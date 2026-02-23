Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam đón Tết rực rỡ trong biệt phủ 8000m²

23-02-2026 - 08:50 AM | Lifestyle

Không gian sống được chăm chút chỉn chu, góc nào cũng đẹp mê mẩn.

Phạm Phương Thảo (sinh năm 1982) được biết đến là nữ NSND trẻ nhất Việt Nam khi được phong tặng danh hiệu cao quý ở tuổi 41. Cô là giọng ca quen thuộc với khán giả yêu thích dòng nhạc dân gian và trữ tình, ghi dấu ấn bằng chất giọng đằm thắm, sâu lắng và đong đầy cảm xúc.

Không chỉ gây ấn tượng với sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ, Phạm Phương Thảo còn khiến công chúng trầm trồ khi sở hữu mảnh đất rộng 8.000m² tại ngoại thành Hà Nội. Tại cơ ngơi này, Phạm Phương Thảo xây dựng điện thờ, nhà nghỉ, hòn non bộ và các con đường, tất cả đều được thiết kế nương theo địa hình đồi núi. Tết năm nay, nữ NSND đón xuân trong căn nhà được xây dựng giữa khuôn viên rộng lớn ấy, không gian bề thế, xanh mát và được chăm chút tỉ mỉ từng góc nhỏ.

Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam đón Tết rực rỡ trong biệt phủ 8000m²- Ảnh 1.
Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam đón Tết rực rỡ trong biệt phủ 8000m²- Ảnh 2.
Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam đón Tết rực rỡ trong biệt phủ 8000m²- Ảnh 3.
Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam đón Tết rực rỡ trong biệt phủ 8000m²- Ảnh 4.

Phạm Phương Thảo đón Tết 2026 trong cơ ngơi xịn đẹp, được xây dựng trong khuôn viên biệt phủ rộng 8.000m²

Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam đón Tết rực rỡ trong biệt phủ 8000m²- Ảnh 5.

Khuôn viên biệt phủ rộng lớn mà Phạm Phương Thảo sở hữu

Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam đón Tết rực rỡ trong biệt phủ 8000m²- Ảnh 6.

Toàn cảnh căn nhà được xây trong khuôn viên biệt phủ

Nội thất bên trong mở ra một không gian cao rộng, đón trọn ánh sáng tự nhiên từ hệ cửa lớn. Nhìn từ tầng lửng xuống, tổng thể căn nhà hiện lên đầy bề thế với những mảng đen - trắng sang trọng, điểm xuyết bởi các bình hoa Tết rực rỡ. Từng chi tiết từ đèn chùm pha lê, cầu thang uốn cong, tranh nghệ thuật khổ lớn và những chi tiết decor truyền thống... đều góp phần tạo cảm giác vừa quyền quý vừa ấm áp cho căn nhà. Khu vực bàn ăn cũng gây ấn tượng với bức tranh nghệ thuật cùng hệ đèn pha lê hổ phách thả dài, giúp cơ ngơi nhìn ở mọi góc độ đều toát lên sự sang xịn, bắt mắt.

Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam đón Tết rực rỡ trong biệt phủ 8000m²- Ảnh 7.

Khu vực phòng khách được Phạm Phương Thảo trưng bày hoa tươi đón Tết

Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam đón Tết rực rỡ trong biệt phủ 8000m²- Ảnh 8.

Không gian được phối khéo léo với tông màu chủ đạo là đen và trắng

Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam đón Tết rực rỡ trong biệt phủ 8000m²- Ảnh 9.

Hệ cửa kính giúp đón ánh sáng tự nhiên, cho không gian thêm sáng sủa, tươi mới

Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam đón Tết rực rỡ trong biệt phủ 8000m²- Ảnh 10.

Từ tầng lửng nhìn xuống có thể thấy bao quát cả phòng khách và phòng ăn

Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam đón Tết rực rỡ trong biệt phủ 8000m²- Ảnh 11.

Không gian phòng ăn rộng rãi, nổi bật với bức tranh nghệ thuật và hệ đèn pha lê hổ phách

Bên cạnh cơ ngơi sang xịn, trong khuôn viên biệt phủ rộng 8.000m² của Phạm Phương Thảo, hàng trăm cây hoa đua nhau khoe sắc, vườn xuân rực rỡ sắc màu, càng tôn lên vẻ bề thế và nên thơ cho tổng thể không gian sống.

Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam đón Tết rực rỡ trong biệt phủ 8000m²- Ảnh 12.
Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam đón Tết rực rỡ trong biệt phủ 8000m²- Ảnh 13.
Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam đón Tết rực rỡ trong biệt phủ 8000m²- Ảnh 14.

Cây xanh, hoa xuân đua nhau khoe sắc trong biệt phủ rộng lớn của Phạm Phương Thảo.

Tổng hợp

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

