Novaland thông tin về quyết định của Toà án TP HCM trong tranh chấp với Taekwang Vina tại dự án gần 10.000 tỷ đồng

Ngày 21/8, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã CK: NVL) công bố thông tin liên quan đến tranh chấp quyền đầu tư một dự án bất động sản quy mô gần 10.000 tỷ đồng tại TP Thủ Đức.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Gia Huy (Công ty con của Novaland) đã nhận được quyết định của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc không chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina đối với Phán quyết trọng tài ngày 26/04/2025 trong vụ tranh chấp số 275/23 HCM.

Theo quyết định của tòa án, phán quyết trọng tài có hiệu lực thi hành.﻿

﻿Trước đó, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã ra phán quyết trọng tài đối với vụ tranh chấp giữa 2 công ty, buộc đối tác Hàn Quốc phải tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký liên quan đến dự án bất động sản tại TP HCM.

Phối cảnh dự án bất động sản tại phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức.

Dự án Khu dân cư 7/5 tại phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức có lịch sử phức tạp. Ban đầu khu đất này vốn là khu vực trường bắn do Quân khu 7 quản lý. Đến tháng 12/2003, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thu hồi đất, giao cho UBND TP.HCM quản lý và đưa vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.



Giai đoạn 2004 – 2013, dự án được giao cho Công ty 7/5 triển khai theo quy hoạch. Sau đó, tháng 12/2014, quyền đầu tư chuyển sang Công ty TNHH A Sung, doanh nghiệp 100% vốn thuộc Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina (Hàn Quốc).



Đến tháng 4/2018, Taekwang Vina ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn của A Sung cho Công ty Gia Huy – thành viên Tập đoàn Novaland, đồng nghĩa với việc chuyển giao toàn quyền sở hữu dự án.

Theo thỏa thuận, Taekwang Vina đã nhận một phần tiền từ tháng 4 đến tháng 6/2018; phần còn lại sẽ được thanh toán sau khi hoàn tất các điều kiện, đặc biệt là việc đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất sạch. Nếu vi phạm, Taekwang Vina phải chịu phạt 1% giá trị giao dịch cho mỗi tháng chậm tiến độ.



Đại diện Novaland cho biết, phía Taekwang Vina nhiều lần chậm trễ trong khâu đền bù và liên tục xin gia hạn cũng như miễn phạt. Công ty Gia Huy đã chấp thuận các đề nghị này.

Đáng chú ý, tháng 12/2018, Novaland phát hành trái phiếu trị giá 1.730 tỷ đồng để chuẩn bị nguồn tiền thanh toán cho đối tác. Tuy nhiên, sau khi được gia hạn, Taekwang Vina lại trì hoãn việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền, khiến tranh chấp ngày càng gay gắt.



Đến năm 2023, sau khi đề nghị nâng giá chuyển nhượng không được Novaland đồng ý, Taekwang Vina đơn phương tuyên bố hủy hợp đồng, viện dẫn lý do khó khăn tài chính của Novaland.



Cho rằng đối tác vi phạm, Công ty Gia Huy đã khởi kiện tại VIAC, yêu cầu Taekwang Vina tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Ngược lại, Taekwang Vina cũng khởi kiện và đưa ra lập luận cho rằng Công ty Gia Huy đã hết thời hiệu khởi kiện và vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Qua đó cho rằng mình có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không phải hoàn trả hàng trăm tỷ đồng đã nhận từ năm 2018.

Tuy nhiên, VIAC đã bác bỏ toàn bộ các lập luận này và công nhận quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Công ty Gia Huy.﻿