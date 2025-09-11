“Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé?
Lại 1 ngôi sao Kpop phải hủy show tại Việt Nam, lý do khiến fan tiếc nuối.
Tối 10/9, BTC chương trình fan-meeting của Hyolyn - nữ idol gen 2 đình đám một thời bất ngờ đưa ra thông báo hủy bỏ. Theo chia sẻ, dù ekip đã cố gắng hết sức nhưng do một số điều kiện khách quan ngoài tầm kiểm soát, sự kiện buộc phải dừng lại. Đáng nói, bản thân Hyolyn vốn rất háo hức được gặp gỡ fan Việt Nam, nay cũng vô cùng buồn bã vì điều này chưa thể thực hiện. BTC khẳng định toàn bộ vé mua qua cổng chính thức sẽ được hoàn tiền.
Nguyên văn thông báo của Kay Entertainment viết:
*"Gửi đến toàn thể khán giả yêu quý của Hyolyn tại Việt Nam
Chúng tôi vô cùng tiếc nuối khi phải chia sẻ thông tin này.
Sau nhiều lần trao đổi cùng ê-kíp nghệ sĩ và cân nhắc kỹ lưỡng, chương trình HYOLYN PRIVATE PARTY tại TP. Hồ Chí Minh (tháng 9/2025) buộc phải hủy bỏ.
Đây là một quyết định vô cùng khó khăn. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng một số điều kiện khách quan ngoài tầm kiểm soát khiến chương trình không thể diễn ra với chất lượng xứng đáng dành cho Hyolyn và các fan.
Thông tin hoàn vé:
Hoàn tiền 100% cho tất cả vé mua qua kênh chính thức CTicket.vn.
CTicket sẽ chủ động liên hệ với từng khán giả qua email/SMS đã đăng ký.
Thời gian hoàn tiền: 7–15 ngày làm việc (tùy ngân hàng và phương thức thanh toán).
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline/email hỗ trợ của CTicket để được giải đáp.
Điều quan trọng: Đây không phải quyết định từ Hyolyn. Cô ấy đã rất háo hức để gặp gỡ fan Việt Nam, và hiện tại cũng vô cùng buồn khi điều này chưa thể thực hiện. Hyolyn luôn yêu thương và trân trọng Bae tại Việt Nam, và mong sớm có cơ hội quay trở lại.
Chúng tôi hiểu đây là nỗi thất vọng lớn và chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này. Xin cảm ơn tất cả các fan, đối tác và truyền thông đã tin tưởng và đồng hành cùng chương trình.
Tình yêu và năng lượng từ các bạn sẽ luôn là động lực để chúng tôi tiếp tục, mang Hyolyn trở lại Việt Nam trong tương lai gần.
Trân trọng,
Kay Entertainment."*
Trước đó, fan-meeting HYOLYN PRIVATE PARTY dự kiến tổ chức ngày 27/9 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Vé mở bán từ 8/8 với mức giá dao động 1,5 - 4,5 triệu đồng, tương đương nhiều fanmeeting/concert Kpop khác. Tuy nhiên, sự kiện không được truyền thông rầm rộ, lượng khán giả quan tâm chủ yếu vẫn là fan cứng của Hyolyn và SISTAR. Trong bối cảnh cả nước vừa đổ dồn sự chú ý vào Đại lễ 2/9 và các concert quốc gia, những show quốc tế nhỏ lẻ khó thoát khỏi cảnh lép vế, tình trạng bán vé cũng bị ảnh hưởng.
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc hủy show nằm ở khâu tiêu thụ vé. Một số trường hợp tương tự từng xảy ra với fan-meeting của Jinyoung (GOT7), K Time ở Mỹ Đình hay Saigon Simple Love. Điểm chung là line-up có sao Kpop từng đình đám nhưng nay không còn ở thời kỳ hoàng kim, fanbase tại Việt Nam không đủ đông để “gánh” hàng nghìn vé.
Nhắc đến Hyolyn, fan Kpop gen 2 chắc chắn không thể quên cô nàng là “giọng ca vàng” của nhóm SISTAR. Ra mắt năm 2010, SISTAR nhanh chóng vươn lên vị thế “nữ hoàng mùa hè” nhờ loạt bản hit Loving U, Give It to Me hay Shake It. Hyolyn với ngoại hình khỏe khoắn, làn da nâu quyến rũ và chất giọng dày, nội lực được ví như “Beyoncé của Hàn Quốc” hay biệt danh "thần tượng hát hay nhất". Ngoài nhóm, cô còn ghi dấu ấn với sub-unit SISTAR19 cùng Bora. Hyolyn từng về Việt Nam vào năm 2013 trong khuôn khổ chương trình Music Bank, gây sốt với ca khúc Hello Vietnam khoe trọn giọng ca hàng đầu Kpop.
Sau khi SISTAR tan rã năm 2017, Hyolyn tập trung sự nghiệp solo với nhiều sản phẩm như Say My Name, iCE hay OST cho loạt phim nổi tiếng châu Á như Vì Sao Đưa Anh Tới, Master’s Sun. Khả năng hát live giúp cô đắt show hậu rã nhóm. Dẫu vậy, ở tuổi 33, Hyolyn không còn ở giai đoạn hoàng kim, lượng fan tại Việt Nam cũng không quá đông để đảm bảo thành công cho một fan-meeting quy mô vài nghìn chỗ ngồi.
Show hủy khiến cộng đồng fan hụt hẫng, đặc biệt là những người chờ đợi gặp lại “nữ hoàng mùa hè” một thời. Nhiều khán giả hi vọng Hyolyn sẽ có cơ hội trở lại Việt Nam trong một dịp khác, khi công tác tổ chức và truyền thông được chuẩn bị tốt hơn.
