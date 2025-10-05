Nữ NSƯT xinh đẹp làm mẹ đơn thân: "Tôi sẽ không kết hôn thời điểm đó”

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng, với khách mời là diễn viên Kim Tuyến.



Kim Tuyến

Tại chương trình tuần này, nữ diễn viên 38 tuổi chia sẻ về việc đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2024 khi tuổi đời còn khá trẻ.

Cô nói: "Cảm giác đầu tiên của tôi là vui mừng và khá bất ngờ. Bây giờ thì tôi khá áp lực về trách nhiệm làm sao để xứng đáng với danh hiệu này. Tôi cảm thấy con đường mình đi rõ ràng, kiên định hơn. Từng bước tôi đi trên con đường nghệ thuật vững chãi hơn.

Khi tôi nhận được danh hiệu, tự bản thân tôi nghĩ rằng mình sẽ làm được gì cho đất nước vì danh hiệu này là nhà nước phong tặng cho tôi. Tôi suy nghĩ mình sẽ làm gì cho thế hệ diễn viên tương lai mai sau".

Về cuộc sống hiện tại, Kim Tuyến chia sẻ: "Trong ngày tôi thích nhất lúc sáng sớm, chính xác là thời gian tôi chạy bộ xong. Nếu không có lịch quay thì tôi sẽ thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để chạy bộ. Tôi chạy tới 6 rưỡi sáng rồi tới một quán cà phê quen thuộc gần nhà.

Tôi ngồi đó khoảng 1 tiếng rưỡi để suy nghĩ về công việc của mình, về những gì mình đã làm trong thời gian gần đây. Đó là khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày".

Khi được hỏi nếu được trở lại quá khứ sẽ chọn không làm việc gì, Kim Tuyến thẳng thắn: "Tôi sẽ không kết hôn vào thời điểm đó, tức là không kết hôn sớm. Còn nếu không là một diễn viên, tôi sẽ làm một nhân viên văn phòng.

Tôi nói điều này không dựa vào sở trường hay sở đoản mà dựa vào một suy nghĩ về một tương lai mà mình mong muốn khi tôi còn ngồi ghế nhà trường. Tôi coi trên tivi, phim ảnh, truyền hình thì rất thích được như những nhân viên văn phòng đó.

Tôi muốn được mặc áo vest, xách cái cặp, mặc đồ công sở rồi đi làm. Nhưng nghề đã chọn tôi khi công việc đầu tiên tôi làm đã là diễn viên và tôi làm diễn viên tới tận bây giờ.

Vì vậy, tôi chưa từng có cơ hội để lựa chọn xem nếu không làm diễn viên thì mình thực sự muốn làm gì. Thời gian trên phim trường là lúc tôi phải vừa học vừa làm".