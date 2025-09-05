Nữ sinh 2003 chuyển khoản 120 triệu đồng trả nợ tiền thuê nhà, chủ nhà xác nhận đủ nhưng lại báo công an

Ảnh minh họa

Một nữ sinh 2003 tại Thành Đô (Trung Quốc) đang là sinh viên năm cuối, không ngờ lại trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo công nghệ cao. Toàn bộ 34.000 NDT (khoảng 120 triệu đồng) đã rơi vào tay kẻ gian chỉ sau một cú chuyển khoản.

Mọi chuyện bắt đầu khi nữ sinh bất ngờ nhận được tin nhắn từ tài khoản WeChat có tên, ảnh đại diện và cách xưng hô là chủ nhà trọ. Người này nói rằng kể từ nay sẽ nhắn tin yêu cầu thanh toán qua tài khoản mới, đồng thời nhắc cô về khoản tiền thuê nhà còn nợ. Thậm chí, “chủ nhà” còn tỏ ra thông cảm, cho phép cô xin lùi thêm vài ngày.

Sự giống nhau từ tên hiển thị, avatar đến cách trò chuyện khiến cô gái không mảy may nghi ngờ. Trong đầu cô, đó chắc chắn là chủ nhà mà mình vẫn giao dịch bấy lâu nay.

Vài ngày sau, khi gom đủ tiền, cô chuyển khoản toàn bộ 34.000 NDT (khoảng 120 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng mà chủ nhà gửi. Sau khi chuyển khoản thành công, cô chụp màn hình lại và gửi cho đối phương. Ngay lập tức, người kia phản hồi đã nhận đủ, khiến cô hoàn toàn yên tâm.

Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, cô nhận được cuộc gọi trực tiếp từ chủ nhà thật. Người này khẳng định chưa hề nhận được đồng nào và cũng không hề đổi số tài khoản. Khi đối chiếu, hóa ra số tiền đã trôi vào một tài khoản hoàn toàn xa lạ. Chủ nhà thật lập tức báo công an, còn nữ sinh bàng hoàng nhận ra mình vừa rơi vào một chiếc bẫy được dựng sẵn.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định nữ sinh bị sập bẫy một đường dây lừa đảo tinh vi, kết hợp nhiều công nghệ hiện đại. Đầu tiên, đối tượng lừa đảo đã thu thập được thông tin của chủ nhà thật thông qua các bài đăng cho thuê nhà trên mạng xã hội, sau đó giả mạo tài khoản mạng xã hội. Cụ thể, đối tượng lừa đảo đã tạo một tài khoản WeChat “bản sao” với tên, ảnh đại diện và thậm chí cả lịch sử đăng bài giống hệt. Đây là thủ đoạn profile cloning, rất khó phân biệt bằng mắt thường.

Những kẻ lừa đảo đã cố tình nhắn tin nói chuyện với chủ nhà trước đó rồi dùng AI bắt chước phong cách giao tiếp. Bằng cách phân tích tin nhắn cũ của chủ nhà, chúng huấn luyện công cụ AI để bắt chước cách nói chuyện, cách dùng từ, thậm chí cả emoji thường sử dụng. Khi trò chuyện, giọng điệu và biểu cảm đều giống hệt, đánh lừa cảm giác quen thuộc của nạn nhân. Ngay khi lừa được nạn nhân chuyển khoản tiền, chúng lập tức chuyển qua nhiều ví điện tử và tài khoản đứng tên người khác, khiến cơ quan chức năng khó lần ra dấu vết.

Đáng chú ý, khi nữ sinh khẳng định đã trả tiền, chủ nhà thật cho rằng cô cố tình chây ì, dựng chuyện để thoái thác trách nhiệm. Chỉ khi công an vào cuộc, sự thật mới được làm rõ, số tiền 34.000 NDT đã biến mất qua chuỗi tài khoản trung gian, rất khó để thu hồi,

Qua đó, cảnh sát Thành Đô (Trung Quốc) cho biết, các băng nhóm lừa đảo ngày càng tinh vi, biết khai thác công nghệ mới để đánh vào tâm lý chủ quan của nạn nhân. Chỉ một thay đổi nhỏ trong phương thức thanh toán, một tài khoản giả mạo được dựng khéo léo cũng đủ khiến người cẩn thận nhất sập bẫy.

Đồng thời, công an khuyến cáo tuyệt đối không chuyển khoản vào tài khoản mới nếu chưa xác nhận trực tiếp bằng điện thoại hoặc gặp mặt. Không tin tuyệt đối vào avatar, tên hiển thị hay biên lai điện tử do người khác gửi. Khi nhận tin nhắn thay đổi phương thức thanh toán, phải liên hệ chủ nhà qua kênh cũ để xác thực. Nếu có thể, nên thuê nhà qua nền tảng chính thống có dịch vụ ký quỹ trung gian, hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt.