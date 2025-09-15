Nữ sinh 2007 ở Hà Nội gọi điện nhờ mẹ chuyển khoản 150 triệu đồng, 1 tiếng sau bị công an đưa đi

Công an xã Bình Minh đã giải cứu nữ sinh khỏi bẫy “bắt cóc online”

Sáng ngày 15/9/2025, Công an xã Bình Minh, TP. Hà Nội đã giải cứu một nữ sinh khỏi bẫy “bắt cóc online”.

Theo đó, vào buổi sáng cùng ngày, Công an xã Bình Minh tiếp nhận tin báo của gia đình cháu Đ (SN 2007; sinh viên Đại học) về việc cháu đi khỏi nhà từ chiều ngày 14/9/2025. Đến sáng ngày 15/9/2025, cháu Đ liên tục nhắn tin nhắn tin và gọi điện cho mẹ thông báo phải chuyển 150 triệu đồng mới được thả về.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Minh đã khẩn trương xác minh vụ việc và tổ chức tìm kiếm cháu Đ. Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, Công an xã Bình Minh đã tìm được cháu tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tam Hưng.

Cháu Đ cho biết bị một đối tượng gọi điện xưng là cán bộ Công an, thông báo cháu có liên quan đến vụ án ma túy và yêu cầu cháu đi đến một nhà nghỉ, tự nhốt mình trong phòng, không được liên hệ với người nhà.

Sau đó, đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của cháu rồi nhắn tin cho gia đình yêu cầu phải chuyển số tiền 150 triệu đồng mới cho về. Cán bộ Công an xã Bình Minh đã tuyên truyền cho cháu về thủ đoạn lừa đảo và động viên cháu bình tĩnh, không được làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Xúc động khi đón được con an toàn trở về, gia đình cháu đã viết thư cảm ơn Công an xã Bình Minh, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí trong việc bảo vệ an toàn tính mạng của Nhân dân.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn trên, đặc biệt là các cuộc gọi tự xưng là cơ quan Công an. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu “bắt cóc online”, người dân cần giữ bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của kẻ xấu đồng thời báo ngay cho Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.