Nữ kế toán chuyển khoản nhầm hơn 50 triệu, đại diện công ty liền đến công an trình báo

Ngày 04/7/2025, Công an xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận đơn trình báo của đại diện Công ty TNHH Tiến Long về việc vào ngày 05/6/2025, kế toán của công ty đã thực hiện giao dịch chuyển khoản nhầm số tiền 50,6 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Cai Kinh đã phối hợp với Công an xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên và ngân hàng liên quan tiến hành xác minh, làm rõ.

Quá trình làm việc, lực lượng Công an xác định người nhận được khoản tiền chuyển nhầm là anh Phạm Quang Đạt, sinh năm 1991, trú tại thôn Vô Thái, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Ban đầu, do lâu không sử dụng tài khoản nên anh Đạt không biết mình đã nhận được khoản tiền chuyển nhầm. Sau khi được Công an xã thông báo và giải thích rõ sự việc, ông đã kiểm tra lại và phát hiện số tiền nói trên đã vào tài khoản. Anh Đạt sau đó tự nguyện gửi lại toàn bộ số tiền 50,6 triệu đồng nhờ Công an xã Cai Kinh làm thủ tục trao trả cho Công ty TNHH Tiến Long.

Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng Công an, chiều 07/7/2025, đại diện Công ty TNHH Tiến Long đã đến trụ sở Công an xã Cai Kinh để hoàn tất các thủ tục và gửi thư cảm ơn tới lực lượng Công an.

Lá thư của đại diện công ty TNHH Tiến Long.

Thông qua sự việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản nhằm tránh những sai sót không đáng có.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn