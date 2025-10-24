Novaland tiếp tục chậm thanh toán gần 113 tỷ đồng gốc trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE).

Cụ thể, theo kế hoạch ngày 23/10/2025, Novaland phải thực hiện thanh toán hơn 113,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2123007.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên doanh nghiệp mới chỉ thanh toán chậm được hơn 629 triệu đồng, còn lại hơn 112,8 tỷ đồng chưa được thanh toán.

Novaland cho biết biết đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu nêu trên.

Nguồn: HNX

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2123007 có tổng giá trị phát hành 137,6 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 23/7/2021, kỳ hạn 2 năm.

Số tiền thu được từ phát hành lô trái phiếu nêu trên được Novaland sử dụng để đầu tư và phát triển dự án Khu đô thị tại xã Long Hưng, TP.Biên Hòa (cũ), tỉnh Đồng Nai và các dự án đầu tư khác của công ty.

Cùng chiều diễn biến, ngày 20/10/2025, Novaland cũng mới chỉ thanh toán được hơn 1 tỷ đồng trong tổng số gần 95,6 tỷ đồng tiền gốc cần phải thanh toán lô trái phiếu mã NVLH2123003.

Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 220 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 20/4/2021, kỳ hạn 2 năm.

Số tiền thu được từ đợt chào bán lô trái phiếu được Novaland sử dụng vào các mục đích gồm mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản và mở rộng quỹ đất.

Trong một diễn biến khác, mới đây bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT của Novaland đã đăng ký bán ra gần 17,3 triệu cổ phiếu NVL trong khoảng thời gian từ 28/10/2025 đến ngày 26/11/2025.

Giao dịch sẽ được thực hiện bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu thành công, bà Sương sẽ giảm sở hữu từ 50,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,46%) xuống còn gần 33,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,624% vốn điều lệ Novaland).

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu NVL, Công ty Cổ phần Diamond Properties – pháp nhân liên quan đến gia đình ông Bùi Thành Nhơn, đã đăng ký bán 2,15 triệu cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và hoặc thỏa thuận từ ngày 17/10/2025 đến ngày 31/10/2025. Nếu thành công, Diamond Properties sẽ giảm sở hữu cổ phiếu NVL từ hơn 165,4 triệu cổ phiếu xuống còn gần 163,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,079% xuống còn 7,974% vốn tại Novaland.

Trong khi đó, Chủ tịch Bùi Thành Nhơn hiện đang sở hữu gần 96,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,76% vốn tại Novaland.



