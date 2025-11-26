Ngày 24/11, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã CK: ) đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua chủ trương sử dụng 47,06% cổ phần của CTCP Đầu tư Địa Ốc No Va và 99,99% cổ phần của CTCP Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Bất Động An Phát để góp vốn vào Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega.

NVL cho biết, việc góp vốn sẽ được đơn vị thẩm định giá độc lập đánh giá trước khi tiến hành góp vốn. Mục đích của việc góp vốn này là để cơ cấu danh mục đầu tư và tối ưu cơ cấu vốn.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, Novaland đang sở hữu 99,97% cổ phần của CTCP Đầu tư Địa Ốc No Va và 100% cổ phần của Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động An Phát (ngày 18/11, công ty thay đổi thành CTCP Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Bất Động An Phát).

Sau khi hoàn tất việc góp vốn, dự kiến NVL không còn sở hữu vốn góp tại An Phát, và tổng vốn góp của NVL tại Ngôi Nhà Mega tăng từ gần 212 tỷ đồng lên 5.413 tỷ đồng, chiếm 99,9% vốn điều lệ Công ty TNHH Ngôi nhà Mega.

Sau khi tăng vốn, NVL sẽ chuyển nhượng toàn bộ 99,9% vốn điều lệ của Ngôi nhà Mega nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư khi tìm được nhà đầu tư và điều kiện thị trường phù hợp. Thực hiện thuê đơn vị thẩm định giá độc lập đánh giá làm cơ sở cho việc xác định giá chuyển nhượng vốn góp.

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, NVL không còn sở hữu phần vốn góp tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega.



Được biết, ﻿Ngôi nhà Mega được thành lập từ tháng 9/2013, trụ sở chính đặt tại Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng Lô X (Sunrise City North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Công ty vừa chuyển đổi loại hình từ CTCP sang TNHH vào ngày 14/11. Vốn điều lệ của công ty hiện tại là 215 tỷ đồng, trong đó NVL sở hữu 98,6% vốn điều lệ, ông Nguyễn Hữu Duy sở hữu gần 1,4% và ông Nguyễn Ngọc Tuấn sở hữu 0,001%.

CTCP Đầu tư Địa Ốc No Va là chủ đầu tư dự án Sunrise City và Golf Park Residence. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng nằm trong liên danh chủ đầu tư của dự án Aqua City Phoenix Island tại tỉnh Đồng Nai.

Còn An Phát được thành lập từ tháng 8/2020, vốn điều lệ gần 1.633 tỷ đồng.