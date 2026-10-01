Nữ Tiến sĩ 35 tuổi tử vong vì ung thư gan: 5 năm kiên trì ngủ trước 22 giờ nhưng kiểu ăn mộc nhĩ ngang "tự sát"

Chuyện xảy ra với người phụ nữ 35 tuổi tên Hiểu Hiểu (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ, cô làm việc tại một công ty nghiên cứu y sinh. Mặc dù thu nhập ổn định nhưng áp lực công việc khổng lồ khiến cô thường xuyên phải thức khuya, làm thêm giờ liên tục. Trong một lần khám sức khỏe định kỳ của công ty, Hiểu Hiểu nhận được cảnh báo về tình trạng tổn thương gan bất thường.

Lo sợ sức khỏe suy kiệt, cô quyết định xin chuyển sang một vị trí công việc nhẹ nhàng hơn. Mỗi ngày, Hiểu Hiểu đều tan sở đúng giờ, gạt bỏ áp lực và kiên trì duy trì thói quen đi ngủ trước 22 giờ suốt 5 năm liền với hy vọng lá gan sẽ tự phục hồi.

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Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hiểu Hiểu thường xuyên gặp phải những cơn đau bụng âm ỉ kèm tiêu chảy kéo dài. Mặc dù đã tự mua thuốc uống vài ngày nhưng tình trạng không hề thuyên giảm. Đến khi các cơn đau ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, cô mới bất đắc dĩ đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả chụp chiếu khiến tất cả bàng hoàng: Bác sĩ phát hiện trong gan của cô có khối u kích thước 2cm, ung thư gan đã chuyển sang giai đoạn cuối và tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể. Dù Hiểu Hiểu tích cực hợp tác điều trị, nhưng do tế bào ung thư lan rộng quá nhanh, cô đã không qua khỏi sau 3 lần hóa trị.

Thủ phạm ung thư gan: Món mộc nhĩ chứa cất độc hơn thạch tín!

Tại sao một người kiên trì ngủ sớm trước 22 giờ suốt 5 năm lại phải nhận kết đắng như vậy? Tìm hiểu sâu về sinh hoạt của bệnh nhân, các bác sĩ mới phát hiện ra ngòi nổ thực sự.

Hiểu Hiểu rất thích các món ăn chế biến với mộc nhĩ và nấm khô. Do nơi làm việc cách xa chỗ ở, để tiết kiệm thời gian, mỗi buổi sáng trước khi đi làm Hiểu Hiểu đều chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối, trong đó có mộc nhĩ. Cô thường xuyên ngâm mộc nhĩ ngập nước từ 7 giờ sáng cho đến tận 18 giờ chiều mới mang ra chế biến.

Hiểu Hiểu không hề biết rằng thời gian ngâm mộc nhĩ tuyệt đối không nên vượt quá 2 tiếng. Việc ngâm mộc nhĩ kéo dài nhiều giờ trong môi trường nhiệt độ phòng tạo điều kiện cho các vi sinh vật độc hại sinh sôi nảy nở.

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Bác sĩ điều trị của cô cảnh báo rằng mộc nhĩ ngâm lâu ngày rất dễ bị biến chất và sinh ra Aflatoxin. Đây là một loại độc tố nấm mốc cực độc được xếp vào nhóm chất gây ung thư hàng đầu.

"Aflatoxin trực tiếp làm tổn thương mô gan, làm vô hiệu hóa chức năng giải độc và kích thích hình thành các khối u ác tính. Ngủ sớm chỉ giúp gan giảm bớt áp lực chuyển hóa, nhưng không thể triệt tiêu lượng độc tố Aflatoxin mà cô nạp vào cơ thể mỗi ngày. Thói quen này chẳng khác nào hành động "tự sát" âm thầm tàn phá lá gan từng ngày", ông nói.

Tại sao ung thư gan thường phát hiện ở giai đoạn muộn

Câu chuyện đau lòng của Hiểu Hiểu là lời cảnh báo đắt giá cho cộng đồng. Thực tế lâm sàng cho thấy có đến hơn 80% bệnh nhân ung thư gan chỉ phát hiện ra bệnh khi đã bước sang giai đoạn giữa hoặc giai đoạn cuối. Lý do là bởi lá gan được ví như một cơ quan "câm lặng" trong cơ thể. Các dây thần kinh cảm giác đau trên bao gan rất mơ hồ, nên khi các tế bào gan bắt đầu bị tổn thương hay viêm nhiễm, bệnh nhân hầu như không cảm nhận được bất kỳ cảm giác đau rát rõ rệt nào.

