Nóng: Nền tảng blockchain Việt được hậu thuẫn bởi SSI của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng chính thức lên sàn coin hàng đầu nước Mỹ

Token của U2U Network được Kraken niêm yết

U2U Network, nền tảng blockchain Layer-1 do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển, chính thức được Kraken – sàn giao dịch tài sản số Tier-1 có trụ sở tại Hoa Kỳ – thông báo niêm yết token U2U. Theo kế hoạch, U2U sẽ bắt đầu giao dịch trên Kraken vào ngày 17/10/2025.

Dự án này đã đáp ứng các tiêu chí về kỹ thuật, minh bạch và tuân thủ do sàn đặt ra, qua đó trở thành một trong số ít đại diện tại Đông Nam Á vượt qua quy trình thẩm định khắt khe để được niêm yết chính thức.

Bà Chloe Phùng, Nhà đồng sáng lập kiêm CEO U2U Network, chia sẻ: "Chúng tôi muốn chứng minh Việt Nam có thể tạo ra một nền tảng blockchain đạt chuẩn quốc tế, có ứng dụng thật – người dùng thật – giá trị thật. Việc được Kraken công bố niêm yết là một cột mốc; quan trọng hơn, đó là minh chứng cho cách đi thận trọng, bền vững và minh bạch của U2U khi tiếp cận thị trường Mỹ."

U2U Network xây dựng trên cấu trúc DAG tối ưu tốc độ, tương thích EVM giúp nhà phát triển triển khai nhanh. Mạng lưới đạt hơn 17.000 giao dịch/giây, finality <1 giây, định vị vào hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) cho các nhu cầu thực như IoT, dữ liệu, định danh số.

U2U công khai chỉ số vận hành on-chain theo thời gian thực. Dự án hiện có trên 1,4 triệu người dùng toàn cầu, 100+ dự án đang và cam kết phát triển trên nền tảng. Messari xếp U2U trong Top 3 Layer-1 về DePIN.

U2U Network cũng đặt mục tiêu trở thành hạ tầng số lõi cho các ứng dụng Web3, tài chính số, chuyển đổi số tại Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác với đối tác quốc tế.

Hậu thuẫn bởi định chế tài chính hàng đầu

U2U Network được hậu thuẫn bởi SSI Digital (SSID) – Chứng khoán SSI, cùng các quỹ quốc tế như KuCoin Ventures, Chain Capital và đối tác công nghệ AWS.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán SSI, cho biết: "Một doanh nghiệp Việt Nam có thể đạt tiêu chuẩn niêm yết trên sàn Tier-1 của Mỹ là minh chứng rõ ràng rằng chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra công nghệ đủ tầm cạnh tranh toàn cầu."

Bên cạnh phát triển công nghệ, U2U Network cũng tham gia VietBUIDL Hackathon – sự kiện hướng tới việc tạo môi trường thử nghiệm và phát triển cho các dự án thuộc lĩnh vực Web3, DePIN và AI. Chương trình có quy mô quỹ đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những sân chơi lớn trong khu vực Đông Nam Á thời gian gần đây.

Sự kiện do U2U Network và SSID đồng tổ chức, quy tụ hơn 300 đội ngũ nhà phát triển trẻ từ nhiều tổ chức công nghệ trong nước và quốc tế với số lượng dự án có MVP đạt kỷ lục. Sự kiện có sự đồng hành của AWS, cùng các mentor và cố vấn đến từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Republic, Draper Dragon và nhiều quỹ đầu tư quốc tế.

Về phía Kraken, đây là một trong những sàn tài sản số lâu đời, thành lập năm 2011 tại San Francisco (Hoa Kỳ. Kraken nổi tiếng với tuân thủ – minh bạch – an toàn. Kraken hoạt động hợp pháp tại hơn 190 quốc gia, chịu giám sát của cơ quan tài chính tại Mỹ, Canada, Anh, châu Âu, Nhật Bản. Với hơn 10 triệu người dùng toàn cầu, Kraken luôn nằm trong Top các sàn có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới, được xếp hạng cùng nhóm với Binance và Coinbase.

Trong suốt 14 năm hoạt động, Kraken chỉ niêm yết khoảng 500 token, thể hiện quy trình lựa chọn khắt khe đối với các dự án.



