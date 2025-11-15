Novaland công bố cột mốc quan trọng về dự án “sống còn”, lãnh đạo tiết lộ nhiều con số bất ngờ

Ngày 15/11, Tập đoàn Novaland công bố kế hoạch hoàn thiện đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City tại Đồng Nai.

Ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland - chia sẻ, vào cuối tháng 6/2025, cơ quan chức năng đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 cho các dự án thành phần, đánh dấu việc hoàn tất tháo gỡ toàn bộ vướng mắc pháp lý của dự án. Đây là bước ngoặt lớn giúp dự án tái khởi động toàn diện.

Tính đến thời điểm hiện tại, các ngân hàng và tổ chức tài chính đã giải ngân và cam kết cấp thêm hơn 18.000 tỷ đồng để chủ đầu tư có dòng tiền tiếp tục triển khai dự án. Hơn 1.000 căn nhà phố và biệt thự đã được bàn giao cho khách hàng; gần 2.400 bất động sản tại dự án đã được phép ký hợp đồng mua bán.

Cùng với đó, Aqua City đã đưa vào vận hành nhiều công trình tiện ích trọng điểm, mang lại sức sống mới cho toàn khu đô thị như: Citi Gym Lifestyle Center, tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, Nova Mall, Trung tâm an ninh và hệ thống clubhouse…

Thời gian tới, tập đoàn sẽ tập trung toàn lực để đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch. Cụ thể, dự kiến toàn bộ khu đô thị Aqua City sẽ thi công hoàn thiện trong năm 2026, đồng thời bàn giao sổ hồng cho hơn 700 cư dân và khách hàng. Sang năm 2027 tiếp tục bàn giao tổng cộng khoảng 9.200 sản phẩm cho khách hàng.

Với lộ trình như trên, giai đoạn 2025-2028, Aqua City sẽ nộp ngân sách Nhà nước khoảng 23.000 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, đánh giá cao nỗ lực và tinh thần cầu thị của Tập đoàn Novaland trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương hoàn thiện pháp lý của dự án Aqua City, đưa dự án trở lại đúng hướng.

Dự án Aqua City có quy mô hơn 1.000 ha, bao quanh bởi 32km đường sông tự nhiên, 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng và tiện ích nội khu. Dự án tọa lạc trên trục hương lộ 2, kết nối trực tiếp quốc lộ 51 và đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Đồng Nai 2, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến metro Suối Tiên - Long Thành, cũng như động lực phát triển vượt trội từ Sân bay quốc tế Long Thành. Đây là dự án bất động sản lớn được triển khai xây dựng ven sông Đồng Nai.



