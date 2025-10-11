Novaland tăng vốn điều lệ vượt 20.400 tỷ đồng sau 2 đợt phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và phát hành cổ phiếu ESOP thưởng cho cán bộ nhân viên công ty.



Tính đến ngày 9/10, Novaland đã chào bán 48,7 triệu cổ phiếu ESOP cho 393 cán bộ nhân viên. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Novaland dự kiến thu về hơn 487,5 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của công ty.

Cùng ngày, Novaland cũng hoàn tất phân phối 48,75 triệu cổ phiếu ESOP thưởng cho 577 người lao động. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán. Mục đích của các đợt phát hành cổ phiếu ESOP của Novaland lần này nhằm ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

Đồng thời thu hút và khuyến khích sự gắn bó lâu dài của người lao động có năng lực và kinh nghiệm làm việc tại công ty; tạo động lực cho người lao động cùng góp sức vào sự phát triển vững mạnh của công ty và cùng hưởng những thành quả đã đạt được.

Trong danh sách các cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu đợt này, Tổng giáo đốc Dương Văn Bắc được mua 7,34 triệu cổ phiếu ESOP và 7,34 triệu cổ phiếu ESOP thưởng; ông Bùi Đạt Chương - em trai Chủ tịch Bùi Thành Nhơn được mua 1,5 triệu cổ phiếu ESOP và nhận 1,5 triệu cổ phiếu ESOP thưởng...

Thời gian dự kiến chuyển giao cổ phiếu đã phát hành trong tháng 10-11/2025. Hoàn tất cả 2 đợt phát hành, Novaland nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ hơn 1,95 tỷ cổ phiếu lên gần 2,05 tỷ đơn vị, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 19.501 tỷ đồng lên hơn 20.476 tỷ đồng.