Mặt khác, gan sở hữu khả năng bù trừ vô cùng mạnh mẽ. Các nghiên cứu y khoa đã chứng minh rằng ngay cả khi 2/3 khối lượng gan bị tổn thương nặng nề, phần gan lành lặn còn lại vẫn có thể gánh vác và duy trì các chức năng sinh lý bình thường. Chính vì vậy, các triệu chứng ung thư gan giai đoạn đầu thường vô cùng mờ nhạt.

Để chủ động phát hiện sớm các bất thường tại gan, việc thực hiện khám sức khỏe và tầm soát định kỳ hằng năm là vô cùng quan trọng. Khi kiểm tra sức khỏe, mọi người cần đặc biệt chú ý đến 3 chỉ số sinh hóa cốt lõi:

- Men gan (ALT/AST): Giá trị chuẩn bình thường dao động trong khoảng 0 - 40 U/L. Khi tế bào gan bị tổn thương do độc tố hay vi rút, các enzyme này sẽ giải phóng dồn dập vào máu, làm chỉ số men gan tăng cao bất thường.

- Bilirubin: Bao gồm bilirubin tổng số, trực tiếp và gián tiếp, với ngưỡng bình thường từ 1.7 - 17.1 umol/L. Sự sụt giảm chức năng gan sẽ khiến quá trình chuyển hóa mật bị tắc nghẽn, đẩy lượng bilirubin trong máu vọt lên cao.

- Alpha-fetoprotein (AFP): Đây là chỉ số dấu ấn khối u quan trọng hàng đầu để tầm soát ung thư gan nguyên phát. Mức bình thường của AFP là 0 - 25 ng/ml. Nếu chỉ số này duy trì ở mức trên 400 ng/ml trong thời gian dài, nguy cơ mắc ung thư gan nguyên phát là cực kỳ cao.

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Những việc cần làm ngay để bảo vệ sức khỏe lá gan

Gan đóng vai trò là trung tâm chuyển hóa và lọc rửa độc tố lớn nhất cơ thể. Để bảo vệ cơ quan này trước các nguy cơ tổn thương mãn tính và bệnh lý ác tính, mỗi người cần thiết lập ngay các nguyên tắc chăm sóc sức khỏe bên cạnh tầm soát định kỳ như:

- Kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm: Loại bỏ hoàn toàn các loại nông sản, ngũ cốc, hạt khô đã có dấu hiệu bị nấm mốc vì độc tố Aflatoxin không bị phân hủy ở nhiệt độ nấu nướng. Cần cẩn trọng trong khâu bảo quản, chế biến thực phẩm tươi sống lẫn đồ khô, tuyệt đối không ăn đồ để qua đêm bị biến chất hoặc sơ chế sai cách.

- Xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh: Tăng cường nhóm thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, rau xanh và trái cây tươi để hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên. Hạn chế tối đa việc tiêu thụ rượu bia, đồ uống có cồn, thực phẩm chế biến sẵn giàu chất béo xấu và lượng đường quá cao.

- Duy trì lối sống và sinh hoạt khoa học: Đảm bảo thời gian nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế thức khuya sau 23 giờ và tránh tình trạng căng thẳng thần kinh kéo dài. Việc tập luyện thể dục thể thao đều đặn giúp tăng cường lưu thông máu và giảm nguy cơ tích tụ mỡ trong gan.

- Tiêm phòng vắc xin đầy đủ: Chủ động tiêm vắc xin phòng viêm gan B từ sớm để tạo hàng rào miễn dịch vững chắc, ngăn ngừa nguy cơ tiến triển thành viêm gan mãn tính, xơ gan và ung thư gan.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau âm ỉ vùng sườn phải, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân hay vàng da, vàng mắt, bạn cần đến ngay bệnh viện để thăm khám và điều trị ung thư gan kịp thời.

Nguồn và ảnh: The Paper, Sohu