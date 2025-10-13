Nữ sinh từng học giỏi top đầu lớp, đến khi thi ĐH lại làm chuyện không tưởng trong phòng thi: Ngày nhận kết quả mẹ chỉ muốn ngất!

Đối với nhiều học sinh, cánh cổng đại học luôn được xem là đích đến lớn sau bao năm đèn sách vất vả. Ai cũng tin rằng, vào được một ngôi trường tốt chính là tấm vé mở ra tương lai tươi sáng hơn. Bởi vậy, không ít bạn đã dốc toàn bộ thời gian và công sức để ôn luyện, chỉ mong đạt số điểm thật cao, đủ để chạm tới ước mơ ấy.

Thế nhưng, không phải ai cũng đi theo con đường đó. Một nữ sinh Trung Quốc tên là Giảng Đa Đa (tên nhân vật đã được thay đổi) đã chọn hướng đi hoàn toàn khác và quyết định táo bạo ấy đã khiến cuộc đời cô rẽ sang một hướng không ai ngờ tới suốt 13 năm sau đó.

Lựa chọn con đường khác biệt dẫn đến bi kịch

Sinh ra trong một gia đình nông thôn có điều kiện kinh tế không mấy giá khả, Giảng Đa Đa từ nhỏ đã nổi bật nhờ thành tích học tập xuất sắc và niềm đam mê đặc biệt với văn chương. Cô thường xuyên tham gia viết truyện ngắn, tiểu thuyết, thậm chí còn có bài được đăng tải trên báo và tạp chí địa phương. Với nữ sinh, việc được nhìn thấy tên mình in trên mặt báo là niềm tự hào to lớn, đồng thời cũng là dấu mốc đầu tiên trong hành trình theo đuổi nghiệp viết mà cô hằng mơ ước.

Đến năm cuối cấp ba, giống như bao học sinh khác, Giảng Đa Đa bước vào giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời. Gia đình đặt rất nhiều kỳ vọng nơi cô, rằng nữ sinh sẽ đỗ vào một trường danh tiếng để có tương lai tươi sáng hơn, không phải chịu cảnh vất vả như bố mẹ.

Thế nhưng, chính lúc đó, Giảng Đa Đa lại bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ khác thường. Cô cho rằng kỳ thi tuyển sinh là vô lý, thậm chí “vô nghĩa”. Vì vậy, trong kỳ thi chính thức, cô đã làm một việc khiến mọi người sững sờ. Thay vì làm bài như các thí sinh khác, Giảng Đa Đa chỉ viết lên tờ giấy thi cái tên bút danh khác của mình. Đặc biệt, trong môn Ngữ văn, cô đã dành toàn bộ thời gian thi để viết một bài dài 8.000 chữ chỉ trích hệ thống thi cử mà cô cho là phi lý.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc thời điểm đó. Một nữ sinh thông minh, từng được khen là “thần đồng văn chương”, giờ lại trở thành tâm điểm tranh cãi vì hành động nổi loạn giữa kỳ thi quan trọng nhất đời.

Cái kết buồn cho hành động dại dột của nữ sinh 17 tuổi

Kết quả, Giảng Đa Đa nhận điểm 0 tròn trĩnh và bị loại khỏi tất cả các trường đại học. Giấc mơ học hành đổ vỡ chỉ sau một buổi thi, còn tiếng tăm mà cô nhận được lại không phải là sự ngưỡng mộ, mà là lời chê bai, cười nhạo từ hàng xóm và dư luận. Mẹ cô, người từng vất vả dành dụm để lo cho con học, đã bật khóc khi biết tin. Tất cả nỗ lực của cả gia đình như tan biến chỉ vì một quyết định bồng bột.

Sau biến cố đó, Giảng Đa ĐA trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Cô từng nghĩ rằng mình đang làm điều “vĩ đại” để phản đối áp lực học hành, nhưng thực tế lại bị xem như một ví dụ điển hình cho sự ngông cuồng tuổi trẻ.

Nhiều năm sau, khi dư luận đã lắng xuống, Giảng Đa Đa mới thừa nhận rằng mình từng quá trẻ con và nông nổi. Cô hối hận vì đã để cảm xúc chi phối lý trí, khiến bản thân đánh mất tương lai. Cô từng nói trong một cuộc phỏng vấn ngắn: “Tôi tưởng mình đang phản kháng điều sai trái, nhưng hóa ra lại đang hủy hoại chính con đường của mình”.

Kể từ đó, cuộc sống của Giảng Đa Đa trôi qua lặng lẽ. Cô không quay lại với con đường học tập hay viết lách như thuở thiếu thời, mà kết hôn và sống một cuộc đời bình dị nơi quê nhà. Những trang viết từng khiến cô tự hào giờ chỉ còn là kỷ niệm trong chiếc hộp cũ mà mẹ cô vẫn giữ gìn cẩn thận.

Câu chuyện của Giảng Đa Đa là lời nhắc nhở rằng, tuổi trẻ đôi khi dễ sa vào cảm xúc bốc đồng và muốn chứng minh bản thân bằng cách khác người. Nhưng có những “nổi loạn” phải trả giá rất đắt, không phải bằng lời chê trách của thiên hạ, mà bằng cả tương lai của chính mình.