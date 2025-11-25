Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Novaland lên kế hoạch góp vốn và chuyển nhượng vốn góp tại một công ty con

25-11-2025 - 13:52 PM | Bất động sản

Novaland dự kiến sử dụng cổ phần tại 2 công ty con để góp vốn vào Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega nhằm tăng vốn góp lên hơn 5.412,8 tỷ đồng, sau đó lên kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn này.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua chủ trương sử dụng 47,06% cổ phần của CTCP Đầu tư Địa ốc No Va và 99,99% cổ phần của CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Bất động sản An Phát để góp vốn vào Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega.

Theo đó, Novaland muốn thực hiện phương án góp vốn nêu trên nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư và tối ưu cơ cấu vốn. Việc góp vốn sẽ được đơn vị thẩm định giá độc lập đánh giá trước khi tiến hành góp vốn.

Novaland lên kế hoạch góp vốn và chuyển nhượng vốn góp tại một công ty con- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi hoàn tất việc góp vốn, Novaland không còn sở hữu phần vốn góp tại Bất động sản An Phát. Ở chiều ngược lại, tổng vốn góp của Novaland tại Ngôi Nhà Mega tăng từ gần 212 tỷ đồng lên thành hơn 5.412,8 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 99,9% vốn điều lệ.

Song song với kế hoạch góp vốn, Novaland cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ hơn 5.412,8 tỷ đồng vốn góp nêu trên tại Ngôi Nhà Mega nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư khi tìm được nhà đầu tư và điều kiện thị trường phù hợp. Đồng thời, thực hiện thuê đơn vị thẩm định giá độc lập đánh giá làm cơ sở cho việc xác định giá chuyển nhượng vốn góp.

Nếu hoàn tất việc chuyển nhượng, Novaland không còn sở hữu phần vốn góp tại Ngôi nhà Mega.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega được thành lập từ tháng 9/2013, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Trụ sở chính đặt tại Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng Lô X (Sunrise City North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Cập nhật mới nhất ngày 14/11/2025, vốn điều lệ của Ngôi Nhà Mega đang ở mức 215 tỷ đồng. Trong đó, Novaland góp gần 212 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 98,604%); ông Nguyễn Ngọc Tuấn góp 2 triệu đồng (tỷ lệ 0,001%) và ông Nguyễn Hữu Duy góp 3 tỷ đồng (tỷ lệ 1,395%).

Cũng tại thời điểm này, ông Bùi Đạt Chương (em trai của ông Bùi Thành Nhơn- Chủ tịch HĐQT của Novaland) đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật của Ngôi Nhà Mega.

Trong một diễn biến khác, ngày 4/12/2025 tới đây, Novaland sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến từ ngày 18/12-28/12/2025.

Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
Novaland, NVL

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại hạ tầng "bùng nổ" chưa từng có: Từ metro, đường sắt, cao tốc, sân bay đến mạng lưới đô thị TOD

Đại hạ tầng "bùng nổ" chưa từng có: Từ metro, đường sắt, cao tốc, sân bay đến mạng lưới đô thị TOD Nổi bật

Tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ: Vingroup dự định xây trong 2 năm, còn Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc làm bao lâu?

Tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ: Vingroup dự định xây trong 2 năm, còn Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc làm bao lâu? Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt Top 100 người giàu nhất hành tinh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt Top 100 người giàu nhất hành tinh

13:51 , 25/11/2025
Bán hơn 3.000 căn nhà ở xã hội giá từ hơn 13 triệu/m2

Bán hơn 3.000 căn nhà ở xã hội giá từ hơn 13 triệu/m2

13:38 , 25/11/2025
Tin vui cho người dân tỉnh Tây Ninh mới

Tin vui cho người dân tỉnh Tây Ninh mới

13:36 , 25/11/2025
Biết lỗ hàng chục tỷ USD nhưng VinSpeed vẫn quyết làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Bất ngờ với kế hoạch tài chính của ông Phạm Nhật Vượng

Biết lỗ hàng chục tỷ USD nhưng VinSpeed vẫn quyết làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Bất ngờ với kế hoạch tài chính của ông Phạm Nhật Vượng

11:30 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên