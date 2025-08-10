Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?

10-08-2025 - 20:01 PM | Xã hội

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly đóng giả định trong vai "girl phố" náo loạn hồ Gươm, gây ấn tượng tại chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên".

Sáng 10-8, Công an TP Hà Nội tổ chức "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" tại phố đi bộ hồ Gươm, TP Hà Nội.

Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?- Ảnh 1.

Chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" có nhiều tiết mục hoành tráng, đặc sắc

Với chủ đề "Vinh quang 80 năm Công an Thủ đô anh hùng", có sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ và 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố. Cùng với đó là các khối biểu diễn võ thuật Công an nhân dân với trình độ, kỹ thuật cao, thể hiện năng lực tác chiến toàn diện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của Công an TP Hà Nội.

Một nội dung được người dân đặc biệt hứng thú đó là tình huống giả định Công an Hà Nội vây bắt, xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng. Xuất hiện trong tình huống giả định này, người xem ấn tượng với thiếu tá Lê Thị Mai Ly, đang công tác tại Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) trong vai "girl phố" náo loạn hồ Gươm.

Cô nhập vai một cô gái ăn chơi, không đội mũ bảo hiểm, cùng đồng bọn lạng lách đánh võng trên đường phố. Nhóm đối tượng này còn có hung khí và thái độ chống đối người thi hành công vụ song đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?- Ảnh 2.

Một nội dung được người dân đặc biệt hứng thú đó là tình huống giả định Công an Hà Nội vây bắt, xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?- Ảnh 3.

Theo kịch bản, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy "kẹp" ba, không đội mũ bảo hiểm, phóng tốc độ cao, lạng lách đánh võng giữa phố Hà Nội

Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?- Ảnh 4.

Trong nhóm này có nữ chiến sĩ công an nhập vai "girl phố", thể hiện tốt vai diễn gây chú ý, nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Ảnh: Đức Danh

Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?- Ảnh 5.

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly trong vai "girl phố" náo loạn hồ Gươm nhận. Ảnh: Đức Danh

Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?- Ảnh 6.

Không chỉ hóa thân hoàn hảo vào nhân vật "girl phố" gây náo loạn hồ Gươm mà nữ chiến sĩ công an còn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp. Ảnh: Đức Danh

Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?- Ảnh 7.

Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?- Ảnh 8.

Sau đó, toàn bộ nhóm "báo thủ" lực lượng cảnh sát khống chế

Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?- Ảnh 9.

Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?- Ảnh 10.

Ảnh đời thường của thiếu tá Lê Thị Mai Ly. Ảnh: FB

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tối nay, Hà Nội bắn pháo hoa

Tối nay, Hà Nội bắn pháo hoa Nổi bật

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò Nổi bật

Bí thư xã nói gì về việc mua quà tặng đại biểu dù có lệnh dừng của tỉnh?

Bí thư xã nói gì về việc mua quà tặng đại biểu dù có lệnh dừng của tỉnh?

17:56 , 10/08/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 10-8: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum...

Kết quả xổ số hôm nay, 10-8: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum...

17:25 , 10/08/2025
Clip người phụ nữ bị hành hung liên tiếp ở sảnh chung cư Hà Nội: Nam thanh niên đã bị bắt

Clip người phụ nữ bị hành hung liên tiếp ở sảnh chung cư Hà Nội: Nam thanh niên đã bị bắt

17:08 , 10/08/2025
Luật sư phân tích vụ người phụ nữ bị hành hung ở sảnh chung cư Hà Nội dưới góc nhìn pháp lý

Luật sư phân tích vụ người phụ nữ bị hành hung ở sảnh chung cư Hà Nội dưới góc nhìn pháp lý

16:59 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên