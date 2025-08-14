NTQ và Softberry ký MoU hợp tác phát triển hạ tầng xe điện tại Việt Nam

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng và hệ sinh thái xe điện tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh trong ngành giao thông vận tải.

Phát triển hạ tầng đồng bộ cho ngành xe điện Việt Nam

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh & phát triển bền vững trở thành xu thế tất yếu, Việt Nam đang ưu tiên phát triển phương tiện xanh với nhiều chính sách khuyến khích chuyển đổi sang xe điện (EV), góp phần cải thiện môi trường và chất lượng sống đô thị.

Thành lập năm 2017, Softberry là doanh nghiệp hàng đầu về hạ tầng xe điện tại Hàn Quốc, vận hành EV Infra – nền tảng xe điện lớn nhất quốc gia với hơn 340.000 người dùng – cùng các giải pháp EVI Hub và EVI Data hỗ trợ doanh nghiệp quản lý, vận hành và khai thác dịch vụ hiệu quả.

NTQ, với hơn 14 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ CNTT và tư vấn chuyển đổi số cho hơn 350 doanh nghiệp tại hơn 20 quốc gia, sở hữu nguồn lực công nghệ dồi dào, hiểu biết sâu sắc về thị trường Việt Nam cùng uy tín hợp tác toàn cầu.

Hai bên hướng tới xây dựng nền tảng hạ tầng xe điện đồng bộ, phù hợp điều kiện thị trường Việt Nam, tập trung vào ba trụ cột hợp tác chính gồm:

Phát triển nền tảng xe điện tích hợp, chuyên biệt cho thị trường Việt Nam: Kết hợp công nghệ xe điện của Softberry và năng lực phát triển, vận hành của NTQ để thiết kế – triển khai hệ thống tối ưu cho môi trường địa phương.

Xây dựng mô hình kinh doanh B2C và B2B: Không chỉ hướng tới người tiêu dùng cuối mà còn kết nối các đơn vị phát triển hạ tầng, vận hành trạm sạc, nhà sản xuất, cơ quan quản lý để hình thành mô hình doanh thu mới, mang lại giá trị cao cho thị trường xe điện.

Mở rộng liên kết chiến lược với khu vực công & tư nhân: Chủ động bắt nhịp với chính sách phát triển xe điện tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác với cơ quan nhà nước và các tổ chức tư nhân để tạo cơ hội triển khai dự án thực tế, xây dựng mối quan hệ bền vững và góp phần đẩy nhanh tiến độ thiết lập hạ tầng hoàn thiện, đồng bộ & tạo điều kiện thuận lợi cho ngành xe điện Việt Nam.

Bước tiến mới cho ngành xe điện Việt

Thông qua hợp tác lần này, hai bên hướng tới củng cố hạ tầng, nâng cao khả năng tiếp cận, đồng thời triển khai thử nghiệm giải pháp tại các thành phố lớn và kết nối với nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan hoạch định chính sách nhằm đảm bảo tính khả thi & phù hợp với đặc thù ngành xe điện Việt Nam.

"Hợp tác lần này đánh dấu cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội để NTQ góp phần hoàn thiện hạ tầng xe điện Việt Nam, hiện thực hóa cam kết đổi mới, hướng đến tăng trưởng bền vững và phát huy năng lực cốt lõi, đóng góp giá trị thiết thực cho các ngành công nghiệp trọng điểm." - Ông Phạm Thái Sơn, CEO NTQ, chia sẻ ý nghĩa của sự kiện hợp tác.

Ông Park Yong Hee, CEO Softberry, chia sẻ: "Đây là cơ hội để Softberry thúc đẩy chiến lược mở rộng giải pháp xe điện phù hợp với thị trường toàn cầu, trong đó Việt Nam là mắt xích quan trọng ở Đông Nam Á. Hợp tác lần này sẽ đặt nền tảng cho hạ tầng xe điện tại Việt Nam và góp phần xây dựng môi trường giao thông thông minh, bền vững."

Hai doanh nghiệp chia sẻ tầm nhìn chung về việc phát triển nền tảng toàn diện, nhằm thúc đẩy quá trình hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái xe điện tại Việt Nam.

Không chỉ đánh dấu cột mốc mới trên hành trình phát triển của hai doanh nghiệp, hợp tác giữa NTQ & Softberry sẽ đẩy nhanh hoàn thiện nền tảng hạ tầng, dịch vụ & chuẩn hóa lĩnh vực xe điện tại Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở để hai bên tiếp tục triển khai những sáng kiến và dự án mang tính đột phá, góp phần định hình diện mạo giao thông bền vững trong những năm tới.

Về NTQ (ntq.com.vn): NTQ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT toàn cầu, thuộc Top 10 công ty CNTT hàng đầu Việt Nam theo nhiều tổ chức uy tín. Sau hơn 14 năm, NTQ có hơn 1.500 nhân sự, 8 văn phòng tại 6 quốc gia & vùng lãnh thổ (Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Châu Âu, Mỹ), cung cấp dịch vụ tại hơn 20 quốc gia. Thương hiệu NTQ gắn liền với giải pháp chuẩn quốc tế (World-class) và trải nghiệm khách hàng xuất sắc và đổi mới làm trọng tâm.

Về Softberry (soft-berry.com): Thành lập năm 2017, Softberry là nhà cung cấp nền tảng dịch vụ xe điện (EV) hàng đầu Hàn Quốc, nổi bật với EV Infra – nền tảng lớn nhất Hàn Quốc với hơn 340.000 người dùng. Công ty cung cấp giải pháp tìm kiếm trạm sạc, thanh toán, chia sẻ đánh giá; dịch vụ B2B cho đơn vị vận hành trạm sạc; và dữ liệu thời gian thực cho doanh nghiệp. Softberry hợp tác với nhiều tập đoàn lớn như Hyundai Motor Group và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc, thúc đẩy hệ sinh thái di chuyển thông minh tại Hàn Quốc.