NÓNG: Giá đất nông nghiệp tại TPHCM dự kiến tăng cao

25-12-2025 - 18:24 PM | Bất động sản

Theo tờ trình mới nhất của UBND TPHCM, giá đất nông nghiệp áp dụng từ ngày 1-1-2026 tăng cao so với giá hiện hành và tờ trình trước đó.

UBND TPHCM vừa gửi HĐND TPHCM tờ trình bổ sung về ban hành nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn thành phố.

Giá đất nông nghiệp "tăng trở lại"

Theo đó, giá đất nông nghiệp trồng cây hằng năm ở khu vực I là 1,2 triệu đồng/m2 (vị trí 1), 960.000 đồng/m2 (vị trí 2) và 770.000 đồng (vị trí 3).

- Ảnh 1.

Dự kiến, giá đất nông nghiệp tại TPHCM tăng cao.

Mức giá đất nông nghiệp trồng cây hằng năm cao nhất theo bảng giá đất điều chỉnh theo Quyết định 79/2024 là 685.000 đồng/m2.

Khu vực II có giá cao nhất là 1 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 640.000 đồng/m2.

Khu vực III cao nhất là 700.00 đồng/m2 và thấp nhất là 450.000 đồng/m2.

Khu vực IV cao nhất là 480.000 đồng/m2 và 300.000 đồng/m2.

Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, khu vực I có giá cao nhất là 1,44 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 920.000 đồng/m2.

Mức giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cao nhất theo bảng giá đất điều chỉnh theo Quyết định 79/2024 là 810.000 đồng/m2.

Khu vực II giá cao nhất là 1,2 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 770.000 đồng/m2.

Khu vực III giá cao nhất là 840.000 đồng/m2 và thấp nhất là 540.000 đồng/m2.

Khu vực IV giá cao nhất là 580.000 đồng/m2 và thấp nhất là 370.000 đồng/m2.

Đáng chú ý, tờ trình lần này giá đất nông nghiệp được điều chỉnh khá cao so với tờ trình 1099/TTr-UBND của UBND TPHCM trước đó.

Cụ thể, giá đất nông nghiệp trồng cây hằng năm cao nhất là 500.000 đồng/m2 và thấp nhất là 164.000 đồng/m2.

Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cao nhất là 625.000 đồng/m2 và thấp nhất là 205.000 đồng/m2.

Tiếp thu và điều chỉnh

UBND TPHCM đã tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách đã điều chỉnh giá đất nông nghiệp bổ sung vào Tờ trình số 1099/TTr- UBND ngày 18-12 gửi về HĐND TPHCM xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ bảy ngày 26-12.

Theo UBND TPHCM, việc giảm giá đất nông nghiệp có tác động tích cực đến đối tượng sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế- Ngân sách, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, đánh giá lại mức điều chỉnh tăng, giảm giá đất nông nghiệp thuần tại các khu vực.

Qua đó, nhận thấy bảng giá đất được áp dụng rộng rãi và có tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng khác nhau, do đó có tác động tích cực đến đối tượng sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất, nhưng lại có tác động không tích cực trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…

Theo Quốc Anh

Người lao động

