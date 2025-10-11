Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Novaland tăng vốn điều lệ vượt 20.400 tỷ đồng sau 2 đợt phát hành cổ phiếu

11-10-2025 - 13:05 PM | Doanh nghiệp

Ngày 9/10, Novaland hoàn tất 2 đợt phát hành với hơn 97 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, qua đó tăng vốn điều lệ vượt 20.400 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và phát hành cổ phiếu ESOP thưởng cho cán bộ nhân viên công ty.

Tính đến ngày 9/10, Novaland đã chào bán 48,7 triệu cổ phiếu ESOP cho 393 cán bộ nhân viên. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Novaland dự kiến thu về hơn 487,5 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của công ty.

Novaland tăng vốn điều lệ vượt 20.400 tỷ đồng sau 2 đợt phát hành cổ phiếu- Ảnh 1.

Cùng ngày, Novaland cũng hoàn tất phân phối 48,75 triệu cổ phiếu ESOP thưởng cho 577 người lao động. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán. Mục đích của các đợt phát hành cổ phiếu ESOP của Novaland lần này nhằm ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

Đồng thời thu hút và khuyến khích sự gắn bó lâu dài của người lao động có năng lực và kinh nghiệm làm việc tại công ty; tạo động lực cho người lao động cùng góp sức vào sự phát triển vững mạnh của công ty và cùng hưởng những thành quả đã đạt được.

Trong danh sách các cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu đợt này, Tổng giáo đốc Dương Văn Bắc được mua 7,34 triệu cổ phiếu ESOP và 7,34 triệu cổ phiếu ESOP thưởng; ông Bùi Đạt Chương - em trai Chủ tịch Bùi Thành Nhơn được mua 1,5 triệu cổ phiếu ESOP và nhận 1,5 triệu cổ phiếu ESOP thưởng...

Thời gian dự kiến chuyển giao cổ phiếu đã phát hành trong tháng 10-11/2025. Hoàn tất cả 2 đợt phát hành, Novaland nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ hơn 1,95 tỷ cổ phiếu lên gần 2,05 tỷ đơn vị, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 19.501 tỷ đồng lên hơn 20.476 tỷ đồng.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ Tổng giám đốc 1 công ty trên sàn chứng khoán bất ngờ bị sa thải, khởi kiện đòi bồi thường 2 tỷ đồng, toà xử sao?

Nữ Tổng giám đốc 1 công ty trên sàn chứng khoán bất ngờ bị sa thải, khởi kiện đòi bồi thường 2 tỷ đồng, toà xử sao? Nổi bật

Giàu thêm 1 tỷ USD lên 18,1 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là 1 trong 3 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới ngày 10/10

Giàu thêm 1 tỷ USD lên 18,1 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là 1 trong 3 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới ngày 10/10 Nổi bật

Sovico của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được giao nghiên cứu tuyến metro số 4 ở TP HCM

Sovico của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được giao nghiên cứu tuyến metro số 4 ở TP HCM

12:58 , 11/10/2025
Giải thưởng Chuyển đổi số 2025: Bệ phóng thương hiệu cho Viettel Software trong kỷ nguyên số

Giải thưởng Chuyển đổi số 2025: Bệ phóng thương hiệu cho Viettel Software trong kỷ nguyên số

10:00 , 11/10/2025
Generali Việt Nam lập “hat-trick” 03 giải thưởng tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025

Generali Việt Nam lập “hat-trick” 03 giải thưởng tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025

10:00 , 11/10/2025
FPT bắt tay Vina Capital, muốn biến Việt Nam thành thủ phủ drone

FPT bắt tay Vina Capital, muốn biến Việt Nam thành thủ phủ drone

09:22 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên