Nữ thần phim Việt giờ vàng: Mặt đẹp như búp bê sống, quá khó để kiếm ra người thứ 2, ngắm style còn mê nữa

21-08-2025 - 08:30 AM | Lifestyle

Style đời thường đẹp chuẩn chỉnh của Quỳnh Kool sẽ là gợi ý mặc đẹp cho nhiều chị em.

Quỳnh Kool hiện đang thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai Trúc Lam trong bộ phim remake Gió Ngang Khoảng Trời Xanh . Dù chỉ mới phát sóng vài tập, tác phẩm đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Không còn là gương mặt xa lạ với khán giả yêu phim Việt, Quỳnh Kool ghi dấu ấn bởi lối diễn xuất tự nhiên, nhan sắc ngọt ngào cùng gu thời trang thời thượng. Ngoài đời, style của mỹ nhân 1995 ghi điểm bằng những bộ váy áo nữ tính xen lẫn loạt outfit cá tính với quần suông, quần jeans. Nhìn vào tủ đồ của nữ diễn viên có thể thấy, dù chỉ chọn những item cơ bản, cô vẫn khéo léo biến tấu để tổng thể luôn mới mẻ và cuốn hút. Nghía qua một vài outfit của Quỳnh Kool cũng đủ để chị em bỏ túi không ít bí kíp phối đồ vừa đơn giản vừa chuẩn đẹp.

Diện set đồ đồng điệu với áo sơ mi nửa trắng nửa kẻ, Quỳnh Kool phối cùng quần suông kẻ sọc, tạo hiệu ứng tone-sur-tone hài hòa. Không cần phụ kiện cầu kỳ, cô vẫn nổi bật với vẻ ngoài cuốn hút, trẻ trung và tràn đầy phong cách

Đi cafe dạo phố, Quỳnh Kool chọn set đồ thoải mái với áo hai dây phối cùng quần suông trắng. Điểm nhấn nằm ở mũ vàng hợp cạ với màu áo, cùng với đó là chi tiết quần rách phối ren độc đáo

Vẫn là combo áo hai dây và quần suông trắng quen thuộc, nhưng lần này Quỳnh Kool biến tấu với áo bản to gam xanh pastel. Cô khéo khoác thêm sơ mi trắng hờ hững bên ngoài, tạo nên tổng thể năng động, mang lại cảm giác thoải mái mà vẫn sành điệu

Diện quần jeans, Quỳnh Kool chọn mix cùng áo trễ vai gợi cảm và nhấn nhá thêm thắt lưng to bản đồng điệu màu áo. Set đồ vừa thoải mái vừa có điểm nhấn, rất thích hợp cho những buổi trà chiều hay dạo phố cùng bạn bè.

Style đời thường của Quỳnh Kool ghi điểm bởi sự thời thượng dù toàn diện những item kinh điển. Với sơ mi trắng nữ tính, cô khéo mix cùng quần ống loe đen để tạo tỷ lệ cân đối, hoàn thiện bằng guốc cao gót là có ngay outfit đẹp sang trong phút mốt

Trong một dịp khác, Quỳnh Kool tiếp tục ưu ái quần ống loe nhưng làm mới phong cách với áo hai dây, khoác ngoài hờ hững sơ mi ren. Sự kết hợp này vừa gợi cảm vừa yêu kiều, đem lại tổng thể thanh lịch mà vẫn toát lên nét sành điệu

Nếu mê style của Quỳnh Kool thì chắc chắn quần với đủ phiên bản từ jeans, ống loe cho đến ống suông... là những item phải có trong tủ đồ. Một vài outfit ấn tượng của nữ diễn viên chính là gợi ý hay ho để chị em tham khảo và làm mới phong cách thường ngày.

Màn đổ bộ bùng nổ visual: Hoa hậu Tiểu Vy hóa nữ thần, Midu lên hương nhan sắc hậu làm dâu hào môn!

Theo Phác Thái Anh

Thanh niên Việt

