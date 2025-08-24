Novaland bổ nhiệm giám đốc tài chính mới

Ngày 21/8, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Địa ốc Novaland (mã CK: NVL) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Võ Quốc Đức giữ chức Giám đốc Tài chính công ty. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/8/2025.

Ông Đức có chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Giám đốc Tài theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan.

Về tình hình kinh doanh, ﻿6 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 3.715 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 666 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và hoạt động khác. Tại ngày 30/06/2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 238.619 tỷ đồng; tổng nợ vay là hơn 61 nghìn tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay đáo hạn trong 12 tháng tới là khoảng 32 nghìn tỷ đồng.

2 quý đầu năm, Novaland đã bàn giao thực tế 522 sản phẩm, hoàn thành 34% mục tiêu bàn giao năm 2025; tại TP.HCM, Tập đoàn đã cấp gần 1.300 sổ hồng tại các dự án Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston Residences, hoàn thành 18% mục tiêu cấp sổ năm 2025.

Tiến độ bàn giao sản phẩm còn chậm, Novaland huy động thêm nguồn vốn để có thể tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tất cả dự án, trong bối cảnh các dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram… đã đạt nhiều cột mốc pháp lý quan trọng trong quý 2/2025.

Cuối tháng 07/2025, dự án The Park Avenue – một trong những dự án đắc địa của Novaland tại khu vực trung tâm TP.HCM đã được cấp giấy phép xây dựng, sau nhiều năm vướng mắc.

Ngày 07/08/2025, NVL đã được đại hội đồng cổ đông thông qua 3 tờ trình về phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ/thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi. ﻿

Cụ thể, đại hội đã thông qua phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành 15.746 đồng/cp để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng thuộc về ba chủ nợ: NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,676 tỷ đồng).

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành 151,8 triệu cổ phiếu với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi cho toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu. Đây là các mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2022, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023 – 2025, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.