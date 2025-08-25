Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc

25-08-2025 - 16:15 PM | Lifestyle

Ở tuổi trung niên, diễn viên Đinh Thuý Hà khi diện áo dài vẫn giữ trọn nét đẹp nền nã, phúc hậu làm say lòng khán giả.

Trong bộ phim Mưa Đỏ , nữ diễn viên Đinh Thuý Hà gây ấn tượng mạnh mẽ khi hóa thân vào vai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, mẹ chiến sĩ Cường – hình tượng người phụ nữ Việt Nam anh hùng kiên cường, giàu đức hy sinh. Không chỉ chạm đến trái tim khán giả bằng diễn xuất đầy nội lực, nữ diễn viên còn để lại dấu ấn với thần thái ngút ngàn và nhiều cảm xúc khi vào vai một nhà ngoại giao được xây dựng từ hình mẫu có thật ở ngoài đời.

Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 1.
Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 2.

Nữ diễn viên Thuý Hà trong bộ phim Mưa đỏ.

Ngoài diễn xuất nội lực, những bộ áo dài đồng hành cùng nữ diễn viên Thuý Hà trong Mưa Đỏ cũng là điểm nhấn khiến khán giả chú ý. Trong phân cảnh trên bàn đàm phán, nữ diễn viên xuất hiện với tà áo dài gấm xanh cổ điển, thiết kế cổ cao kín đáo mang đậm dấu ấn truyền thống. Chất liệu gấm ánh nhẹ dưới ánh sáng, kết hợp cùng chuỗi ngọc trai trắng và mái tóc búi gọn, tạo nên diện mạo đoan trang, thanh lịch nhưng vẫn toát lên thần thái sang trọng, uy nghi của một nữ lãnh đạo ngoại giao.

Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 3.

Chiếc áo dài xanh với thiết kế cổ điển tuy đơn giản nhưng vẫn rất ấn tượng, tôn vinh nét đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 4.

Trong phân cảnh tiễn đưa con trai lên đường tham gia kháng chiến, nhân vật của nữ diễn viên mặc áo dài màu tím nhạt có hoạ tiết nhỏ trông vừa trang nhã vừa đằm thắm, kết hợp cùng kiểu tóc buộc thấp, mang dáng vẻ giản dị của người mẹ Việt Nam anh hùng.

Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 5.

Khoảnh khắc diễn viên Đinh Thúy Hà xuất hiện cùng áo dài sắc xanh coban vừa quyền lực và nổi bật, được thêu hoạ tiết hoa sen là biểu tượng của dân tộc Việt Nam cũng khiến người xem không khỏi ấn tượng. Hình ảnh diễn viên Thuý Hà lúc này mang vẻ sang trọng, nữ tính nhưng vẫn rất khí chất.

Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 6.

Với khoảnh khắc thả hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn, một chiếc áo dài màu xanh trầm đơn giản, không đeo trang sức mà thay vào đó là khăn cùng tông màu đủ để khiến người xem cảm nhận được cảm xúc mà cảnh phim muốn truyền tải.

Có thể thấy, ở tuổi trung niên, nữ diễn viên Đinh Thuý Hà vẫn giữ được vẻ đẹp nền nã cùng khí chất đặc biệt. Làn da sáng mịn, gương mặt phúc hậu, ánh mắt sâu sắc toát lên sự từng trải nhưng vẫn rất dịu dàng. Đặc biệt, khi nữ diễn viên khoác lên mình tà áo dài truyền thống, vẻ đẹp ấy lại càng toả sáng. Những đường nét thanh thoát trên gương mặt kết hợp cùng dáng vẻ đoan trang giúp nữ diễn viên tái hiện xuất sắc hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xưa.

Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 7.
Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 8.
Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 9.
Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 10.
Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 11.

Tà áo dài truyền thống làm bật lên khí chất thuỳ mị, dịu dàng của nữ diễn viên.

Không chạy theo những xu hướng làm đẹp cầu kỳ, nữ diễn viên Đinh Thuý Hà giữ cho mình vẻ đẹp giản dị nhưng tinh tế. Sự tối giản không hề nhạt nhòa càng tôn lên thần thái sang trọng của cô. Đặc biệt, trong những lần tham dự sự kiện, nữ diễn viên luôn ưu ái áo dài - trang phục gắn liền với vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt: kín đáo, thanh lịch nhưng vẫn mềm mại và vô cùng duyên dáng.

Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 12.
Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 13.

Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 14.
Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 15.
Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 16.

Làn da đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên ở độ tuổi U50.

Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 17.
Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 18.
Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 19.
Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc- Ảnh 20.

Không chỉ có diễn viên Đinh Thuý Hà, các diễn viên khác trong Mưa Đỏ như diễn viên Thân Thuý Hà, ca sĩ Hoà Minzy, nữ diễn viên Yến Nhi đều gây ấn tượng tốt khi diện áo dài truyền thống, đơn giản mà sang trọng, được nhấn nhá bởi các phụ kiện như khăn, trang sức ngọc trai.

Theo Linh An

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đẹp phim giờ vàng VTV trở thành “vợ yêu” của doanh nhân công nghệ: “Lên đời” nhan sắc, khéo chăm chồng chăm con, dân mạng khen hết lời

Người đẹp phim giờ vàng VTV trở thành “vợ yêu” của doanh nhân công nghệ: “Lên đời” nhan sắc, khéo chăm chồng chăm con, dân mạng khen hết lời Nổi bật

Chân dung thành viên tổ thuyết minh sự kiện A80: BTV Hoài Anh, Hữu Bằng và những cái tên lẫy lừng khác

Chân dung thành viên tổ thuyết minh sự kiện A80: BTV Hoài Anh, Hữu Bằng và những cái tên lẫy lừng khác Nổi bật

Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà

Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà

15:55 , 25/08/2025
Hà Nội vẫn còn phòng giá 30-100 triệu/đêm nếu bạn muốn đặt khách sạn xem diễu binh, nhanh tay còn kịp!

Hà Nội vẫn còn phòng giá 30-100 triệu/đêm nếu bạn muốn đặt khách sạn xem diễu binh, nhanh tay còn kịp!

15:45 , 25/08/2025
Giám đốc khai thác bay của Vietravel Airlines làm rõ lộ trình từ sinh viên Ngoại thương lên "cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam"

Giám đốc khai thác bay của Vietravel Airlines làm rõ lộ trình từ sinh viên Ngoại thương lên "cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam"

15:29 , 25/08/2025
Chuyện gì xảy ra với Sơn Tùng M-TP?

Chuyện gì xảy ra với Sơn Tùng M-TP?

15:03 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên