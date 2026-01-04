Vingroup bất ngờ gia hạn chương trình giảm giá xe ô tô, xe máy điện vào ngày cuối cùng

Ngày 31/3/2026, Vingroup công bố gia hạn chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đến hết ngày 30/4/2026, thay vì kết thúc vào ngày 31/3 như thông báo trước đó.

Chương trình "Thu xăng - Đổi điện" được triển khai từ ngày 11/3 tại 4 thị trường gồm Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Theo chính sách ban đầu, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện VinFast được ưu đãi thêm 3% giá ô tô và 5% giá xe máy, áp dụng cộng dồn với các ưu đãi khác. Đồng thời, dịch vụ di chuyển bằng xe điện Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia được giảm 10% giá cước trong thời gian từ 11/3 đến 31/3/2026.

Trong thông báo mới, các mức hỗ trợ này tiếp tục được duy trì đến hết ngày 30/4/2026. Bên cạnh đó, phạm vi ưu đãi dịch vụ di chuyển được mở rộng, áp dụng cho các chuyến đi bằng xe điện của GSM tại Việt Nam, Indonesia và Lào với mức giảm 10% giá cước.

Theo đại diện VinFast, chương trình hỗ trợ được triển khai trong bối cảnh giá xăng dầu chịu ảnh hưởng từ diễn biến tại Trung Đông, tác động đến chi phí đi lại của người tiêu dùng sử dụng phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Trước đó, khi công bố chương trình vào ngày 10/3, doanh nghiệp cho biết đây là giải pháp ứng phó trong ngắn hạn và có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến thị trường năng lượng. Việc gia hạn được đưa ra vào ngày cuối cùng của chương trình.

Cũng theo thông tin từ doanh nghiệp, ngày 28/3/2026, VinFast vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý khi hoàn tất 3.520 đơn hàng ô tô điện chỉ trong ngày 28/3. Toàn bộ số xe đã được xử lý thủ tục và sẵn sàng xuất xưởng trong cùng một ngày, phản ánh nhu cầu thị trường đang gia tăng mạnh mẽ đối với phương tiện chạy điện tại Việt Nam.