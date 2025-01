Novaland có năm đầu tiên báo lỗ hơn 6.400 tỷ, riêng quý 4 lỗ ròng 2.300 tỷ dù LNTT vẫn dương

Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2024 với doanh thu 4,781 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Trừ giá vốn, doanh nghiệp lãi gộp 1.967 tỷ đồng, tăng 290% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính của Novaland giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí tài chính lại gấp 6 lần lên hơn 1.250 tỷ đồng. Novaland còn ghi nhận khoản lỗ khác hơn 59 tỷ đồng.

Kết quả, Novaland lãi trước thế 573 tỷ đồng, giảm gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, công ty này vẫn lỗ ròng hơn 2.300 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 1.447 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2024, Novaland mang về 9.079 tỷ đồng doanh thu, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước. Trừ chi phí, doanh nghiệp này lỗ ròng 6.411 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 605 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Novaland đạt mức 238.180 tỷ đồng, giảm hơn 3.000 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng hàng tồn khi ở mức 146.610 tỷ đồng, chiếm 62% tài sản của công ty này. Các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn là hơn 70.700 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính của Novaland ở mức 61.532 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 47.707 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/1 - phiên cuối năm Giáp Thìn cổ phiếu NVL có mức giá 8.930 đồng/cp, giảm gần 48% sau một năm. Cổ phiếu này đang giao dịch quanh mức đáy lịch sử.