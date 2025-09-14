Nữ thủ tướng lâm thời Nepal lần đầu lên tiếng

Bà Sushila Karki, 73 tuổi, được bổ nhiệm làm thủ tướng lâm thời Nepal vào tối 12-9 (giờ địa phương) trong một buổi lễ đặc biệt do Tổng thống Ram Chandra Poudel chủ trì theo yêu cầu từ phong trào biểu tình Gen Z.

Kathmandu Post đưa tin trước khi đến nhiệm sở vào ngày 14-9, bà đã đến thăm Đài tưởng niệm liệt sĩ và đặt vòng hoa tại tượng đài liệt sĩ quốc gia. Sau đó, bà bắt đầu làm việc tại tòa nhà Bộ Nội vụ tại Singha Durbar. Văn phòng thủ tướng được chuyển tới địa điểm này sau khi bị phóng hỏa trong các cuộc biểu tình gần đây.

Bà Sushila Karki chính thức đảm đương nhiệm vụ thủ tướng lâm thời Nepal vào ngày 14-9. Ảnh: Kathmandu Post

Ngày 14-9, Thủ tướng Sushila Karki khẳng định hành vi đốt phá và phá hoại trong phong trào biểu tình Gen Z là hành vi phạm tội chống lại đất nước.

Do đó, chính phủ sẽ điều tra vụ phá hoại nhắm vào Singha Durbar, tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao, các khu phức hợp thương mại cùng tài sản tư nhân, đồng thời công khai sự thật. Những người vi phạm pháp luật sẽ bị đưa ra xét xử.

Bà nhấn mạnh người dân cần hướng tới tương lai với tư duy tích cực để thúc đẩy nền kinh tế và đưa đất nước đi đúng hướng.

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến sự chuyển biến như vậy chỉ sau khoảng 27 giờ biểu tình. Để đáp ứng các yêu cầu, tất cả chúng ta phải hành động với quyết tâm cao độ. Tôi ngồi đây không phải vì ham muốn; tôi nhận trách nhiệm này sau khi người dân thúc giục tôi vào cuộc” - bà Karki nói - “Nhìn vào những gì đã xảy ra dưới danh nghĩa biểu tình, có vẻ như đây là hoạt động có kế hoạch, làm dấy lên nghi vấn có âm mưu nào đó”.

Bà Karki cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ các nạn nhân trong cuộc biểu tình và cam kết tổ chức bầu cử. Vị thủ tướng nhấn mạnh chính phủ mới sẽ không nắm quyền quá 6 tháng mà sẽ bàn giao cho quốc hội khóa mới.

Chánh văn phòng nội các Eknarayan Aryal cho biết chính phủ sẽ phong những người thiệt mạng trong phong trào Gen Z “tử vì đạo”, với mỗi gia đình có người thân thiệt mạng nhận 1 triệu rupee hỗ trợ.

Ông Aryal cho biết thêm chính phủ cũng chỉ đạo các bệnh viện cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho những người bị thương.

Cũng theo ông Aryal, ít nhất 72 người đã thiệt mạng và 191 người bị thương trong hai ngày biểu tình.