Nữ giám đốc công ty quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa bị khởi tố

Ngày 14-9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thủy (SN 1970, ngụ 62 Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trốn thuế, quy định tại Điều 200, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Nữ giám đốc Lê Thị Thanh Thủy trong quá trình quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa đã chỉ đạo kê khai trốn thuế trên 11 tỉ đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Thị Thanh Thủy với vai trò là giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành khai thác Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương (chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa) - đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí đã bỏ ngoài sổ sách hàng tỉ đồng.

Cụ thể, đơn vị này đã thu các phí như: thu phí địa điểm kinh doanh, phí xe ra vào chợ, thu tiền điện nước, phí vệ sinh, lưu quầy… nhưng kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế tại chợ.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế và gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền trên 11 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.