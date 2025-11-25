Novaland lên kế hoạch góp vốn và chuyển nhượng vốn góp tại một công ty con

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua chủ trương sử dụng 47,06% cổ phần của CTCP Đầu tư Địa ốc No Va và 99,99% cổ phần của CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Bất động sản An Phát để góp vốn vào Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega.

Theo đó, Novaland muốn thực hiện phương án góp vốn nêu trên nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư và tối ưu cơ cấu vốn. Việc góp vốn sẽ được đơn vị thẩm định giá độc lập đánh giá trước khi tiến hành góp vốn.

Ảnh minh họa

Sau khi hoàn tất việc góp vốn, Novaland không còn sở hữu phần vốn góp tại Bất động sản An Phát. Ở chiều ngược lại, tổng vốn góp của Novaland tại Ngôi Nhà Mega tăng từ gần 212 tỷ đồng lên thành hơn 5.412,8 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 99,9% vốn điều lệ.

Song song với kế hoạch góp vốn, Novaland cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ hơn 5.412,8 tỷ đồng vốn góp nêu trên tại Ngôi Nhà Mega nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư khi tìm được nhà đầu tư và điều kiện thị trường phù hợp. Đồng thời, thực hiện thuê đơn vị thẩm định giá độc lập đánh giá làm cơ sở cho việc xác định giá chuyển nhượng vốn góp.

Nếu hoàn tất việc chuyển nhượng, Novaland không còn sở hữu phần vốn góp tại Ngôi nhà Mega.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega được thành lập từ tháng 9/2013, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Trụ sở chính đặt tại Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng Lô X (Sunrise City North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Cập nhật mới nhất ngày 14/11/2025, vốn điều lệ của Ngôi Nhà Mega đang ở mức 215 tỷ đồng. Trong đó, Novaland góp gần 212 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 98,604%); ông Nguyễn Ngọc Tuấn góp 2 triệu đồng (tỷ lệ 0,001%) và ông Nguyễn Hữu Duy góp 3 tỷ đồng (tỷ lệ 1,395%).

Cũng tại thời điểm này, ông Bùi Đạt Chương (em trai của ông Bùi Thành Nhơn- Chủ tịch HĐQT của Novaland) đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật của Ngôi Nhà Mega.

Trong một diễn biến khác, ngày 4/12/2025 tới đây, Novaland sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến từ ngày 18/12-28/12/2025.