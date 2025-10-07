Nữ hiệu trưởng nói gì về khay cơm 25.000 đồng gây "bão" ở Quảng Trị?

Tối 6-10, bà Trần Thị Minh Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) - xác nhận hình ảnh đang lan truyền đúng là bữa ăn bán trú của học sinh vào trưa 6-10.

"Chúng tôi thừa nhận suất ăn hôm nay chưa đạt yêu cầu. Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã làm việc ngay với đơn vị cung ứng để làm rõ nguyên nhân và yêu cầu khắc phục" - bà Thủy nói.

Theo bà Thủy, trường hiện có gần 600 học sinh ăn bán trú - do một doanh nghiệp cung ứng theo hợp đồng đã ký kết. Đơn vị cung ứng cho biết do sơ suất trong khâu chuẩn bị và vì không sử dụng thịt heo trong thời điểm dịch tả heo châu Phi bùng phát, nguồn thực phẩm lại khan hiếm sau mưa bão, nên khẩu phần ăn ngày 6-10 bị thiếu hụt so với định lượng.

Trong thực đơn gốc, món rau xào được thay bằng muối lạc vì khâu vận chuyển trễ khiến nguyên liệu không kịp chế biến. "Đây là tình huống bất khả kháng nhưng nhà trường sẽ rà soát kỹ, không để tái diễn" - bà Thủy nói thêm.

Hiện nhà trường hoàn thiện báo cáo gửi UBND phường Ba Đồn để làm rõ sự việc, đồng thời yêu cầu kiểm tra toàn bộ quy trình cung ứng suất ăn của doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho học sinh.

Hình ảnh khay cơm của học sinh bán trú ở Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn - đang gây tranh cãi

Khay cơm khác là nửa quả trứng luộc, ít lát chả và thức ăn khô giống muối mè

Như Báo Người Lao Động đưa tin, mạng xã hội Quảng Trị lan truyền hình ảnh khay cơm gồm 3 miếng chả, 1 quả trứng luộc, chút muối lạc và canh ít rau - được cho là bữa ăn trị giá 25.000 đồng của học sinh tiểu học.

Hình ảnh này nhanh chóng nhận hàng trăm bình luận bức xúc, cho rằng khẩu phần quá đạm bạc, "không đủ dinh dưỡng so với giá tiền" và "thiếu sự quan tâm đến trẻ em".

Chiều cùng ngày, UBND phường Ba Đồn đã làm việc với nhà trường và đơn vị cung ứng để kiểm tra thực tế, yêu cầu báo cáo chi tiết về quy trình nhập - nấu - chia khẩu phần, đồng thời rà soát lại hợp đồng cung cấp suất ăn.