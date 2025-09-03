Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NSND Công Lý nhập viện cấp cứu

03-09-2025 - 16:30 PM | Lifestyle

Theo chia sẻ, NSND Công Lý đã phải đi cấp cứu ngay trong đêm vì đau bụng dữ dội.


Mới đây, thông tin NSND Công Lý nhập viện cấp cứu đã gây xôn xao dư luận. Liên hệ với Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý, chị cho biết nam nghệ sĩ vừa trải qua cuộc phẫu thuật vào sáng nay ở bệnh viện Đại học Y.

Theo đó, đêm 23/8 nghệ sĩ Công Lý bị đau bụng dữ dội và ngay lập tức được gia đình mang đi cấp cứu. Thời điểm đó, chị Ngọc Hà đang có chuyến công tác tại Hàn Quốc đã phải nhanh chóng thu xếp trở về để chăm sóc chồng. Sau đó, nam nghệ sĩ được bác sĩ cho về nhà để chuẩn bị sức khỏe trước khi nhập viện để mổ sỏi thận.

Chia sẻ với truyền thông, chị Ngọc Hà cho biết NSND Công Lý chính thức nhập viện vào ngày 2/9 và đã trải qua ca mổ vào sáng nay (3/9). Hiện tại tình hình sức khỏe của NSND Công Lý đã ổn định. Trong suốt quá trình, chị Ngọc Hà đã gác lại toàn bộ công việc để dành thời gian chăm sóc và động viên chồng. 

Thông qua truyền thông, chị cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ cũng như bạn bè, người thân đã gửi lời hỏi thăm và động viên tới NSND Công Lý. 

NSND Công Lý nhập viện cấp cứu- Ảnh 1.

NSND Công Lý cùng bà xã Ngọc Hà

 

Công Lý sinh năm 1973 ở Hà Nội, được nhiều khán giả biết đến qua vai "cô Đẩu" chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm. NSND Công Lý từng đảm nhận những vai diễn cực kỳ ấn tượng với khán giả trong các bộ phim như Bão Qua LàngSống Chung Với Mẹ ChồngGió Làng KìnhNhững Cô Gái Trong Thành PhốHướng Dương Ngược Nắng

Năm 2021, NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Từ đó đến nay, với sự hỗ trợ của bà xã Ngọc Hà, NSND Công Lý đang tập trung phục hồi chức năng. 

Với tình yêu nghề không ngừng nghỉ, dù sức khỏe vẫn còn nhiều hạn chế nhưng nam nghệ sĩ thỉnh thoảng trở lại trong 1 vài dự án nhỏ.

Vợ NSND Công Lý chia sẻ đoạn tin nhắn với bố chồng, muốn khóc vì 2 chữ

 

Theo PV

Đời sống & pháp luật

