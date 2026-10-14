Nữ NSND từng đỗ thủ khoa đại học, 50 tuổi vẫn học lên thạc sĩ, nguyên là Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

NSND Minh Hòa tên thật là Trần Thị Minh Hòa, sinh năm 1964 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha chị là nghệ sĩ chơi kèn clarinet, từng hoạt động trong đoàn văn công Quân khu 3. Họ hàng của nữ nghệ sĩ cũng có nhiều người theo đuổi nghệ thuật, trong đó có nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ cải lương Tùng Ngọc và ca sĩ Nguyễn Hưng.

Lớn lên trong môi trường nghệ thuật, Minh Hòa sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Khi học lớp 10, chị từng một mình đạp xe đến Đài Tiếng nói Việt Nam dự thi Tiếng hát người Hà Nội và giành giải B. Thành tích này khiến nhiều người khuyên chị theo học thanh nhạc để phát triển khả năng ca hát.

Tuy nhiên, NSND Minh Hòa lại không chọn ca hát. Sau khi tốt nghiệp THPT, thấy Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tuyển sinh diễn viên, chị quyết định đăng ký dự thi mà không cho gia đình biết. Nữ nghệ sĩ sau đó trúng tuyển và trở thành thủ khoa ngành diễn viên với số điểm 25,5.

Đến năm thứ ba đại học, chị được Đoàn kịch Bộ Nội vụ, nay là Đoàn kịch Công an Nhân dân đề nghị tiếp nhận. Dù vậy, Minh Hòa cuối cùng lựa chọn công tác tại Đoàn kịch Hà Nội, bắt đầu hành trình gắn bó lâu dài với sân khấu kịch.

NSND Minh Hoà khi còn trẻ gây ấn tượng mạnh với công chúng bởi vẻ đẹp kiêu sa, đài các và sắc sảo NSND Minh Hoà khi còn trẻ gây ấn tượng mạnh với công chúng bởi vẻ đẹp kiêu sa, đài các và sắc sảo

Vào thập niên 1990, ảnh của NSND Minh Hoà được treo trên tường của rất nhiều gia đình

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, đài các, Minh Hòa từng được giao nhiều vai nữ chính có hình tượng dịu dàng, giàu cảm xúc. Bước ngoặt đến khi chị đảm nhận vai cô thư ký nhiều mưu mẹo trong phim Trò Đời. Từ đây, nữ diễn viên dần mở rộng khả năng diễn xuất sang những nhân vật cá tính, phức tạp, đòi hỏi cách thể hiện sắc sảo hơn.

Dấu ấn nổi bật của nghệ sĩ Minh Hòa trên màn ảnh nhỏ là vai bà Trần Lệ Xuân, thường được gọi là bà cố vấn, trong phim Ông Cố Vấn. Với thần thái quyền lực và cách hóa thân thuyết phục, chị tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Vai diễn nổi tiếng đến mức có thời điểm công chúng quen gọi nữ diễn viên bằng biệt danh “bà cố vấn” thay vì tên thật.

Bên cạnh sự nghiệp sân khấu và phim truyền hình, Minh Hòa còn là gương mặt được săn đón trên thị trường ảnh lịch miền Bắc. Chia sẻ về thời kỳ này, nữ nghệ sĩ từng cho biết: “Hồi ấy mọi người gọi tôi là ‘Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc’. Ảnh của tôi tràn ngập thị trường và được tái bản liên tục”.

Dấu ấn nổi bật của nghệ sĩ Minh Hòa trên màn ảnh nhỏ là vai bà Trần Lệ Xuân, trong phim Ông Cố Vấn

Khán giả cũng từng yêu mến Minh Hòa qua những tiểu phẩm hài trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, đặc biệt là các màn kết hợp với NSƯT Minh Vượng. Sự linh hoạt giữa sân khấu kịch, phim truyền hình và hài kịch giúp nữ nghệ sĩ duy trì sức hút qua nhiều giai đoạn hoạt động nghệ thuật.

Trong hơn 3 thập niên làm nghề, Minh Hòa giành 5 Huy chương Vàng tại các kỳ liên hoan sân khấu chuyên nghiệp và sân khấu nhỏ toàn quốc, Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XII cùng giải Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc với vai trùm ma túy trong phim Cuồng phong. Năm 2011, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi 47. Nữ nghệ sĩ cũng từng đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

NSND Minh Hoà dành tình yêu lớn cho sân khấu kịch

Không dừng lại ở những thành tựu đã có, nghệ sĩ Minh Hòa vẫn chú trọng việc trau dồi kiến thức. Khi 50 tuổi, chị theo học chương trình thạc sĩ nghệ thuật sân khấu. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, dù đã có nhiều kinh nghiệm biểu diễn và đủ điều kiện giảng dạy, chị vẫn muốn bổ sung kiến thức lý luận để phục vụ công việc chuyên môn.

“Tôi học thạc sĩ nghệ thuật sân khấu. Khi đi học tôi 50 tuổi nhưng còn thấy nhiều anh chị lớn tuổi hơn mình nhiều. Tôi hay tham gia giảng dạy và đã là nghệ sĩ thì kiến thức là vô hạn”, Minh Hòa từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Chị cho rằng việc học thêm giúp bản thân tự tin hơn khi giảng dạy, nhất là trước những sinh viên ngày càng năng động và có nhiều kiến thức.

Nghỉ hưu ở tuổi 55, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì lịch làm việc với các hoạt động giảng dạy, đóng phim và tham gia sự kiện nghệ thuật. Chị dành thời gian tập thể dục, tập yoga và làm những công việc nhẹ nhàng trong gia đình để giữ gìn sức khỏe. Với Minh Hòa, thể trạng tốt là điều kiện cần thiết để tiếp tục theo đuổi nghề diễn và chăm lo cho những người thân yêu. Trước khi nghỉ hưu, chị giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Ở tuổi ngoài 60, nhan sắc kiêu sa, mặn mà của NSND Minh Hoà vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ

Những năm gần đây, NSND Minh Hòa vẫn tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình. Năm 2022, chị trở lại màn ảnh với vai Tổng giám đốc Kim Nhung trong Thương Ngày Nắng Về. Năm 2023, nữ nghệ sĩ vào vai bà Thủy, người mẹ vợ xét nét và khó tính trong phim Món Quà Của Cha. Dù đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và bước qua tuổi 60, Minh Hòa vẫn duy trì niềm say mê với nghề diễn, tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới để cống hiến cho sân khấu và màn ảnh.

Vai bà Kim Nhung của NSND Minh Hòa trong Thương Ngày Nắng Về

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