Nữ Tổng giám đốc 1 công ty trên sàn chứng khoán bất ngờ bị sa thải, khởi kiện đòi bồi thường 2 tỷ đồng, toà xử sao?

Ngày 10/10/2025, Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar, mã CK: LDP) thông báo đã nhận được Bản án ngày 23/9 của Tòa án nhân dân Khu vực I – Lâm Đồng về việc tranh chấp về xử lý kỷ luật, sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa Nguyên đơn là bà Lê Thị Minh Thùy (SN 1985) và Bị đơn là Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Bà Lê Thị Minh Thùy (trái).

Nội dung vụ án theo đơn khởi kiện của bà Lê Thị Minh Thùy

Bà Lê Thị Minh Thuỳ là người lao động làm việc tại Ladophar theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn ký kết vào ngày 01/12/2022. Tại thời điểm làm việc bà Thuỳ giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Vào ngày 20/12/2023, Công ty Ladophar tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, qua đó miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của bà Thuỳ. Không đồng ý với nội dung miễn nhiệm, bà Thuỷ đã làm đơn đề nghị Công ty Ladophar trả lời cho bà Thuỳ được biết về trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và lý do vì sao miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của bà Thuỳ. Tuy nhiên, Công ty Ladophar không có bất cứ phản hồi nào liên quan đến việc này.﻿

Tiếp đó vào ngày 12/6/2024, Công ty Ladophar ban hành “Quyết định xử lý kỷ luật lao động” và “Thông báo xử lý kỷ luật lao động"

để sa thải lao động đối với bà Lê Thị Minh Thuỳ.

Bà Thuỳ cho rằng việc này là không đúng bởi vì:



Một là, Công ty Ladophar tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường và miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc nhưng cho đến nay bà Thuỳ cũng không được biết lý do vì sao bà Thuỳ bị miễn nhiệm. Bà Thuỳ cho biết, xuyên suốt quá trình làm việc và đảm nhận chức vụ, bà luôn làm đúng trách nhiệm, hoàn thành tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.﻿

Hai là, Công ty Ladophar ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với bà Thuỳ. Vì vậy, sau khi Công ty miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc thì sẽ không mặc nhiên chấm dứt quan hệ lao động giữa bà Thuỷ với Công ty. Đồng thời, sau khi miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của bà Thuỷ thì Công ty cũng không sắp xếp cho bà Thuỳ một vị trí làm việc khác tương xứng với vị trí mà bà Thuỳ đang công tác trước đó.



Hơn thế nữa, Công ty Ladophar cho rằng kể từ ngày 21/12/2023 bà Thuỳ không đến trụ sở để làm việc là không đúng trên thực tế. Bởi vì tại ngày 20/12/2023, khi buổi họp ĐHĐCĐ bất thường đang diễn ra, sau khi thông báo miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của bà Thu thì Công ty đã yêu cầu nhân viên bảo vệ khoá cửa phòng làm việc của bà Thuỷ, không cho bà Thuỳ vào lấy đồ dùng cá nhân chính vì vậy nên bà Thuỳ không thể đến Công ty để làm việc được.

Bà Thuỳ là người lao động luôn có trách nhiệm với công việc,

công hiến và xây dựng cho Công ty một cách tốt nhất trên cương vị của mình. Trong suốt quá trình làm việc, giữa bà Thuỷ và Công ty Ladophar chưa từng có bất đồng quan điểm.

Bà Thuỳ đề nghị tòa:

- Xác định việc Công ty Ladophar miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc củac bà Lê Thị Minh Thuỳ là trái pháp luật;

- Tuyên huỷ “Quyết định xử lý kỷ luật lao động”. Đồng thời, buộc Công ty Ladophar thanh toán tiền lương và các khoản tiền

BHXH cho bà Thuỳ từ tháng 12/2023 cho đến khi vụ việc được giải quyết xong. Tổng cộng các khoản tiền là gần 2 tỷ đồng.

Trình bày của ﻿Công ty Ladophar

Trong khoảng thời gian đương nhiệm, bà Thùy đã không hoàn

thành công việc của mình, không điều hành được toàn bộ hoạt động của Ladophar, dẫn đến doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2023 thua lỗ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các cổ đông, sự sống còn của Ladophar và liên đới đến công ăn việc làm, thu nhập của toàn thể nhân viên công ty.

Ngoài ra, trong thời gian đương nhiệm ngoài mức lương được hưởng

quá cao, bà Thùy vẫn còn lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quá trình đương nhiệm để tư lợi cá nhân trong bằng cách tạo ra các chi phí thông qua các hợp đồng thuê xe với người thân trong gia đình nhằm để chuyển tiền công ty thanh toán cho các hợp đồng này, trục lợi cá nhân.

Không thể tiếp tục chấp nhận những sai phạm mà bà Lê Thị Minh Thùy đã làm, Công ty Ladophar tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, qua đó miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của bà Thuỳ. ﻿

Sau khi bị miễn nhiệm, bà Thuỳ đã có những hành động chống đối, vi phạm pháp luật: chiếm đoạt con dấu của Công ty Ladophar, không đến công ty làm việc bất kỳ một ngày nào sau đó, liên tục quấy rối công ty yêu cầu chi trả quyền lợi, chế độ trong khi ở thời điểm này công ty chưa có bất kỳ quyết định nào sa thải bà Thùy.

Công ty liên tục mời bà Thùy lên làm việc để bàn giao công việc, giao con dấu và nhận công việc ở vị trí mới nhưng bà Thùy không hợp tác để nhằm gây áp lực với ban lãnh động Công ty, gây rối loạn nội bộ công ty. Sự việc này Công ty có lập vi bằng để ghi nhận. Vì vậy, Công ty Ladophar đã ra quyết định sa thải bà Thuỳ.



CTCP Dược Lâm Đồng đề nghị Tòa án không chấp nhận những yêu cầu khởi kiện, yêu cầu bồi thường của bà Lê Thị Minh Thùy.

Quyết định của Toà án

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ và đúng pháp luật.﻿

Toà ra quyết định Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Lê Thị Minh Thùy về việc “Tranh chấp về xử lý kỷ luật, sa thải; đơn phương chấm dút hợp đồng lao động” với bị đơn Công ty cổ phần dược Lâm Đồng Ladopha.﻿

Về án phí, nguyên đơn bà Lê Thị Minh Thùy thuộc trường hợp miễn tạm ứng án phí.﻿