gây tình trạng thừa – thiếu cục bộ về sau.

Trung Quốc sắp kiểm tra vùng trồng dừa Việt Nam

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
iPhone 17 mở bán sớm, Việt Nam lên thị trường tier 1 - nguồn cung sẽ thế nào?

iPhone 17 mở bán sớm, Việt Nam lên thị trường tier 1 - nguồn cung sẽ thế nào? Nổi bật

Trung Quốc liên tục săn lùng 'kho báu' dưới nước của Việt Nam: Nước ta là trùm đứng thứ 2 thế giới, sở hữu công nghệ chế biến hiện đại đứng top toàn cầu

Trung Quốc liên tục săn lùng 'kho báu' dưới nước của Việt Nam: Nước ta là trùm đứng thứ 2 thế giới, sở hữu công nghệ chế biến hiện đại đứng top toàn cầu Nổi bật

Giá tiêu hôm nay 11/9: Tiêu xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ tăng vọt

Giá tiêu hôm nay 11/9: Tiêu xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ tăng vọt

11:51 , 11/09/2025
Đang là "kẻ ghét iPhone thậm tệ", tôi đổi ngay thái độ khi thấy iPhone 17 Pro Max: Thực sự phải mua ngay

Đang là "kẻ ghét iPhone thậm tệ", tôi đổi ngay thái độ khi thấy iPhone 17 Pro Max: Thực sự phải mua ngay

11:10 , 11/09/2025
Giá bạc ổn định ở mức cao

Giá bạc ổn định ở mức cao

09:28 , 11/09/2025
Giá cà phê hôm nay 11-9: Tăng mạnh và lợi thế mới của cà phê Việt

Giá cà phê hôm nay 11-9: Tăng mạnh và lợi thế mới của cà phê Việt

09:01 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên