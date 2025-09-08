Novaland sắp phát hành hơn 97 triệu cổ phiếu ESOP thưởng và bán rẻ cho nhân viên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa có các văn bản thông báo về việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành cổ phiếu ESOP thưởng cho cán bộ nhân viên công ty.

Theo đó, Novaland dự kiến chào bán gần 48,8 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, tương đương tỷ lệ 2,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Novaland dự kiến thu về hơn 487,5 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của công ty.

Song song, Novaland cũng sẽ phát hành gần 48,8 triệu cổ phiếu ESOP thưởng cho cán bộ nhân viên của công ty. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Ảnh minh họa

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 487,5 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ ngày 5/9/2025 đến ngày 30/9/2025.

Mục đích của các đợt phát hành cổ phiếu ESOP của Novaland lần này nhằm ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

Đồng thời thu hút và khuyến khích sự gắn bó lâu dài của người lao động có năng lực và kinh nghiệm làm việc tại công ty; tạo động lực cho người lao động cùng góp sức vào sự phát triển vững mạnh của công ty và cùng hưởng những thành quả đã đạt được.

Nếu hoàn tất các đợt phát hành nêu trên, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Novaland sẽ tăng từ hơn 1,95 tỷ cổ phiếu lên gần 2,05 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 19.501 tỷ đồng lên hơn 20.476 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Novaland.

Theo kế hoạch, ngày 3/9/2025 vừa qua, Novaland phải thực hiện thanh toán gần 833 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2123011. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới thanh toán chậm được hơn 8,8 tỷ đồng, còn lại hơn 824,1 tỷ đồng chưa được thanh toán.

Doanh nghiệp cho biết, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên đã chậm thanh toán số tiền nêu trên. Đồng thời, đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu này.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2123011 gồm 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 1/9/2021. Với kỳ hạn 2 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 1/9/2023.

Số tiền thu được từ đợt chào bán được Novaland sử dụng để thực hiện góp vốn, hợp tác đầu tư phát triển dự án Khu đô thị tại Cù lao Phước Hưng(tên thương mại là Dự án Đảo Phượng Hoàng) tại tỉnh Đồng Nai và các dự án đầu tư khác của công ty.