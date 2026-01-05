Nóng: Hà Nội ra quyết định hạn chế một loạt phương tiện trong giờ cao điểm, xe tập lái cũng không được hoạt động

Phạm vi hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ

Theo quyết định này, phạm vi hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ được giới hạn từ phía bên trong đường bao trở vào trung tâm thành phố của các đường sau: Đường Phạm Văn Đồng → Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu (đoạn từ ngã tư Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Diễn – Xuân Phương) → Xuân Phương → đường 70 → đường gom phải Đại lộ Thăng Long → nút giao An Khánh → đường gom trái Đại lộ Thăng Long → đường Hoàng Tùng (đường Vành đai 3,5) → đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) → Văn Khê → Phúc La → Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi (đoạn từ ngã ba Phan Trọng Tuệ đến ngã tư Pháp Vân) → Vành đai 3 (đoạn từ ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân đến đường Nguyễn Văn Linh) → Nguyễn Văn Linh → cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên → đường Lý Sơn → cầu Đông Trù → Trường Sa → Hoàng Sa → Võ Văn Kiệt (đoạn từ ngã tư đường Hoàng Sa đến cầu Thăng Long) → cầu Thăng Long → Phạm Văn Đồng.

Đoạn đường các phương tiện giao thông đường bộ được hoạt động trong khu vực hạn chế gồm: Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên đến Nguyễn Sơn), Ngọc Lâm (đoạn từ ngã ba Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ đến ngã tư Ngọc Lâm - Ngô Gia Khảm), Ngô Gia Khảm, đường Bắc Thăng Long - Vực Dê (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến đường Phương Trạch), đường Phương Trạch (đoạn từ đường Bắc Thăng Long - Vực Dê đến Hoàng Sa), đường Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ đường Cổ Linh đến đường Nguyễn Văn Linh), Tam Trinh (đoạn từ chợ đầu mối Đền Lừ đến đường Vành đai 3), đường Đại lộ Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Hùng đến nút giao đường 70).

Tại đường Vành đai 3 trên cao, các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được phép hoạt động, trừ các loại xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự. Xe thô sơ và người đi bộ không được phép hoạt động.

Thời gian hoạt động của các loại phương tiện trong phạm vi hạn chế

Các loại xe ưu tiên được phép hoạt động 24h/24h.

Với xe ô tô tải thông dụng, các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Ngoài khung giờ trên, Sở Xây dựng, Công an thành phố căn cứ tình hình thực tế để xem xét chấp thuận theo đúng quy định.

Đối với xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến dưới 10 tấn phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Đối với xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 10 tấn trở lên phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

Xe quá tải trọng, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích trên đường bộ; hàng siêu trường, siêu trọng, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; xe bánh xích hoạt động theo giấy phép lưu hành do Sở Xây dựng cấp phép theo quy định.

Các loại xe ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng và các loại xe tương tự chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau và phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

Ô tô xi téc chở nước tưới cây, ô tô bán hàng lưu động, ô tô nâng người làm việc trên cao, ô tô kiểm tra cầu, cống chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm và phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

Ô tô chở rác chỉ được phép hoạt động từ 19h30 đến 6h sáng hôm sau. Trường hợp đặc biệt phục vụ duy trì vệ sinh môi trường theo yêu cầu đột xuất, Sở Xây dựng xem xét chấp thuận trên cơ sở đề xuất của đơn vị vệ sinh môi trường.

Các loại ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng phục vụ công tác cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố theo hợp đồng dịch vụ công được phê duyệt để cắt tỉa cây xanh, duy tu chiếu sáng; xử lý sự cố điện, nước, thông tin; cứu hộ giao thông; hút bùn nạo vét cống được phép hoạt động 24h/24h và phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

Xe ô tô con tập lái, ô tô khách tập lái, ô tô tải tập lái chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

Xe ô tô chở học sinh, xe buýt, mini buýt, buýt nhanh BRT được phép hoạt động.

Với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định hoạt động theo lịch trình, hành trình được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

Xe trung chuyển hành khách đi theo luồng tuyến cố định của thành phố được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm và phải được Sở Xây dựng cấp phù hiệu.

Xe ô tô chở cán bộ công nhân viên đi làm được phép hoạt động và phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

Xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người dưới 28 chỗ không kể người lái) được phép hoạt động 24h/24h.

Xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người từ 28 chỗ trở lên không kể người lái), xe ô tô khách giường nằm: chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Ngoài khung giờ trên phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.