Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ giám đốc công ty quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa bị khởi tố

14-09-2025 - 09:12 AM | Doanh nghiệp

Bà Lê Thị Thanh Thủy, nữ giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa, đã bị công an khởi tố

Ngày 14-9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thủy (SN 1970, ngụ 62 Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trốn thuế, quy định tại Điều 200, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Nữ giám đốc công ty quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa bị khởi tố- Ảnh 1.

Nữ giám đốc Lê Thị Thanh Thủy trong quá trình quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa đã chỉ đạo kê khai trốn thuế trên 11 tỉ đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Thị Thanh Thủy với vai trò là giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành khai thác Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương (chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa) - đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí đã bỏ ngoài sổ sách hàng tỉ đồng.

Cụ thể, đơn vị này đã thu các phí như: thu phí địa điểm kinh doanh, phí xe ra vào chợ, thu tiền điện nước, phí vệ sinh, lưu quầy… nhưng kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế tại chợ.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế và gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền trên 11 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hành động mới của "Bầu" Thiện tại châu Phi

Hành động mới của "Bầu" Thiện tại châu Phi Nổi bật

Những 'tay to' giúp Đồng Nai xuất siêu kỷ lục hơn 6,5 tỷ USD và hút 2 tỷ USD vốn FDI sau 8T2025

Những 'tay to' giúp Đồng Nai xuất siêu kỷ lục hơn 6,5 tỷ USD và hút 2 tỷ USD vốn FDI sau 8T2025 Nổi bật

Doanh nghiệp vi phạm cạnh tranh doanh thu 0 đồng có thể bị phạt 600 triệu

Doanh nghiệp vi phạm cạnh tranh doanh thu 0 đồng có thể bị phạt 600 triệu

09:10 , 14/09/2025
Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chơi lớn: Cho phép tài xế mua xe mà không cần một đồng vốn nào

Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chơi lớn: Cho phép tài xế mua xe mà không cần một đồng vốn nào

09:08 , 14/09/2025
Vừa hoạt động trở lại, Tổ hợp Hóa dầu 5 tỷ USD bắt tay FPT ứng dụng AI vào sản xuất

Vừa hoạt động trở lại, Tổ hợp Hóa dầu 5 tỷ USD bắt tay FPT ứng dụng AI vào sản xuất

09:00 , 14/09/2025
Tài sản hai đại gia địa ốc “bốc hơi” mạnh nhất: Chủ tịch Novaland mất mốc 10.000 tỷ, Chủ tịch Phát Đạt ‘bay mất’ 600 tỷ

Tài sản hai đại gia địa ốc “bốc hơi” mạnh nhất: Chủ tịch Novaland mất mốc 10.000 tỷ, Chủ tịch Phát Đạt ‘bay mất’ 600 tỷ

08:59 , 14/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên