Nóng: Việt Nam sắp có hai sân bay mới, một tại nơi được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, một nằm ở địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa trình Bộ Xây dựng hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm nhấn quan trọng nhất là đề xuất bổ sung hai sân bay Măng Đen (Kon Tum) và Vân Phong (Khánh Hòa) vào mạng lưới cảng hàng không quốc gia.

Theo cơ quan chuyên ngành, việc đưa sân bay Măng Đen và Vân Phong vào mạng lưới quy hoạch xuất phát từ các định hướng phát triển đã được Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung xác định Khánh Hòa là cực tăng trưởng, hướng tới xây dựng Vân Phong thành trung tâm dịch vụ - logistics của khu vực. Trong khi đó, quy hoạch vùng Tây Nguyên định vị Măng Đen là khu du lịch quốc gia, cần hệ thống hạ tầng kết nối hiệu quả với duyên hải miền Trung, trong đó có việc nghiên cứu đầu tư sân bay.

Ở cấp địa phương, các định hướng này đã được thể hiện rõ khi Khánh Hòa dành quỹ đất cho dự án sân bay Vân Phong, còn Kon Tum đưa sân bay Măng Đen vào nhóm hạ tầng động lực trong quy hoạch tỉnh và quy hoạch Khu du lịch Măng Đen. Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong sau đó cũng tái khẳng định vai trò của một sân bay phục vụ mục tiêu hình thành trung tâm kinh tế biển hiện đại.

Hai đề án nghiên cứu về sân bay Măng Đen và Vân Phong đã được Bộ Xây dựng thẩm định và nhận được sự đồng thuận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà để bổ sung vào quy hoạch quốc gia.

Trong hồ sơ trình Bộ Xây dựng, Cục HKVN cũng làm rõ quy mô từng dự án: Sân bay Măng Đen được quy hoạch đạt cấp 4C, tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng với diện tích hơn 350 ha; trong khi sân bay Vân Phong có quy mô cấp 4E, vốn đầu tư trên 9.200 tỷ đồng và diện tích gần 500 ha.

Cục HKVN đánh giá việc bổ sung hai sân bay này không chỉ bám sát định hướng phát triển từ trung ương đến địa phương mà còn mở ra cơ hội thu hút vốn tư nhân, phát triển du lịch – logistics và tăng cường kết nối vùng, đồng thời hỗ trợ nhiệm vụ quốc phòng – an ninh tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Bên cạnh việc đề xuất sân bay mới, Cục HKVN cũng kiến nghị nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E. Đây là bước điều chỉnh được cho là phù hợp với vị trí chiến lược của tỉnh trên hành lang kinh tế Đông – Tây, kết nối Quảng Trị – Salavan (Lào) – Ubon Ratchathani (Thái Lan), đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu phát triển mới hình thành sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Bình.

Quy hoạch tỉnh đã xác định Quảng Trị là trung tâm hậu cần - trung chuyển của Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, đóng vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics đa phương thức. Việc nâng cấp lên 4E theo đánh giá của cơ quan quản lý ngành hàng không sẽ giúp thu hút hãng bay, doanh nghiệp logistics, các tập đoàn MRO quốc tế, mở đường bay quốc tế và khẳng định vị thế tỉnh như một trung tâm logistics - công nghiệp của khu vực.

Trong đề xuất điều chỉnh quy hoạch lần này, Cục HKVN kiến nghị đến năm 2030 cả nước sẽ có 33 sân bay với năng lực phục vụ 297 triệu hành khách mỗi năm; đến năm 2050, hệ thống sẽ mở rộng lên 36 sân bay, đáp ứng gần 540 triệu hành khách mỗi năm.

Tương ứng với sự mở rộng này, tổng diện tích đất dành cho các cảng hàng không dự kiến tăng lên hơn 26.600 ha vào năm 2030 và đạt khoảng 27.800 ha vào năm 2050. Nhu cầu vốn để phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 ước tính gần 500.000 tỷ đồng, được huy động từ ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

Nghị quyết số 09 ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương. Mới đây, địa phương đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung Dự án điện khí LNG Vân Phong 2 vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII); quan tâm, định hướng chỉ đạo hoàn thiện, xem xét, phê duyệt đề án thành lập Khu thương mại tự do Khánh Hòa và bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển Khu kinh tế Vân Phong... đây là những cơ sở, điều kiện rất quan trọng để tỉnh Khánh Hòa (mới) sớm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra. Về Kon Tum, trước khi sáp nhập, địa phương nằm ở phía bắc Tây Nguyên. Còn Măng Đen là thị trấn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum khoảng 60 km và được mệnh danh là "Đà Lạt thứ 2" của Tây Nguyên. Theo quy hoạch, Măng Đen được định hướng là vùng du lịch, sản xuất nông, lâm nghiệp và trọng điểm phát triển kinh tế phía đông tỉnh Kon Tum.



