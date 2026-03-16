Nóng: Một liên danh vừa trúng thầu dự án siêu cảng hơn 45.000 tỷ đồng ở Việt Nam, cơ hội thành công lớn

Phối cảnh quy hoạch tổng thể cảng Liên Chiểu - Đà Nẵng. Ảnh: ĐVTK

Hôm nay (16/3) UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu có tổng vốn đầu tư khoảng 45.268 tỷ đồng (tương đương hơn 1,7 tỷ USD). Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 9.053,6 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các tổ chức tín dụng.

Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh CTCP Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan).

Đáng chú ý, theo quyết định này, tiến độ thực hiện dự án là gần 10 năm. Hơn nữa, lượng hàng container thông qua Bến container Liên Chiểu sau 3 năm kể từ khi đưa vào vận hành khai thác (giai đoạn 1) là 4 triệu TEUs/năm.

Thời gian hoạt động của dự án 50 năm là kể từ ngày được giao đất/cho thuê đất/giao khu vực biển.

Quyết định nêu rõ, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng được giao phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Sở NN&MT được giao hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản.

Cùng với đó, Sở Xây dựng được giao hướng dẫn các thủ tục về quy hoạch, xây dựng và kết nối hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, UBND phường Hải Vân được giao theo dõi quá trình triển khai dự án, giám sát việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường.

Vì sao siêu cảng hơn 45.200 tỷ đồng có nhiều cơ hội thành công?

Quy hoạch các bến cảng Liên Chiểu. Ảnh: ĐVTK

Theo các chuyên gia, trong liên danh trúng thầu, sự hiện diện của các đơn vị khai thác cảng và vận tải biển lớn, đặc biệt là APM Terminals, là bảo chứng thành công cho dự án này.

Trên thực tế, APM Terminals hiện là một trong những nhà khai thác cảng container lớn nhất thế giới, thuộc Tập đoàn AP Moller-Maersk. Đây cũng là đơn vị đang quản lý các bến container và cung cấp các dịch vụ nội địa và hàng hóa tích hợp, đồng thời vận hành hơn 70 cơ sở cảng và nhà ga tại 38 quốc gia ở 5 châu lục.

APM Terminals còn sở hữu năng lực chuyên môn và hiểu biết thị trường vận tải biển sâu rộng, giúp xác định được các thách thức chính, từ đó đề ra giải pháp mang tính khả thi cao thông qua các đề xuất hợp lý.

Ngoài ra, trong liên danh trúng thầu còn có Hateco. Đây là một tập đoàn đa ngành lớn của Việt Nam, thành lập năm 2004. Hateco đã đi tiên phong trong các dự án hạ tầng lớn như Dự án xây dựng bến 5, 6 thuộc cảng biển Lạch Huyện, Hải Phòng; Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Quảng Ninh; Khu cảng cạn ICD Long Biên, Hà Nội.

Theo đề xuất dự án của liên danh nhà đầu tư, APM Terminals và Hateco cũng đang triển khai mối quan hệ đối tác chiến lược tại Cảng quốc tế Hateco Hải Phòng, đồng thời phát triển nơi đây thành cảng container lớn nhất, hiện đại nhất và bền vững nhất tại khu vực miền Bắc Việt Nam.

Siêu cảng hơn 45.200 tỷ đồng sẽ có gì?

Dự án siêu cảng Liên Chiểu có diện tích khoảng 172,6 ha. Ảnh minh họa

Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu được coi là công trình hạ tầng cảng biển quy mô lớn tại khu vực miền Trung, và được định hướng trở thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn cảng xanh.

Dự án siêu cảng Liên Chiểu có diện tích khoảng 172,6 ha, không bao gồm khu nước kết nối, luồng tàu và vũng quay tàu dùng chung trong khu bến Liên Chiểu.

Đáng chú ý, công suất thiết kế tổng thể của dự án đạt khoảng 5,7 triệu TEUs/năm, tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa/năm. Trong số đó, công suất khai thác đến năm 2030 dự kiến đạt 14,25 – 36,3 triệu tấn/năm.

Dự án siêu cảng Liên Chiểu hướng tới mục tiêu hình thành cảng container hiện đại, đạt tiêu chuẩn cảng xanh và cảng trung chuyển quốc tế, phù hợp với Quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, khu bến Liên Chiểu sẽ xây dựng 8 bến container, với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEUs. Đáng chú ý, các bến sẽ được định hướng áp dụng công nghệ bốc xếp hiện đại, mức tự động hóa cao để nâng cao năng suất khai thác và rút ngắn thời gian giải phóng tàu.

Bên cạnh đó, dự án siêu cảng còn bố trí bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn. Việc này nhằm phục vụ gom, chia hàng giữa khu bến container với các cảng biển và tuyến vận tải thủy nội địa, góp phần giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và chi phí logistics…

Cùng với đó, dự án siêu cảng còn đầu tư khu bãi hàng hóa phục vụ vận tải đường sắt, giúp kết nối trực tiếp khu bến Liên Chiểu với mạng đường sắt quốc gia thông qua tuyến đường sắt đến ga Kim Liên dài khoảng 1,5 km.

Dự án bến cảng container Liên Chiểu dự kiến triển khai qua 3 giai đoạn (từ năm 2026 đến năm 2036), từng bước đầu tư các bến cảng và hệ thống hậu phương đồng bộ.