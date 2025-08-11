Novaland chậm thanh toán hơn 2.500 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2025

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL).

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, Novaland chưa thể thanh toán 2.523,4 tỷ đồng gốc, lãi cho 6 lô trái phiếu và thanh toán đúng hạn được hơn 33,2 tỷ đồng lãi cho 1 lô trái phiếu.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm thanh toán gốc, lãi cho các lô: trái phiếu mã NOVALAND.BOND.2019 với số tiền gần 861,2 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2123010 gần 1.092,5 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2123013 gần 114,3 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2124002 gần 285,5 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2232001 gần 164,6 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2232002 gần 5,5 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Theo giải trình của Novaland, nguyên nhân dẫn đến việc chậm thanh toán gốc, lãi cho các lô trái phiếu nêu trên là do chưa thu xếp được nguồn tiền. Đồng thời, doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của các lô trái phiếu này.

Các lô trái phiếu được thanh toán đúng hạn tiền lãi gồm mã NVL2020-03-340 hơn 18,5 tỷ đồng; trái phiếu mã NVLH2224006 hơn 14,7 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 diễn ra ngày 7/8/2025 vừa qua, các cổ đông của Novaland đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề nhân sự, tái cơ cấu nợ và củng cố tình hình tài chính.

Trong đó, Novaland dự kiến phát hành gần 320 triệu cổ phiếu (chiếm khoảng 16,4% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành) để hoán đổi cho tổng giá trị nợ hơn 8.719 tỷ đồng.

Trong đó, 168 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ với giá 15.746,67 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi hơn 2.645 tỷ đồng từ 3 chủ nợ: NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,7 tỷ đồng). Giá hoán đổi trên được xác định theo giá đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu NVL tính từ ngày 19/6 đến ngày 30/7/2025. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 8,616%.

Việc phát hành dự kiến diễn ra trong quý IV/2025 - quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Ngoài ra, NVL cũng lên kế hoạch phát hành 151,85 triệu cổ phiếu, giá 40.000 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi cho toàn bộ 6.074 tỷ đồng dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu phát hành từ 2021–2022. Phương án này dự kiến triển khai trong năm 2026 sau khi được UBCKNN thông qua.

Một nội dung đáng chú ý khác được thông qua tại Đại hội là phương án vay vốn tối đa 5.000 tỷ đồng. Đây là khoản vay có quyền chuyển đổi kỳ hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân, thanh toán khi đến hạn.

Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng đến trước 30 ngày so với ngày đến hạn hoặc tất toán trước hạn của khoản vay. Giá chuyển đổi được xác định theo nguyên tắc tham chiếu đến giá thị trường, cân bằng lợi ích giữa các bên.

Về nhân sự, Novaland đã tiến hành bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Nhung làm Thành viên HĐQT Novaland với thời hạn 5 năm kể từ ngày 7/8/2025. Trước đó, bà Nhung không đảm nhiệm chức vụ gì tại doanh nghiệp này.

Ở chiều ngược lại, Novaland miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Đoàn Minh Trường từ ngày 7/8/2025 theo đơn từ nhiệm.



