Nữ ca sĩ Quảng Bình là Phó chủ tịch nói rõ nguyên tắc làm việc

Vừa qua, tại chương trình Hãy nghe tôi hát, ca sĩ Mỹ Lệ đã chia sẻ về quan điểm làm nghề và lí do cô dừng hát đến tận 10 năm.

Mỹ Lệ

Cô nói: "Đơn giản là tôi không thích nữa nên tôi nghỉ hát. Để có thể lựa chọn dừng lại, trở lại hay chuyển sang một lĩnh vực khác, trước hết phải có đủ năng lực và bản lĩnh. Không phải ai cũng có thể dễ dàng rời đi rồi quay lại sân khấu khi muốn.

Sau khi nghỉ hát, tôi bước sang những lĩnh vực khác ngoài âm nhạc và vẫn tìm thấy thành công ở những lựa chọn mới. Với tôi, mỗi giai đoạn trong cuộc đời giống như một cuộc chơi mà bản thân lựa chọn bước vào. Khi đã lựa chọn, điều cần thiết là phải làm hết sức và tin vào khả năng của chính mình.

Đối với tôi rất đơn giản bởi vì tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều là cái mình bước vào, mình chọn như là một cuộc chơi. Mình cứ hết lòng và mình phải tự tin vào bản thân mình.

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi không cho rằng thành công chỉ đến từ may mắn. Đúng là mỗi người có một số phận, một điểm xuất phát khác nhau nhưng yếu tố quyết định vẫn là sự nỗ lực.

Tài năng nếu không được trau dồi sẽ khó duy trì còn cơ hội nếu không biết nắm bắt cũng khó trở thành thành công.

Không phải đơn giản mà một nghệ sĩ đứng trên đỉnh cao. Họ phải khổ luyện rất nhiều, tính toán từng đường đi, nước bước để có được cả một sự nghiệp như thế.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tới bây giờ tôi vẫn giữ một nguyên tắc rõ ràng, là làm nghề bằng khả năng của mình và không ngại bước sang những hành trình mới. Chính sự chủ động ấy giúp tôi có thể tạm dừng khi cần, trở lại khi muốn và tiếp tục tìm kiếm những màu sắc mới trong nghệ thuật".

Mỹ Lệ hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch tập đoàn kinh doanh của gia đình do chồng cô - doanh nhân Việt kiều Đức Ngô Đức Bình làm Chủ tịch. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc từ thập niên 2000, cô còn quản lý công việc kinh doanh và sở hữu các cơ ngơi lớn tại Việt Nam lẫn Đức.