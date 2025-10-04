Nữ doanh nhân Hoàng Hường và Dược phẩm Thiên Dược có mối quan hệ ra sao?

Hoàng Hường tên thật là Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, đến từ Phú Thọ. Thương hiệu Hoàng Hường được biết đến thông qua các doanh nghiệp và sản phẩm như Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, Viên xương khớp Hoàng Hường,...

Ngoài ra, nữ doanh nhân còn từng là gương mặt quảng cáo cho sản phẩm Viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health do Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Dược công bố.

Đáng chú ý, Hoàng Hường và Dược phẩm Thiên Dược còn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Theo thông tin ghi nhận được, ngày 20/11/2024, ông Nguyễn Văn Đại- Tổng Giám đốc của Dược phẩm Thiên Dược đã tổ chức lễ ký kết cổ đông chiến lược với doanh nhân Hoàng Hường.

Tòa nhà Dược phẩm Thiên Dược

Ngay sau đó, ngày 27/12/2024, trên trang cá nhân 1,3 triệu lượt theo dõi của mình, Hoàng Hường đã đăng tải video về việc khai trương tòa nhà mang tên Dược phẩm Thiên Dược.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Dược tiền thân là Công ty TNHH Thiên Dược thành lập vào ngày 27/4/2007, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

Trụ sở chính đặt tại Lô F3, đường N5, KCN Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là Lô F3, đường N5, KCN Nam Tân Uyên, phường Tân Hiệp, TP.HCM).

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 3/7/2019, Dược phẩm Thiên Dược có vốn điều lệ ở mức 50 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm góp hơn 46,3 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 92,625%); bà Nguyễn Như Trang góp 1 triệu đồng (tỷ lệ 0,002%) và ông Nguyễn Mạnh Hùng góp gần 3,7 tỷ đồng (tỷ lệ 7,373%).

Cũng tại thời điểm này, Người đại diện theo pháp luật của Dược phẩm Thiên Dược là bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1947) đang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Theo thông tin giới thiệu trên website, bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm có học vị Dược sĩ và Tiến sĩ Hóa học, cũng chính là người sáng lập nên Dược phẩm Thiên Dược.

Cập nhật thay đổi ngày 3/3/2021, ông Nguyễn Đình Tuấn (SN 1990) trở thành Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Dược phẩm Thiên Dược thay bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

Sau đó ngày 1/6/2021, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên mức 75 tỷ đồng, tuy nhiên cơ cấu cổ đông góp vốn không được công bố.

Đến ngày 2/6/2023, ông Nguyễn Văn Đại (SN 1988) trở thành Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Dược phẩm Thiên Dược thay ông Nguyễn Đình Tuấn.

Sau đó nửa năm (ngày 6/12/2023), Dược phẩm Thiên Dược đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 100 tỷ đồng. Và tiếp tục tăng lên mức gần 152,6 tỷ đồng vào ngày 11/3/2024.

Theo cập nhật ngày 8/12/2024, ông Nguyễn Văn Đại vẫn đang giữ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngoài Dược phẩm Thiên Dược, ông Đại còn là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Quang, doanh nghiệp được thành lập ngày 5/8/20222, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ ở mức 70 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam góp 32 tỷ đồng (tỷ lệ 45,714%); bà Phạm Lan Anh góp 30 tỷ đồng (tỷ lệ 42,857%) và ông Đồng Văn Quang góp 8 tỷ đồng (tỷ lệ 11,429%).

Khánh Hân