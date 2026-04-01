NÓNG: Vinhomes muốn chi gần 25.000 tỷ trả cổ tức tiền mặt, phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu, bổ sung loạt ngành nghề “hot”

Vinhomes (mã VHM) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, HĐQT Vinhomes sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu doanh thu 250.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% và 16% so với thực hiện năm ngoái.

Năm 2025 trước đó, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 153.271 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động chuyển nhượng bất động sản với giá trị đạt 108.597 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 43.335 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm 2024 và hoàn thành kế hoạch được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Vinhomes dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60%/VĐL tương ứng 6.000 đồng/cp. Số tiền dự chi gần 25.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vinhomes sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2026.

Ngoài ra, HĐQT Vinhomes cũng trình cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến năng lượng và logistics, cụ thể là sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện; vận tải hàng hoá và hành khách bằng đướng sắt.