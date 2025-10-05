Nữ Chủ tịch đầu tiên của đảng LDP cầm quyền tuyên bố 'Nhật Bản đã trở lại'

Khi 5 ứng cử viên tranh cử vị trí Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) được mời phát biểu vài lời bằng tiếng Anh trong một cuộc tranh luận, bà Sanae Takaichi đã có bài phát biểu ngắn gọn. "Nhật Bản đã trở lại" , bà tuyên bố.

Chiến thắng của bà Takaichi trước ứng cử viên trẻ tuổi Shinjiro Koizumi báo hiệu sự đặc biệt của nước Nhật: 8 thập kỷ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, đất nước này có thể có nữ Thủ tướng đầu tiên.

Bà Sanae Takaichi trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của đảng LDP Nhật Bản. (Ảnh: Takeshi Iwashita)

Bà Takaichi (64 tuổi) là người theo chủ nghĩa bảo thủ cứng rắn và cho biết hình mẫu của bà là cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và là đồng minh của cựu Thủ tướng Shinzo Abe - nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của Nhật Bản.

Nhưng không giống như nhiều người tiền nhiệm gần đây, bà Takaichi chưa chắc chắn sẽ giữ chức Thủ tướng khi Quốc hội họp vào ngày 15/10. Đảng LDP và đảng Komeito thuộc liên minh cầm quyền đang mất thế đa số tại cả hai viện của Quốc hội trong năm qua và sẽ phải dựa vào phiếu bầu của phe đối lập để bà Takaichi được chấp thuận.

Trong tuần này, chiến dịch tranh cử của bà Takaichi cũng chững lại do bị chỉ trích vì những tuyên bố vô căn cứ được đưa ra trong cuộc tranh luận rằng người nước ngoài ngược đãi loài hươu "linh thiêng" ở Nara.

Chiến thắng của bà Takaichi đại diện cho chiến thắng của đảng LDP, đảng phải chịu đựng tổn thất trong năm qua dưới thời Thủ tướng Ishiba Shigeru.

Bà Takaichi theo đường lối cứng rắn về chính sách đối ngoại. Bà từng chỉ trích Trung Quốc và thường xuyên hành hương đến Yasukuni, một ngôi đền ở Tokyo thờ những người Nhật Bản hy sinh trong chiến tranh, bao gồm cả tội phạm chiến tranh bị kết án. Bà thể hiện quan điểm tương tự về chính sách xã hội khi phản đối hôn nhân đồng giới và cho phép các cặp vợ chồng sử dụng họ riêng.

Thủ tướng Fumio Kishida và bà Sanae Takaichi. (Ảnh: Bloomberg)

Theo tờ The Guardian, cựu Thủ tướng Abe đóng vai trò quan trọng trong chính sách kinh tế của bà. Nữ lãnh đạo cho biết bà ủng hộ chi tiêu công mạnh tay để kích thích nền kinh tế và nêu khả năng đàm phán lại thỏa thuận thương mại, đầu tư với Mỹ. Trong đó, có kế hoạch trao đổi với ông Donald Trump về việc đồng ý giảm thuế ô tô cùng nhiều mặt hàng khác của Nhật Bản để đổi lấy khoản đầu tư 550 tỷ USD.

Việc bà tập trung vào vấn đề di cư - chủ đề chiếm 8 phút đầu tiên trong bài phát biểu vận động tranh cử dài 15 phút được xem là nỗ lực giành lại những cử tri rời bỏ LDP trong cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 10/2024 và hồi tháng 7 để ủng hộ đảng nhỏ, bao gồm cả đảng Sanseito đang lên.

Trong chiến dịch tranh cử, bà Takaichi nhiều lần kêu gọi hạn chế người nước ngoài mua bất động sản và trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp - quan điểm được 4 đối thủ của bà đồng tình.

“Ngay lúc này, thay vì cảm thấy hạnh phúc, tôi thực sự tin rằng đây mới là lúc thử thách thực sự bắt đầu. Có một núi công việc mà tất cả chúng ta phải cùng nhau giải quyết", nhà lãnh đạo Takaichi nhấn mạnh trong bài phát biểu chiến thắng.