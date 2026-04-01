Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NÓNG: Vinhomes muốn chi gần 25.000 tỷ trả cổ tức tiền mặt, phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu, bổ sung loạt ngành nghề “hot”

Hà Linh | 01-04-2026 - 09:01 AM | Thị trường chứng khoán

Kế hoạch kinh doanh 2026, cổ tức, bổ sung ngành nghề kinh doanh,… là những nội dung sẽ được bàn tại ĐHĐCĐ thường niên của Vinhomes sắp diễn ra.

Vinhomes (mã VHM) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, HĐQT Vinhomes sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu doanh thu 250.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% và 16% so với thực hiện năm ngoái.

Năm 2025 trước đó, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 153.271 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động chuyển nhượng bất động sản với giá trị đạt 108.597 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 43.335 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm 2024 và hoàn thành kế hoạch được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Vinhomes dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60%/VĐL tương ứng 6.000 đồng/cp. Số tiền dự chi gần 25.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vinhomes sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2026.

Ngoài ra, HĐQT Vinhomes cũng trình cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến năng lượng và logistics, cụ thể là sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện; vận tải hàng hoá và hành khách bằng đướng sắt.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không chỉ gửi tiết kiệm, một kênh đầu tư dự báo "lên ngôi" khi lãi suất tăng cao

Dự báo lợi nhuận ngành bán lẻ: Thế Giới Di Động, FPT Retail lãi kỷ lục, Masan, PNJ tăng trưởng bằng lần

Vingroup bất ngờ gia hạn chương trình giảm giá xe ô tô, xe máy điện vào ngày cuối cùng

00:30 , 01/04/2026
Cổ đông lớn nhất của DNSE báo lãi giảm, thu hẹp quy mô nợ vay

00:10 , 01/04/2026
VN-Index giảm 110 điểm từ đầu năm: Tâm điểm nhóm Vingroup, Vietjet, FPT

00:07 , 01/04/2026
Doanh nghiệp sản xuất Ethanol trên sàn: Cổ phiếu tăng vọt 30% từ đầu năm, cổ tức tiền mặt "đều như vắt tranh"

00:03 , 01/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên